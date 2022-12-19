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Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Заметили, что из откосов и подоконника пластиковых окон стало дуть, из-за чего в помещении холодно и сквозняк? Быстро решите проблему, если на ремонт пока что нет средств и времени!

Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Приобретите в строительном магазине гибкую бордюрную ленту. Она предназначена для ванных комнат и санузлов, однако, прекрасно себя показывает в ремонте стыков, откосов, подоконников.

Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Счистите старый герметик, чтобы выровнять поверхность. Также обезжирьте её.

Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Приклейте ленту ровно, чтобы закрыть откосы и подоконник.

Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Смотрится аккуратно, продержится долгое время! А позже можно будет сделать полноценный ремонт со снятием отлива и использованием монтажной пены.

Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Подробнее о том, как временно закрыть стык на пластиковых окнах, смотрите в видео ниже:


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