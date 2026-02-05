С нами не соску...
5 нетривиальных рецептов вкусных и полезных кексов

Сегодня это удобный формат и интересной выпечки: можно спрятать овощи, добавить белок, снизить сахар, заменить часть муки цельнозерновой или безглютеновой.

5 нетривиальных рецептов вкусных и полезных кексов

Не только сладость: 5 нетривиальных рецептов вкусных и полезных кексовСоцсетиКексы быстро и легко готовятся (можно и в формате капкейков), хорошо хранятся и подходят и на завтрак, и как перекус в дороге.

Шеф-повар Руслан Миронов дал простые интересные рецепты полезной выпечки.

Шоколадно-банановые кексы без сахара

Ингредиенты:

Бананы спелые — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Какао — 2 ст. л.
Мука овсяная — 120 г.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Кокосовое масло — 40 г.
Темный шоколад — 40 г.
Соль — 1 щепотка.

Приготовление:

Бананы размять в пюре, добавить яйца и растопленное кокосовое масло. Вмешать какао, соль, разрыхлитель и овсяную муку. Шоколад порубить кусочками и добавить в тесто. Разложить по формам и выпекать при 180°C около 20-25 минут до плотной, но влажной текстуры.

Лимонно-маковые кексы на греческом йогурте

Ингредиенты:

Греческий йогурт — 200 г.
Яйца — 2 шт.
Мед — 3 ст. л.
Мука пшеничная — 150 г.
Мак — 2 ст. л.
Цедра лимона — 1 ст. л.
Лимонный сок — 2 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Кокосовое масло — 40 г.

Приготовление:

Яйца смешать с медом и йогуртом, добавить растопленное масло, сок и цедру лимона. Вмешать мак, муку и разрыхлитель. Тесто разложить по формам, заполняя их на две трети, и выпекать при 180°C 20-25 минут. Кексы получаются влажными, с легкой цитрусовой кислинкой.

Кексы со шпинатом и фетой (несладкие)

Ингредиенты:

Шпинат свежий — 120 г.
Яйца — 2 шт.
Кефир — 150 мл.
Мука цельнозерновая — 160 г.

Фета — 120 г.
Оливковое масло — 40 мл.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — по вкусу.
Черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Шпинат мелко нарезать или пробить блендером. Смешать яйца, кефир и масло, добавить шпинат, раскрошенную фету, соль и перец. Ввести муку с разрыхлителем. Тесто разложить по формам и выпекать при 180°C около 25 минут. Кексы получаются сочными, с мягкой солоноватой начинкой.

Тыквенные кексы с пряностями (несладкие)

Ингредиенты:

Тыквенное пюре — 250 г.
Яйца — 2 шт.
Кефир — 120 мл.
Мука пшеничная — 170 г.
Пармезан тертый — 60 г.
Оливковое масло — 40 мл.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Паприка — 1 ч. л.
Мускатный орех — 1 щепотка.
Соль — по вкусу.

Приготовление:

Тыквенное пюре смешать с яйцами, кефиром и маслом. Добавить специи, соль и тертый пармезан. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать до однородности. Разложить по формам и выпекать при 180°C 25-30 минут. Текстура получается мягкой, слегка кремовой внутри.

Морковно-ореховые кексы с медом

Ингредиенты:

Морковь тертая — 200 г.
Яйца — 2 шт.
Мед — 3 ст. л.
Мука пшеничная — 150 г.
Орехи грецкие — 70 г.
Корица — 1 ч. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Растительное масло — 50 мл.
Соль — 1 щепотка.

Приготовление:

Яйца взбить с медом, добавить масло и морковь. Вмешать корицу, соль, рубленые орехи и муку с разрыхлителем. Тесто разложить по формам и выпекать при 180°C 25 минут до золотистой корочки. Кексы получаются плотными, ароматными и долго остаются влажными.
