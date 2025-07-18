Что нужно помнить, собираясь на пляж

Как же приятно летом нежиться на пляже! Но чтобы этот отдых действительно доставил удовольствие, надо подходить к нему осознанно. Поэтому мы предлагаем несколько важных правил, соблюдение которых сделает отдых на пляже максимально комфортным.



Материал подготовлен автором, специализирующимся на статьях о туризме, и основан на комплексном анализе актуальных данных и рекомендаций от ведущих мировых организаций и научных изданий в сфере безопасности, здоровья и этикета на пляжах.

Не копать глубокие ямы

Сверяться с прогнозом погоды перед выходом на пляж

Не ходить на пляж в одиночку

Правильно наносить солнцезащитный крем

Носить купальник яркого цвета

Отказаться от украшений и яркого лака в регионах, где водятся акулы

Уважать личное пространство других отдыхающих

Брать с собой аптечку

Насыщать организм водой как можно чаще

Не собирать ракушки

Вся представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не может заменить профессиональную медицинскую консультацию, рекомендации спасателей или других специалистов. Перед применением любых рекомендаций, особенно касающихся здоровья и безопасности, проконсультируйтесь с соответствующими экспертами.Авторы научного издания ScienceAlert выяснили, что рыть глубокие ямы в песке небезопасно. Ее стенки могут обрушиться прямо на человека, находящегося внутри.Дело в том, что на большинстве пляжей песок достаточно тяжелый. Во влажном состоянии он может держаться в вертикальном состоянии. Но, как только высохнет, рискует обвалиться.Также важно помнить, что выбраться из песка крайне тяжело. Под весом других людей песок будет продолжать обваливаться, еще больше засыпая яму. Поэтому авторы издания рекомендуют не копать глубже, чем на высоту коленаСпециалисты тренингов по технике безопасности Online safety trainer подчеркивают, что это не просто рекомендация, а жизненная необходимость для вашей безопасности. Однако простой проверки прогноза мало, по нашему опыту. Обращайте особое внимание на штормовые предупреждения, уведомления о приливах и сильном течении.Также проверяйте индекс ультрафиолетового излучения, чтобы адекватно защититься от вредного воздействия солнца.Как показывает практика, даже опытные пловцы могут оказаться в трудной ситуации. Поэтому, если собираетесь плавать, то стоит взять с собой друга или родственника. Специалисты тренингов по технике безопасности Online safety trainer утверждают, что партнер подстрахует и поможет в чрезвычайной ситуации. Это особенно важно для тех, кто не очень хорошо плавает.В идеале неплохо также брать с собой третьего человека. Он сможет следить за вещами и детьми, когда вы купаетесь.Наши авторы проверили на себе лайфхаки, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом, и поделились, какие из них реально работают. Так, наносить крем стоит за 15-30 минут до купания. Средство не успевает высохнуть, если сразу лезть в море. Вода просто смывает крем.Также важно обильно смазывать тело кремом (используйте около 30 граммов). Не забывайте о частях тела, которые люди часто пропускают: уши, ступни и задняя часть шеи. И обновляйте средство примерно каждые два часа или сразу после купания.Стоит учитывать и другие факторы. Например, из-за холодной воды поры закрываются и не дают средству проникнуть. Еще средство дольше впитывается у обладателей жирной кожи. Влияет и активный досуг: во время игр крем быстрее выветривается и требует обновления.В воде могут произойти разные чрезвычайные случаи. Чтобы вовремя заметить, что человеку требуется помощь, его должно быть хорошо видно.По мнению специалистов Myrtue Medical Center, некорректно подобранный купальник может усложнить ситуацию. Так, не стоит выбирать вещь белого, синего, черного и серого оттенков. Она сольется с водой. Вместо этого надевайте на пляж максимально яркий купальник, желательно неоновых тонов.Изучив исследования музея естественной истории Флориды, корреспонденты издания Islands выяснили, что блестящие украшения привлекают акул. Когда свет отражается от металла, он сбивает с толку хищников: они думают, что это блики от чешуи рыбы. Поэтому на пляж лучше не надевать украшения и любые металлические изделия.Кстати, еще акулы могут среагировать на яркий лак для ногтей. Поэтому, отправляясь на отдых к морю, стоит сделать спокойный маникюр и педикюр.Мы понаблюдали за обстановкой на пляже и заметили, что многие люди забывают о важности частного пространства. Эксперты по этикету утверждают, что от одного человека на пляже до другого должно быть не менее 4,5 метров. Так люди не будут мешать друг другу отдыхать. Проверить, выдержано ли нужное расстояние, просто: если протянули руку и смогли коснуться шезлонга или вещей другого человека, то стоит отодвинуться.Еще на пляже лучше отказаться от громких звуков, потому что они мешают другим отдыхающим. Так, музыку лучше слушать в наушниках. Также стоит избегать телефонных разговоров или найти для них укромное место. Например, наши авторы отходят к пляжным кабинкам — там меньше отдыхающих, к тому же туда приходят исключительно по делу, чтобы переодеться. А от громкой связи и видеозвонков вообще советуют отказаться.Специалисты тренингов по технике безопасности Online safety trainer напоминают, что на пляже могут произойти непредвиденные ситуации.Чтобы успеть оказать первую помощь до появления врачей, стоит иметь с собой аптечку. Проверьте, что в ней лежит все необходимое. По нашему опыту, там точно должны быть бинты, антисептический крем, обезболивающие. И обязательно личные лекарства, если таковыми пользуетесь.В жаркие дни организм рискует пострадать от обезвоживания. На пляже этот риск повышается. Например, солнце усиливает потоотделение, а плавание заставляет организм тратить больше энергии на поддержание тепла или, наоборот, охлаждение — в зависимости от того, какой температуры вода.Чтобы этого избежать, специалисты тренингов по технике безопасности Online safety trainer рекомендуют брать с собой много воды и пить в течение дня, даже если не чувствуете жажды. Также мы в редакции заметили, что отлично помогают восстанавливать водный баланс закуски с высоким содержанием воды, например фрукты или овощи.По словам авторов издания Smithsonian magazine, это безобидное развлечение на самом деле может вредить природе. Поэтому так поступать неэтично.Ракушки — важная часть водной экосистемы. Например, они дают питательные вещества организмам, живущим в песке, служат укрытием для раков-отшельников и мелкой рыбы. А еще их используют береговые птицы для своих гнезд.Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале PLoS One, с ростом числа туристов на пляже количество ракушек уменьшается. Это нарушает экосистему, ухудшает состояние пляжей и сокращает разнообразие животных и растений.