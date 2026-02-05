5 нетривиальных рецептов вкусных и полезных кексов

Сегодня это удобный формат и интересной выпечки: можно спрятать овощи, добавить белок, снизить сахар, заменить часть муки цельнозерновой или безглютеновой.







Не только сладость: 5 нетривиальных рецептов вкусных и полезных кексовСоцсетиКексы быстро и легко готовятся (можно и в формате капкейков), хорошо хранятся и подходят и на завтрак, и как перекус в дороге.

Шеф-повар Руслан Миронов дал простые интересные рецепты полезной выпечки.Бананы спелые — 2 шт.Яйца — 2 шт.Какао — 2 ст. л.Мука овсяная — 120 г.Разрыхлитель — 1 ч. л.Кокосовое масло — 40 г.Темный шоколад — 40 г.Соль — 1 щепотка.Бананы размять в пюре, добавить яйца и растопленное кокосовое масло. Вмешать какао, соль, разрыхлитель и овсяную муку. Шоколад порубить кусочками и добавить в тесто. Разложить по формам и выпекать при 180°C около 20-25 минут до плотной, но влажной текстуры.Греческий йогурт — 200 г.Яйца — 2 шт.Мед — 3 ст. л.Мука пшеничная — 150 г.Мак — 2 ст. л.Цедра лимона — 1 ст. л.Лимонный сок — 2 ст. л.Разрыхлитель — 1 ч. л.Кокосовое масло — 40 г.Яйца смешать с медом и йогуртом, добавить растопленное масло, сок и цедру лимона. Вмешать мак, муку и разрыхлитель. Тесто разложить по формам, заполняя их на две трети, и выпекать при 180°C 20-25 минут. Кексы получаются влажными, с легкой цитрусовой кислинкой.Шпинат свежий — 120 г.Яйца — 2 шт.Кефир — 150 мл.Мука цельнозерновая — 160 г.Фета — 120 г.Оливковое масло — 40 мл.Разрыхлитель — 1 ч. л.Соль — по вкусу.Черный перец — по вкусу.Шпинат мелко нарезать или пробить блендером. Смешать яйца, кефир и масло, добавить шпинат, раскрошенную фету, соль и перец. Ввести муку с разрыхлителем. Тесто разложить по формам и выпекать при 180°C около 25 минут. Кексы получаются сочными, с мягкой солоноватой начинкой.Тыквенное пюре — 250 г.Яйца — 2 шт.Кефир — 120 мл.Мука пшеничная — 170 г.Пармезан тертый — 60 г.Оливковое масло — 40 мл.Разрыхлитель — 1 ч. л.Паприка — 1 ч. л.Мускатный орех — 1 щепотка.Соль — по вкусу.Тыквенное пюре смешать с яйцами, кефиром и маслом. Добавить специи, соль и тертый пармезан. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать до однородности. Разложить по формам и выпекать при 180°C 25-30 минут. Текстура получается мягкой, слегка кремовой внутри.Морковь тертая — 200 г.Яйца — 2 шт.Мед — 3 ст. л.Мука пшеничная — 150 г.Орехи грецкие — 70 г.Корица — 1 ч. л.Разрыхлитель — 1 ч. л.Растительное масло — 50 мл.Соль — 1 щепотка.Яйца взбить с медом, добавить масло и морковь. Вмешать корицу, соль, рубленые орехи и муку с разрыхлителем. Тесто разложить по формам и выпекать при 180°C 25 минут до золотистой корочки. Кексы получаются плотными, ароматными и долго остаются влажными.