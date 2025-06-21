«Страна догонов»: поселения нагорья Бандиагара, ставшие убежищем для тех, кто пытался сохранить свою

С древности люди обживали скалы, точнее сказать, пещеры, постепенно расширяя их или пристраивая надежные убежища, спасающие не только от непогоды или диких зверей. На протяжении всей истории человечества захватнические войны не раз вынуждали племена использовать более древние убежища для спасения своих семей, скота и даже веры. Не стало исключением и племя догонов, поселившееся в X-XII вв. в горном массиве Бандиагара (Мали).
1. Начало появления необычных поселений в горном массиве Бандиагара
Нависающие скалы стали убежищем людей, начиная с III-II до нашей эры (нагорье Бандиагара, Мали).
Нагорье Бандиагара, расположенное на Африканском континенте в самом сердце Мали, где саванны юга встречаются с пустынными ландшафтами севера, стало надежным убежищем для людей еще до нашей эры. Это один из самых захватывающих регионов всего континента, богатый традициями, сюрреалистичными природными ландшафтами, тайнами и магией, уникальной глиняной архитектурой.Главной же точкой притяжения и сокровищницей является внушительных размеров нагорье, протянувшееся на 250 км.
Древние глинобитные структуры под нависающими скалами Бандиагара (Мали). | Фото: whc.unesco.org.
Согласно исследованиям, в горном массиве нашли пристанище толои, древнейшие племена, проживающие на этой территории в III-II вв. до нашей эры. Они первые не просто занимали природные пещеры и расщелины, они стали строить убежища в виде круглых спиральных хижин из камня, которые все же находились под защитой скальных выступов или внутри самих пещер.
А в XI веке уже нашей эры скалы были заселены теллемами, выходцами из территорий, находящихся с южной стороны Сахары. Это они построили многие из ныне существующих жилищ и сооружений в предгорье и в самой скале. В отличие от толоев, теллемы для строительства использовали кирпич-сырец, при этом за основу брали глину цвета охры, которую добывали из термитников.
2. Когда в горном массиве Бандиагара появилась «Страна догонов»
Догоны освоили технологию глинобитного строительства.
Неприступные скалы и каменистая местность обеспечивали отличную защиту от желающих поживиться за чужой счет, а затем и работорговцев, прибывающих из пустыни, что и стало причиной появления большого количества поселений, которые оказались изолированными от окружающего мира.обстоятельство привело к появлению по меньшей мере 32 местных диалектов, многие из которых сейчас непонятны друг другу, хотя изначально их населяли одна ветвь племени. Из-за этого отличаются не только языки, но и культурные традиции, технологии строительства и организации поселений.
Традиционные жилища догонов.
Жилища располагались на террасах и у подножия горной гряды Бандиагара. | Фото: heritagedaily.com.
Кстати сказать, такой разброс может быть связан с прибытием в эти края догонов. Доподлинно неизвестно куда подевались теллемы, то ли были вытеснены новым племенем, то ли постепенно произошла ассимиляция, то ли ушли в другие регионы и со временем полностью исчезли. Хотя, если обратить внимание на этимологию слова «теллем», происходящее из языка догонов, то в широком понимании оно означает «те, кто были до нас» или «мы нашли их».
«Страна догонов» изобилует глинобитными домами, замаскированными под ландшафт. | Фото: chossclimbers.com.
Главным строительным материалом была глина несмотря на обилие камня.
Интересный факт: Несмотря на то, что нагорье Бандиагара было заселено еще до нашей эры и на протяжении многих веков было местом жительства разных племен, но всю эту местность стали называть «Страной догонов», которые только в X-XII вв. пришли из верховий Нигера (крупнейшая река в Западной Африке) и вытеснили местных жителей. Догоны мигрировали из Манде, поселившись в недоступных местах, чтобы избежать притеснений народа фульбе и исламизации, ведь с XI века ислам стал их верой, принесенной торговцами из других стран.
3. Неприступные деревни догонов, процветающие до сих пор
Каждое поселение Бандиагары имеет четко регламентированную структуру. | Фото: amusingplanet.com.
Одно из святилищ традиционной деревни Бандиагары. | Фото: whc.unesco.org.
С тех пор у подножия горной гряды на ее террасах и выступах стали появляться глинобитные жилища, которые отличались по структуре и предназначению. Как правило, их поселения имеют четкую структуру и подчиняются традициям и древним верованиям, при этом строения расположены впритык друг к другу, имея при этом прямоугольную форму . Деревни догонов обычно состоят из 44 жилищ, сосредоточенных вокруг гинна (дома старосты) или святилища, которые строились в центре и на высшей точке. Храмы, посвященные природным силам, украшались нишами, вырезанными в глиняной стене, где хранятся культовые предметы, множество талисманов и снадобий на все случаи жизни, а также статуэтки животных и даже овощей, ведь догоны относятся к тем народам, которые верят в одушевленность всех элементов природы (анимистические верования).
В некоторых деревнях Бандиагары построены настоящие храмы.
Тогу для старейших не давали возможности устроить драки или длительные перепалки.
Следом за ним идут тогу, которые являются местом сбора для старейшин (мужчин) поселения/общины. Это были больше навесы, которые всегда строились совсем приземистыми, имели плоскую соломенную крышу, закрепленную не на стенах, а на резных столбах или опорных каменных колоннах. Как оказалось, высота навесов была призвана предотвратить драки и длительные ссоры во время принятия важных решений. Такая себе мера предосторожности, поскольку устраивать разборки пригнувшись или сидя было очень неудобно, а тем более пускать в ход кулаки.
До сих пор встречались поселения, где на самых окраинах имеются круглые дома под названием пунулу. Они предназначались для женщин и девушек, которые переселялись в них в период критических дней, чтобы не гневить божеств (фетишей), презирающих кровь.
Зернохранилища находятся в самых недоступных местах. | Фото: kanaga-at.com.
Нужно быть скалолазом, чтобы добраться до некоторых хранилищ. | Фото: worldheritagesite.org.
В каждой деревне всегда было скрытое от глаз зернохранилище, точнее сказать два, – мужское и женское. Как правило, они были спрятаны в самых отдаленных и неприступных углублениях скалы, куда можно добраться только по извилистой тропе деревянных лестниц, которые нужно не только обнаружить, но и изловчиться немыслимым образом, чтобы пройти по ним. Есть поселения (Тели, Ирели и Тирели), где глиняные зернохранилища идеально вписываются в скалистый ландшафт, не привлекая к себе внимание. К ним подняться не менее проблематично, а порой неподготовленным искателям приключений и чужого продовольствия и вовсе невозможно, поскольку придется спускаться просто по веревке, спущенной в пугающую пустоту с вершины плато или быть настоящим акробатом-скалолазом, способным преодолеть вертикальную плоскость без оснащения. Если же стратегически важные объекты строились в пределах неприступной деревни, то также возводились из глины, только имели куполообразную коническую форму.
Догоны на протяжении всех веков сохранили свою аутентичность.
Колоритные глинобитные дома стали главной достопримечательностью «Страны догонов».
До переворота 2021 года скальные деревни были яркой туристической точкой на карте Мали.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что глиняные фасады домов, а уж тем более священных объектов или зернохранилищ не были мрачными или однообразными, они всегда украшались космогонической символикой демонстрирующей все элементы поклонения богам и природному началу. Здесь можно увидеть разнообразие тотемных масок и изображений животных, растительности, особо почитаемых догонами, которые являются ярким доказательством уникальности их народа, сохранившего свои традиции и верования до наших дней. Стоит отметить, что разнообразие масок не только впечатляет современных туристов, для местных жителей каждая их них является определенным символом, характерным для анимистических верований. А вот настоящие маски, хранящиеся в особенном месте в каждом, используются во время проведения древних ритуалов, недоступных непосвященным, которые сохраняются нетронутыми с XIII века. Причем таинство некоторых из них может осуществляться лишь один раз в шестьдесят лет (!).
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