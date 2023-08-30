Буддийский Ват Пхра Дхаммакая — поистине грандиозное сооружение и один из крупнейших храмов Таиланда. Своей формой он напоминает большой стадион или космический корабль. На его куполе установлено 300 000 золотых статуэток Будды. Ещё 700 000 располагается внутри храма.







Религиозный праздник Маха Буча отмечается в Таиланде, Камбодже, Лаосе.



Восход в храме золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая, 4 марта 2015.







Вот так выглядит храм Ват Пхра Дхаммакая из космоса.







В этот день в храме Ват Пхра Дхаммакая объединяются воедино архитектура и хореография, чтобы создать ошеломляющие визуальные композиции: образы тысячи золотых статуй Будды, которые составляют центральный купол, 100 000 свечей и тысячи медитирующих монахов. Полное умиротворение и идеальная симметрия.







Церемония 4 марта 2015.











Как уже говорилось, на куполе храма Ват Пхра Дхаммакая установлено 300 тысяч золотых статуэток Будды.







Монахи на церемонии в честь праздника Маха Буча, 4 марта 2015.







Купол храма Ват Пхра Дхаммакая, 4 марта 2015.











Буддийские монахи ходят со свечами вокруг Большого Будды, 4 марта 2015. 100 000 свечей на длинной выдержке превращаются в световое море.







Молитва, монахи, свечи. Построение, как на военном параде.











Купол окружен площадкой для медитации. В храме проживает около 3 000 монахов, послушников и мирян.











Около 2 000 монахов и большое количество прихожан выстроились на церемонии 4 марта 2015 в храме золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая.







И снова запечатлено хождение со свечами на длинной выдержке. Храм Ват Пхра Дхаммакая выглядит как приземлившийся космический корабль.











Храм золотых статуэток Ват Пхра Дхаммакая, 4 марта 2015.







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