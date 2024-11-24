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Зачем некоторые хозяйки смазывают разделочную доску горчицей, а украшения - сливочным маслом

Ведение домашнего хозяйства — задача не из простых. Зачастую, чтобы справиться с большим количеством бытовых задач, необходимо проявить смекалку. Ведь порой самые нестандартные решения бывают самыми верными.



В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о таких бытовых советах, которые вы точно не слышали.

Однако не стоит пугаться, они все проверены на практике многими поколениями. И в их эффективности мы уверены на сто процентов.

1. Продлеваем срок хранения геля для душа!




Детское масло творит чудеса!

Если вы любите закупаться впрок, а также чередовать несколько косметических средств, то наш совет точно для вас. Наверняка вы попадали в ситуацию, когда любимого геля для душа еще осталось много, а его срок хранения стремится к нулю. Не стоит сразу же отправлять его в мусорку. Оказывается есть один хитрый способ продлить его срок хранения.

Поможет нам в этом деле — обычное детское масло. Стоит лишь добавить пару капель в гель для душа, взболтать и поставить на полку. Удивительно, но такое простое действие действительно продлевает срок хранения. А еще удивительнее, что оказывается, этой хитростью пользуются горничные в отелях, когда там слишком мало гостей.

2. Возвращаем белоснежное сияние любимому сервизу!




Зубная паста вернет белизну сервизу!

Белоснежный чайный или кофейный сервиз — это своеобразная классика. Он есть наверное в каждом доме. Но мало кто любит подавать его гостям. Ведь от кофе и чая очень быстро появляется налет на этих изысканных чашечках. К счастью, мы точно знаем как с ним справиться. И вам это не будет ничего стоить!

Просто отправляйтесь в ванную комнату за зубной пастой. Да-да, именно она пригодиться нам для того, чтобы отмыть наш сервиз. Достаточно нанести ее тонким слоем на налет и оставить на пару минут. После чего тщательно оттереть губкой и сполоснуть водой. Ваш сервиз вновь будет поражать своей белизной.

3. Новый способ использования овсянки!




Овсянка поглотит неприятные запахи в холодильнике!

Многие наверняка предпочитают не на завтрак. Приверженцы здорового питания изобретают из нее все новые и новые блюда. А мы, в свою очередь, находим ей применение в быту. И очень даже эффективное.

Если вас беспокоит неприятный запах в холодильнике, не стоит переживать. Просто насыпьте овсянку в стакан и поставьте на полку холодильника. Она прекрасно поглощает неприятные запахи. Но мы все же советуем перебрать продукты, чтобы выявить причину появления этого запаха и избавиться от нее. А от запаха отлично избавит стакан с овсянкой.

4. Разделочная доска больше не будет источать неприятный аромат!




Горчица спасет вашу доску!

Все мы следим за гигиеной своей посуды. Но чистота разделочной доски не гарантирует полное избавление от неприятных запахов. К сожалению, от них не так-то просто избавиться. Но мы точно знаем одну хитрость, которая сможет вам помочь.

Лучше всего избавляет доски от посторонних запахов обычная горчица. Или горчичный порошок. Его нужно тщательно втирать в разделочную доску. После чего подождать минут пять и тщательно сполоснуть ее водой. Вы удивитесь результату, ведь неприятные запахи исчезнут надолго.

5. Что объединяет украшения и сливочное масло




Масло поможет распутать любые украшения!

Лучше всего хранить украшения в специальных шкатулках. Где для каждого экземпляра есть свое место. Но если вы вдруг столкнетесь с сильно запутанной цепочкой или браслетом, не стоит паниковать. И уж точно, не стоит пытаться тянуть со всей силы, ведь вы рискуете повредить украшение. Лучше воспользуйтесь нашим советом.
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