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Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Буддийский Ват Пхра Дхаммакая — поистине грандиозное сооружение и один из крупнейших храмов Таиланда. Своей формой он напоминает большой стадион или космический корабль. На его куполе установлено 300 000 золотых статуэток Будды. Ещё 700 000 располагается внутри храма.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Религиозный праздник Маха Буча отмечается в Таиланде, Камбодже, Лаосе.

Восход в храме золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая, 4 марта 2015.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Вот так выглядит храм Ват Пхра Дхаммакая из космоса.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

В этот день в храме Ват Пхра Дхаммакая объединяются воедино архитектура и хореография, чтобы создать ошеломляющие визуальные композиции: образы тысячи золотых статуй Будды, которые составляют центральный купол, 100 000 свечей и тысячи медитирующих монахов. Полное умиротворение и идеальная симметрия.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Церемония 4 марта 2015.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Как уже говорилось, на куполе храма Ват Пхра Дхаммакая установлено 300 тысяч золотых статуэток Будды.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Монахи на церемонии в честь праздника Маха Буча, 4 марта 2015.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Купол храма Ват Пхра Дхаммакая, 4 марта 2015.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Буддийские монахи ходят со свечами вокруг Большого Будды, 4 марта 2015. 100 000 свечей на длинной выдержке превращаются в световое море.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Молитва, монахи, свечи. Построение, как на военном параде.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Купол окружен площадкой для медитации. В храме проживает около 3 000 монахов, послушников и мирян.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Около 2 000 монахов и большое количество прихожан выстроились на церемонии 4 марта 2015 в храме золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

И снова запечатлено хождение со свечами на длинной выдержке. Храм Ват Пхра Дхаммакая выглядит как приземлившийся космический корабль.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая, 4 марта 2015.

Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая


 

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