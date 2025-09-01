5 способ приготовить вкуснейшую пасту с минимальным количеством ингредиентов

Паста — это классическое и широко распространённое блюдо, пользующееся огромной популярностью во всём мире. Одни из самых распространённых комбинаций включают спагетти с томатным, альфредо и сливочным соусом, а также с добавлением сыра, овощей, мяса, грибов и морепродуктов. Сегодня делимся подборкой простейших, но невероятно вкусных и сытных рецептов с минимальным количеством ингредиентов.
1. С цукини
Паста с цукини. \ Фото: dn77-s3.lazycatkitchen.com.
Паста с цукини — это отличный способ сделать блюдо более ярким и насыщенным, поскольку цукини размягчаются и приобретают вкус соуса, добавляя текстуру и аромат, сохраняя при этом лёгкий хруст. Для подачи лучше всего использовать пармезан, хлопья красного перца, измельчённый базилик или чеснок для придания дополнительного аромата и пикантности.
Ингредиенты:
• Цукини молодые маленькие – 2-3 шт;
• Макароны твёрдых сортов – 350 г;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Чеснок – 1 головка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Свежая кинза – для подачи;
• Масло оливковое – для жарки.
Паста с добавлением цукини. \ Фото: spicesinmydna.com.
Способ приготовления:
• Цукини вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой, мелким кубиком или кружками средней толщины;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть небольшое количество оливкового масла;
• С головки чеснока срезать верхушки и срезом вниз положить в сковороду;
• Обжарить две-три минуты;
• После добавить нарезанные цукини;
• Сдобрить солью и смесью перцев;
• Готовить до золотистого цвета со всех сторон;
• Через десять-пятнадцать минут чесночную головку извлечь;
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• После выложить к цукини;
• Влить пару столовых ложек кипятка;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить около пяти минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и украсить листочками свежей кинзы.
2. С кальмарами и помидорами
Паста с помидорами и кальмарами. \ Фото: i.pinimg.com.
Паста с кальмарами и помидорами — вкусное и богатое белком блюдо, в котором сочетаются сливочные нотки кальмаров со сладкими, яркими нотками помидоров.
Ингредиенты:
• Макароны твёрдых сортов – 400 г;
• Кальмары (очищенное филе) – 0,5 кг;
• Помидоры черри или коктейльные – 300 г;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи.
Паста сочетающая кальмары с томатами. \ Фото: aimadeitforyou.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Кальмары при необходимости разморозить;
• Ополоснуть под холодной проточной водой;
• Тщательно просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• После нарезать тонкой соломкой;
• Отложить в сторону на тарелку;
• Чеснок очистить;
• Разрезать на две части;
• И обжарить три-четыре минуты в глубокой сковороде с толстым дном на небольшом количестве оливкового масла;
• Добавить нарезанные кальмары;
• Готовить около десяти-двенадцати минут;
• Помидоры вымыть;
• Обдать кипятком;
• Снять кожицу;
• Мякоть разрезать на половинки или четвертинки;
• Выложить на сковородку к остальным ингредиентам;
• Приправить солью и хлопьями чили;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить на среднем огне пять-семь минут;
• Добавить отваренные макароны;
• Слегка перемешать;
• Готовить около пяти минут;
• После дать блюду настояться пять-семь минут;
• Посыпать листочками свежей петрушки и подать к столу.
3. С тунцом и помидорами
Паста с тунцом. \ Фото: foolproofliving.com.
Это простое и вкусное блюдо, в котором богатый белком тунец сочетается с кисло-сладкими помидорами, идеально подходящее для ужина в будний день или быстрого приготовления ланчей.
Ингредиенты:
• Макароны твёрдых сортов – 300 г;
• Тунец в собственном соку – 1 банка;
• Помидоры черри или коктейльные – 250 г;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лук белый или фиолетовый мелкий – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки;
• Зелень свежая – для подачи.
Паста с помидорами и тунцом. \ Фото: itsnotcomplicatedrecipes.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Чеснок очистить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Смешать с луком;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Помидоры вымыть;
• Обдать кипятком;
• Аккуратно снять кожицу;
• Разрезать на четвертинки или половинки;
• Добавить к чесночно-луковой зажарке;
• Готовить пять-восемь минут;
• После добавить тунец, нарезанный мелким кубиком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать;
• Готовить около трёх-четырёх минут;
• Затем добавить отваренные макароны;
• Перемешать;
• Протушить одну-две минуты;
• После разложить по тарелкам и подать к столу, украсив свежей зеленью.
4. С шампиньонами
Паста с шампиньонами. \ Фото: cdn77-s3.lazycatkitchen.com.
Это классическое блюдо, сочетающее в себе яркий насыщенный аромат и пикантный вкус.
Ингредиенты:
• Макароны – 300 г;
• Шампиньоны свежие – 0,5 кг;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Чеснок гранулированный – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи.
Паста с грибами. \ Фото: ellerepublic.de.
Способ приготовления:
• Грибы ополоснуть под холодной проточной водой;
• Тщательно просушить;
• Нарезать тонкой соломкой или слайсами;
• Обжарить на раскалённой сухой сковороде до золотистого цвета со всех сторон;
• Посолить и сдобрить гранулированным чесноком;
• Макароны отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• После порционно разложить по тарелкам;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Сверху выложить грибы;
• Украсить мелко нарезанной свежей зеленью и подать к столу.
5. С сыром и грецкими орехами
Паста с сыром и грецкими орехами. \ Фото: slowthecookdown.com.
Паста с сыром и грецкими орехами — уникальное и вкусное блюдо, сочетающее в себе восхитительный аромат и хрустящую текстуру.
Ингредиенты:
• Макароны твёрдых сортов – 300 г;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи;
• Ядра грецких орехов – две горсти;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Зелень свежая – для подачи.
Оригинальное сочетание сыра с орехами. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Ядра грецких орехов обжарить до золотистого цвета со всех сторон на сухой раскалённой сковороде%
• Слегка остудить и перебить до состояния средней крошки;
• Макароны выложить порционно на тарелки;
• Сдобрить оливковым маслом;
• Посыпать грецкими орехами, крупно натёртым сыром и измельчённой свежей зеленью;
• Подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии