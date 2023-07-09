10 гигантских плотин, один вид которых заставляет почувствовать себя ничтожной песчинкой

Плотины, которые найдут чем удивить.
Как известно, плотины на Земле строят не только бобры. Это делают еще и люди. Правда, без использования собственных зубов. Плотины, построенные людьми, бывают очень разными. Среди них встречаются настолько большие, что уже от одного лишь их вида у человека дух захватывает. Как раз о таких сейчас и поговорим.
1. «Плотина» на Сарезском озере
Природная плотина на Сарезском озере.
Начнем все-таки с плотины не рукотворной, а природной, образовавшейся в 1991 году после мощного 9-бального землетрясения, которое произошло в горах Памира (Таджикистан). Высота этой природной «конструкции» составляет 567 метров. И если последствия землетрясения все-таки причислить к плотинам, то эта будет самой большой на планете. Больше нее не создавали даже мы, люди. Это к тому, что стоит помнить, кто на этой планете по-настоящему главный.
2. Нурекская ГЭС
Нурекская ГЭС поражает своим масштабом.
Высота этой плотины составляет 304 метра. Данная плотина является рекордсменом по высоте, среди аналогичных построек. Строительство плотины началось еще при Советском Союзе. Расположена она близ города Нурек в Таджикистане и является одним из символов могущества ушедшей державы.
3. ГЭС Сяовань
Самый амбициозный проект Китая - ГЭС Сяовань.
Высота этой плотины составляет 292 метра. Построили ее невероятно быстро. Всего за 8 лет. На строительство было затрачено 3.9 млрд долларов США. На сегодняшний день дамба является одной из самых дорогих и значимых построек на территории Китая.
4. Гранд Диксенс
Интересная Гранд Диксенс стоит высоко.
Дамба стоит в горах Швейцарии, и строилась она для того, чтобы обуздать воды горных потоков. Построена конструкция в бассейне реки Рона. Высота плотина составляет внушительные 285 метров. При строительстве инженерам пришлось изрядно потрудиться, чтобы укрепить конструкцию.
5. ГЭС Ингури
ГЭС Ингури не может не впечатлять.
В горах Кавказа на реке Ингури стоит гидроэлектростанция. Ее высота составляет 226 метров. На сегодняшний день дамба является второй по величине на территории бывшего советского союза. Совершенно очевидно, что в СССР были неравнодушны ко всему большому.
6. Дамба Вайонт
Изящная дамба Вайонт в Италии.
Данная плотина построена в Италии, недалеко от городка Беллуно на горе Монте Ток. Высота плотины – 261.6 метра. Толщина ее стен при этом составляет сего 3.9 метра. За это Вайонт даже признали самой «изящной» дамбой на планете. На данный момент арочная бетонная плотина заброшена.
7. Плотина Мавосин
Мавосин одна из крупнейших в мире.
Еще одна плотина из Швейцарии высотой 250 метров. Кстати, ее первоначальна высота была всего 237 метров. Однако спустя некоторое время было надстроено еще 13 метров конструкции. Найти это грандиозное сооружение можно между городами Грам-Конбен и Ла-Ринте. Удивительно то, что создаваемое дамбой озеро похоже на горное. Вода в нем действительно очень чистая.
8. ГЭС Деринерhttp://navote.ru/?p=30137
Деринер одна из самых высоких и производительных.
Высочайшая плотина Турции. Стоит она на реке Чорох. Высота конструкции составляет 249 метров. Несмотря на то, что строить дамбу начали еще в 1998 году, водный резервуар удалось заполнить только в 2012 году. Суммарная стоимость проекта составила 2 млрд долларов.
9. Саяно-Шушенская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС воплощение мощи Советского Союза.
Самая мощная ГЭС сегодняшней России. Стоит она на реке Енисей. Высота плотины составляет 245 метров. Строительство уникальной конструкции заняло почти 32 года. В 2009 году на плотине случилась авария.
10. ГЭС Карун-4
ГЭС Карун-4 стала одним из самых крупных проектов страны.
Новая ГЭС построенная в Иране. Открытие плотины состоялось в 2011 году. Ее высота составляет 230 метров. Точно так же, как и остальные 3 плотины «Карун», четверка входит в рейтинг самых больших дамб на планете.
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