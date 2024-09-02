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Как вырастить имбирь в домашних условиях

Корень имбиря имеет широкое применение в медицине и кулинарии. Его используют как добавку к чаю и морсам. А в сушеном виде корень станет прекрасным дополнением к мясным и рыбным блюдам.
Для того, чтобы имбирь постоянно был в вашем доме, не обязательно его покупать в магазине и тратить большие деньги.

Корнеплод можно вырастить на своем дачном участке.



Потребуется:

Корень имбиря;

сухие ветки с листьями.

Выращиваем имбирь в домашних условиях:

На выделенном дачном участке сформируйте грядки. Они должны быть достаточно высокими и длинными. Между грядами сделайте дорожки, чтобы можно было без проблем подойти с любой стороны.



С помощью острого ножа разрежьте покупной корень имбиря на несколько частей. Они должны быть по размеру не больше яблока.



Уложите имбирь на дорожки между грядками и слегка присыпьте землей. Не нужно глубоко закапывать корнеплод, достаточно просто припорошить. Сверху на грядки покройте сухими ветками и листьями. Сразу же обильно полейте водой.



В процессе роста растения умеренно поливайте его водой. Заливать не нужно, но и доводить до засушливого состояния тоже. Грядки необходимо периодически пропалывать от сорняков и других растений, чтобы они не забирали силу на себя.
Когда растение достигнет высоты около одного метра, уберите сухостой с грядок. На открытые участки корней подсыпьте землю, удалите сорняки и между растениями снова разложите сухие ветки. Обильно полейте имбирь водой.



Через 150 дней можно собирать плоды и выкапывать корень имбиря. Растения находятся не глубоко в земле, поэтому для выкапывания используйте железный совок или маленькую лопатку.



Промойте корни, удалите верхнюю часть и наслаждайтесь вкусом сочного имбиря, выращенного собственноручно.


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д. Визимбирь
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