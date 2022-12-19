Что делать, если дует из стыка пластиковых окон

Заметили, что из откосов и подоконника пластиковых окон стало дуть, из-за чего в помещении холодно и сквозняк? Быстро решите проблему, если на ремонт пока что нет средств и времени!
Приобретите в строительном магазине гибкую бордюрную ленту. Она предназначена для ванных комнат и санузлов, однако, прекрасно себя показывает в ремонте стыков, откосов, подоконников.
Счистите старый герметик, чтобы выровнять поверхность. Также обезжирьте её.
Приклейте ленту ровно, чтобы закрыть откосы и подоконник.
Смотрится аккуратно, продержится долгое время! А позже можно будет сделать полноценный ремонт со снятием отлива и использованием монтажной пены.
Подробнее о том, как временно закрыть стык на пластиковых окнах, смотрите в видео ниже:
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