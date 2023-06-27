В ряде склепов, катакомб и часовен по всему миру представлены для всеобщего обозрения человеческие скелеты. Некоторые из композиций предназначены для вспоминания злодеяний прошлого, другие представляют собой художественную ценность, одновременно донося мысль о загробной жизни.



Сегодня побываем в некоторых склепах и часовнях Европы, Азии и Африки.







1. Склеп Седлеце — костехранилища в чешском Седлеце приблизительно в 75 км к востоку от Праги. В композициях присутствуют 40 000 человеческих останков с 18-го века. (Фото Michal Cizek | AFP | Getty Images):







2. Склеп Седлеце. Обратите внимание на люстру. (Фото Wikipedia contributor Interfase):







3. Склеп Седлеце. Местный интерьер. В часовне есть стоящие по углам, декоративные груды костей в виде колоколов, увенчанные коронами; алтарные дароносицы; свисающий с нефа канделябр, содержащий все кости человеческого скелета; гирлянды из черепов. (Фото Wikipedia contributor Diether):







4. Склеп Седлеце. (Фото Wikipedia contributor Diether):







5. Склеп Седлеце. Костяные канделябры. (Фото Michal Cizek | AFP | Getty Images):







6. Сельское кладбище в деревня Труньян, Бали, Индонезия. В отличие от балийского народа, труньянцы не кремируют и не хоронят людей в земле, а помещают в специальным бамбуковые шалашики. (Фото Dimas Ardian | Getty Images):







7. В деревне Труньян живет древняя народность, которую называют Бали Ага. Эта народность считается коренным и самым древним поселением на Бали. (Фото Dimas Ardian | Getty Images):







8. Черепа и кости внутри церкви Святой Марии в маленькой деревне Вамба, Испания. (Фото AP Photo | Daniel Ochoa de Olza):







9. Церковь Святой Марии в маленькой деревне Вамба, Испания. (Фото AP Photo | Daniel Ochoa de Olza):







10. Черепа и кости, сложенные в катакомбах под Парижем, Франция. (Фото AP Photo | Francois Mori):







11. Мемориал геноцида в Руанде был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО для сохранения истории геноцида 1994 года — одной из величайших трагедий в человеческой истории, когда за 100 дней количество убитых составило по разным данным от 500 000 до 1 030 000 человек за их этническую принадлежность и политические взгляды. (Фото Simon Maina | AFP | Getty Images):







12. Склеп содержит останки более 45 000 жертв геноцида. (Фото Chip Somodevilla | Getty Images):







13. Мемориал геноцида в Руанде. (Фото AP Photo | Ben Curtis):







14. Черепа и кости в Мемориале геноцида в Руанде. (Фото AP Photo | Ben Curtis):







15. Черепа и кости, сложенные в катакомбах под Парижем, Франция. Общая протяжённость катакомб Парижа по разным данным — от 187 до 300 километров. С конца XVIII века в катакомбах покоятся останки почти шести миллионов человек. (Фото AP Photo | Francois Mori):







16. В женском монастыре «Pasarea» близ Бухареста (Румыния) находится склеп, в котором хранятся останки почивших насельниц обители. (Фото Daniel Mihailescu | AFP | Getty Images):







17. Церковь Святого Иакова в Брно, Чехия. Здесь находится склеп с останками более 50 тысяч человек. (Фото Michal Cizek | AFP | Getty Images):







18. Церковь Святого Иакова в Брно, Чехия. Своим указом правитель запретил погребение в черте города, поэтому кладбища, которые находились в городе, в том числе и вокруг церкви, были закрыты и перенесены в другие места. Большое количество останков перемещали в подземные хранилища, такие, как на территории церкви. Именно после этого указа здесь возникло место массового погребения стольких людей. (Фото Michal Cizek | AFP | Getty Images):







19. Интерьер церкви Святого Варфоломея в Польше. (Фото Wikipedia contributor Merlin):







20. Интерьер церкви Святого Варфоломея в Польше. Кости в значительной степени принадлежат тысячам людей, которые умерли от войн и эпидемий в 17 и 18 веках. (Фото Wikipedia contributor Merlin):







21. (Фото Michal Cizek | AFP | Getty Images):







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