Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Заметили, что из откосов и подоконника пластиковых окон стало дуть, из-за чего в помещении холодно и сквозняк? Быстро решите проблему, если на ремонт пока что нет средств и времени!







Приобретите в строительном магазине гибкую бордюрную ленту. Она предназначена для ванных комнат и санузлов, однако, прекрасно себя показывает в ремонте стыков, откосов, подоконников.







Счистите старый герметик, чтобы выровнять поверхность. Также обезжирьте её.







Приклейте ленту ровно, чтобы закрыть откосы и подоконник.







Смотрится аккуратно, продержится долгое время! А позже можно будет сделать полноценный ремонт со снятием отлива и использованием монтажной пены.







Подробнее о том, как временно закрыть стык на пластиковых окнах, смотрите в видео ниже:



