Бытовые привычки наших бабушек, которые уже не актуальны

Многие секреты наших бабушек до сих пор работают: не даром народные способы чистки, уборки и стирки передавались из уст в уста. Но есть несколько рецептов, которые безнадёжно устарели или никогда не были эффективными.

Я расскажу о 7 привычках старшего поколения, от которых можно отказаться в 21 веке.







Беречь вещи

Стирать при помощи специальной доски

Чистить снегом ковры

Крахмалить свежевыстиранное бельё

Чистить солевым раствором пригоревшие кастрюли

Удалять жирные пятна при помощи соли

Чистить лимоном кожаные туфли

Привычка хранить всё хорошее на чёрный день давно изжила себя. Можно смело доставать из шкафа сервиз, который пылится годами, или для уборки использовать новые специально предназначенные тряпки, а не старые футболки.Смело используйте вещи по назначению, а если они вышли из строя то просто замените их. В мире ежедневно производится столько разных товаров, что дефицит нам гарантированно не грозит.Ребристая металлическая поверхность стиральных досок помогала избавиться от загрязнений на одежде быстрее, чем в процессе обычной ручной стирки. Сегодня потребность в использовании нехитрого приспособления отпала: любая стиральная машина справится с задачей намного лучше, да и стоят стиралки не так уж и дорого, учитывая их пользу и сбереженные силы хозяйки.Люди старшего поколения не особо жалуют различную бытовую химию. В качестве средства для очистки ковров многие бабушки рекомендуют использовать обычный снег.В действительности он может удалить загрязнения частично: большой процент пыли вместе с влагой впитается в ворс и останется в нём. Если нужно очистить ковер в домашних условиях, лучше использовать специальные средства и моющий пылесос.Чтобы улучшить внешний вид белья, бабушки обрабатывали его крахмалом. Накрахмаленные простыни и рубашки дольше держали форму и оставались визуально чистыми. Однако лучше стирать одежду и бельё чаще, не используя крахмал: из-за него ткань становится менее дышащей, а это существенный минус.Если к посуде что-то пригорело, это не повод её выбрасывать. Но и кипятить часами солёный раствор – не вариант. Конечно, есть вероятность, что кастрюля отмоется спустя 2-3 процедуры.Но существуют гораздо более эффективные способы борьбы с пригоревшими пятнами, полностью безопасные для здоровья и посуды. Используйте их и сэкономите драгоценное время.Когда на одежду попал жир, хочется быстро удалить пятно. Раньше часто советовали присыпать масляные пятна солью. Но на деле это усугубляет ситуацию, и приходится отстирывать въевшийся в ткань жир. Если поблизости нет стирального порошка или мыла, можно присыпать пятно тальком или намазать зубной пастой, это в разы эффективнее.В советские времена было принято натирать обувь из кожи половинкой лимона. Считалось, что это поможет вернуть былой блеск. Но в действительности получить можно только туфли с приятным цитрусовым запахом.Поэтому для качественного ухода за деликатным материалом подойдут современные средства: воски, масла и губки. После их использования даже поношенные ботинки будут выглядеть опрятнее.Однако старшее поколение заблуждается далеко не всегда. Есть и бабушкины привычки, которые стоило бы перенять, ведь они облегчат уборку и помогут создать дома атмосферу уюта.