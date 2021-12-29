Как это было: фотографии, сделанные лучшими фотографами Советского Союза

Ностальгические фотографии, сделанные лучшими фотографами Советского Союза.

1. Возле буфета

Балерины после долгой и тяжелой тренировки возле буфета.

2. Вкусное мороженное

Девочка есть мороженное, пока ее мама разговаривает по таксофону.

3. Силуэт ребенка

Маленький мальчик, идущий домой из магазина.

4. Портретный снимок солдата

Портретный снимок солдата Советской армии в полной экипировке.

5. Симпатичная девушка

Симпатичная девушка закрывает лицо в лютый мороз.

6. Нелегкая жизнь

Собака среди толпы людей. СССР, Москва, 1965 год.

7. Девочка на качелях

Девочка катается на качелях во дворе. СССР, Подмосковье, 1977 год.

8. Полив улиц

Утренний полив улиц - обычное дело. СССР , Москва, 1957 год.

9. Свежий хлеб

Мальчик несет домой две буханки хлеба. СССР, 1960 год.

10. Репетиции парада

Снимок, сделанный во время репетиции парада на Красной площади. СССР, Москва, 1970 год.

11. Алексей Леонов

Алексей Леонов отдыхает после боевого дежурства. СССР, 1973 год.

12. Крупный пожар

Крупный пожар неподалеку от центра города. СССР, Москва, 1960 год.

13. Кошка на пепелище

Кошка, сидящая на пепелище здания. СССР, Киев, 1943 год.

14. Перемена

Школьники во время перемены. СССР, Москва. 1970 год.

15. Землетрясение в Армении

Жертвы страшного землетрясение в Армении. СССР, Спитак, 1988 год .