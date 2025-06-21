«Страна догонов»: поселения нагорья Бандиагара, ставшие убежищем для тех, кто пытался сохранить свою

1. Начало появления необычных поселений в горном массиве Бандиагара

Нависающие скалы стали убежищем людей, начиная с III-II до нашей эры (нагорье Бандиагара, Мали).

Древние глинобитные структуры под нависающими скалами Бандиагара (Мали). | Фото: whc.unesco.org.

2. Когда в горном массиве Бандиагара появилась «Страна догонов»

Догоны освоили технологию глинобитного строительства.

Традиционные жилища догонов.

Жилища располагались на террасах и у подножия горной гряды Бандиагара. | Фото: heritagedaily.com.

«Страна догонов» изобилует глинобитными домами, замаскированными под ландшафт. | Фото: chossclimbers.com.

Главным строительным материалом была глина несмотря на обилие камня.

3. Неприступные деревни догонов, процветающие до сих пор

Каждое поселение Бандиагары имеет четко регламентированную структуру. | Фото: amusingplanet.com.

Одно из святилищ традиционной деревни Бандиагары. | Фото: whc.unesco.org.

В некоторых деревнях Бандиагары построены настоящие храмы.

Тогу для старейших не давали возможности устроить драки или длительные перепалки.

Зернохранилища находятся в самых недоступных местах. | Фото: kanaga-at.com.

Нужно быть скалолазом, чтобы добраться до некоторых хранилищ. | Фото: worldheritagesite.org.

Догоны на протяжении всех веков сохранили свою аутентичность.

Колоритные глинобитные дома стали главной достопримечательностью «Страны догонов».

До переворота 2021 года скальные деревни были яркой туристической точкой на карте Мали.