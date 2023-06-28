Город мертвых

Ранчо был одним из наиболее популярных методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки выходцами с европейского континента.



Фотограф агентства Рейтер Lucas Jackson провел неделю в штате Колорадо, чтобы запечатлеть жизнь на настоящем ранчо.







1. В США и Канаде под ранчо обычно подразумевается любая ферма, расположенная в сельской местности. Так или иначе, основная экономическая специализация ранчо — скотоводство, в первую очередь крупный рогатый скот. Этим ранчо отличается от плантаций, основной специализацией которых является растениеводство (бананы, сахарный тростник, хлопок и т. д.). (Фото Lucas Jackson):







2. Стив Паргин — хозяин ранчо в третьем поколении. Он выращивает коров, быков, по возможности максимально сохраняя местную природу. Нет, это не он, это его помощник Дэвид Томпсон, 11 июня 2014. (Фото Lucas Jackson):







3. Когда на ранчо у ковбоев выдавалось свободное время, они развлекали себя всевозможными «потешными» соревнованиями: чья лошадь лучше работает с коровой, кто дольше усидит на диком быке или мустанге, кто быстрее заарканит корову лассо и т. п. Со временем эти виды спорта отделились, обрели устоявшиеся правила, обросли традициями и особенностями подготовки лошади и всадника. С середины XX века в США проводились официальные соревнования ковбоев, появился вестерн-спорт. (Фото Lucas Jackson):







4. Лошадь поранилась, Дэвид Томпсон проверяет рану. (Фото Lucas Jackson):







5. Жизнь на ранчо имеет свои плюсы — далеко от городской суеты, животные и полное единение с природой. (Фото Lucas Jackson):







6. В доме все довольно аскетично, чувствуется, что мы не в городе. (Фото Lucas Jackson):







7. Хозяину не удалось закрепить седло, лошадь ускакала. (Фото Lucas Jackson):







8. Раз в год, хозяин ранчо и его команда ведут свои стада на горные пастбища. За этим интересным событием бы и наблюдаем. Пастушьи собаки, пасущиеся во время длительного перехода коровы и быки (справа внизу), все как полагается. (Фото Lucas Jackson):







9. (Фото Lucas Jackson):







10. Привал и водопой у водоема в горах. Коровы отдыхают от длительного перехода. (Фото Lucas Jackson):







11. Справа на лошади — хозяин ранчо. Отдыхает со своей командой. (Фото Lucas Jackson):







12. Ветеринарная остановка, что-то не так с теленком, его сдерживают и сейчас дадут лекарство. (Фото Lucas Jackson):







13. Опасный момент — перевод стада через дорогу. Один из ковбоев держит предупредительный желтый флаг для приближающихся машин. (Фото Lucas Jackson):







14. Работа ковбоев со стадом. (Фото Lucas Jackson):







15. Иногда проще пройтись по шоссе. (Фото Lucas Jackson):







16. Ковбойский привал. (Фото Lucas Jackson):







17. Ковбойская одежда. Скоро недельный выпас скота на горных пастбищах закончится, и жизнь ранчо вернется в спокойное, размеренное русло. (Фото Lucas Jackson):







18. Такова она, жизнь настоящего ранчо и ковбоев. Колорадо, 11 июня 2014 . (Фото Lucas Jackson).







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