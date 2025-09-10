7 принципов воспитания наших бабушек, которые давали куда больше толку, чем воспитание сейчас

В современных высокоразвитых странах часто на государственном и юридическом уровне действуют принципы, согласно которым ребёнок - это в некотором роде пуп земли. В той же Норвегии у родителя соцопека может забрать ребёнка за то, что тот прилюдно спросил у своего чада, сколько же будет два плюс два.. И эти принципы воспитания мы будем противостоять современной манере воспитания детей, когда с них часто «сдувают пылинки».
1. Уважение к еде или принцип «Не ест – значит, не голоден!»
Один из способов манипуляции родителями со стороны детей с подвижками в воспитании – отказываться от многих видов еды или, как говорят в простонародье, «перебирать харчами». Таким образом ребенок, в зависимости от своей возрастной группы, привлекает к себе внимание взрослых. Это актуально как для кризисов 3 и 6 лет, так и для подросткового возраста. А в целом может проявляться в любом возрасте. У родителя в этой ситуации срабатывает почти безусловный рефлекс («Мой детёныш недоедает! Тревога! Он может умереть!»), и родители начинают кормить его предпочитаемыми отпрыском видами пищи. А это чаще оказывается пища вредная или, к примеру, неоправданно дорогая. На такие манипуляции поддаваться не стоит. Метод воспитания тех, кому 50+, гласил: «Не ест? Значит не голоден. Сытная/полезная еда - в холодильнике, чадо всегда имеет к ней доступ.
2. Поддержание режима сна и бодрствования
Демократичный стиль воспитания предполагает такой подход: организм сам знает, когда ему нужно отдохнуть, «насилие» над организмом ребёнка недопустимо. Сложно не согласиться, но... В таком случае, можно также не заставлять ребёнка мыться (ведь когда тело начнёт чесаться, сам попросится в ванную) и ходить на горшок (ведь дуть в памперс так уютно, а на контрольной по математике это ещё и время сэкономит). Бред? Разумеется! Как и уповать на то, что детский организм способен на тонкости саморегуляции фаз сна и бодрствования.
Детские психологи утверждают: в семьях, где существует дедлайн отхода ко сну, дети (независимо от типа темперамента) более уравновешенные, спокойные, им легче сконцентрироваться на выполнении интеллектуальных задач, переключиться на другой вид деятельности, в отличие от сверстников, родители которых позволяют им полуночничать. К тому же для каждого возраста существуют свои нормы сна. Для многих станет шок-контентом, что с 6 до 15 лет обеспечивающий здоровое физическое и умственное развитие минимум - 9 часов в сутки. Нужно ли задавать риторический вопрос, спит ли 9 часов в сутки, например, 11-летний полуночник, который учится на первой смене?..
3. Самостоятельность перемещения днём и приёмов пищи
Поколение, чье детство пришлось на 1960-1980-е годы, ностагирует по ключам на шее. Если школа не находилась от дома на другом конце города, родители не видели ничего зазорного и опасного в том, чтобы, к примеру, четвероклассник сам вернулся из школы домой (конечно, в процессе выстраивания такой самостоятельности тоже не обходилось без выглядываний родителей из-за угла и страховки - соседки тети Зины). Возможно, лихие девяностые не без оснований заставили пересмотреть вопросы безопасности малолетних чад. И сегодня нередко даже десятиклассника контролируют (уже безосновательно, и это эпик фэйл, результатом которого станет взрослый инфантил).
4. Самостоятельность в быту
Ещё одна медвежья услуга ребёнку от заботливых родителей - это полное «ресторанное обслуживание»: приготовить, подать, помыть посудку. Довод: «Разве ж он сам покушает?!» Ну и пусть не покушает! Вроде бы проблем с недостатком веса у современных тинейджеров нет. А то сначала мама до 25 лет в роли гарсона, затем безболезненная смена обстановки - жена-гарсон. А ещё спустя время обе женщины льют горькие слёзы: и почему у меня сынок/муженёк такой безрукий инфантил?! Ищем проблему в детстве. Это нам ещё дедушка Фрейд советовал. 50 лет назад детей учили полному самообслуживанию, а результатом стал тот факт, что те, кому сейчас 40, в разы самостоятельнее тех, кому сейчас 20.
5. Дозированная опека в условно опасных ситуациях
В современном обществе все больше внимания уделяется безопасности детей в любых ситуациях. Часто эта озабоченность перерастает в гиперопеку, взрослые не дают малышам столкнуться с любыми элементами риска даже в игровой форме. А ведь ученые доказали, что подобные занятия - важный этап нормального детского развития. Это эволюционный механизм (как в животном мире), позволяющий детям заранее подготовиться к различным ситуациям в будущем. На основе игрового опыта ребенок учится оценивать опасность и развивает навыки, которые нужны, чтобы принимать точные решения по их преодолению.
Когда мама не дает малышу самостоятельно спуститься с крутой горки, вскарабкаться по лазалкам, она закрепляет в нем чувство беспомощности, подпитывает его страхи. Те, кому сейчас 50+, умели оценивать риск на глазок и давали ребенку упасть там, где это точно неопасно, чтобы ребёнок погоревал немного над крохотной шишкой, но самостоятельно сделал ценный вывод о том, что опасно, а что нет.
6. Ребенку нужно быть прежде всего родителем, а уже потом другом
Дружба родителей с подрастающими детьми - популярный тренд. Но он больше выгоден взрослым, нежели детям. Мамы и папы чувствуют себя современными, продвинутыми. Ощущение, что они с сыном или дочерью говорят на одном языке, помогает им чувствовать себя молодыми, а еще если ребенок - друг, то, значит, можно делиться с ним личными переживаниями, подробностями взрослой жизни. Дружба - это отношения двух равноправных людей, каждый из которых сам отвечает за свою жизнь и решения. Но ребенок зависит от взрослых во многих смыслах, именно они должны обеспечить ему психологический комфорт, помочь справиться с проблемами, а не грузить своими. К тому же в подростковом возрасте детям нужно дистанцироваться от родителей, такая сепарация - нормальный этап развития.
Полвека назад родители всегда давали детям знать, что они - родители, которые пока что регламентируют действия ребёнка. Самые страшные ошибки родителей-друзей сейчас - разрешать детям выпивать шампанское с 9 лет на Новый Год, разрешать 13-летним девочкам гулять допоздна. Плохие последствия не заставляют себя долго ждать, а родители начинают искать внешнего врага, исключая версию, что сами навредили.
7. Неукоснительное следование доктрине, что учитель ребёнка всегда прав
Быть всегда на стороне своего ребенка - один из основных постулатов современного родительства. И это очень правильный принцип, ведь дети должны чувствовать поддержку семьи, знать, что они могут поделиться своими проблемами и им помогут их решить, а не отругают или даже накажут. Но громко и скандально заступаться за свое чадо перед учителем в любой вызвавшей конфликт ситуации и перекладывать ответственность за поступки ребенка на воспитателей и учителей - это разные вещи. Всегда считать свое детище пострадавшей стороной неправильно.
Задача родителя - выслушать учителя и уже дома вместе с ребёнком выяснить причины и помочь устранить проблемы. Раньше учитель был всегда прав. Стороны вопроса обсуждались дома. Тема про «У моего ребенка двойка, потому что вы его плохо учили» возникла уже в веке 21-ом. Ваша покорная слуга, которая несколько лет работала в школе в начале 21 века и по сей день работает репетитором, несколько раз сталкивалась с подобными ситуациями, в результате чего приняла решение держаться подальше от таких родителей и откорректировала свой фронт работы. Потому что нельзя убедить родителя с узким кругозором, у ребенка которого нет способностей к определенному предмету, что у ребенка их нет.
