Неочевидные продуктов с высоким содержанием сахара

Сегодня, когда правильного питания придерживается большинство людей, то выбор продуктов становится более тщательным. И среди того, что может отпугнуть покупателя от товара в магазине, давно оказалось высокое содержание сахара в нём.







Вот только далеко не все продукты, которые мы подразумеваем как свободные от сладости, на самом деле таковыми являются — нередко бывает с точностью да наоборот.

1. Каши-минутки

2. Цельнозерновой хлеб

3. Йогурт

4. Обезжиренные продукты

5. Мюсли

6. Готовые соусы

Каша-минутка — легко в приготовлении, но неполезно из-за количества сахара.Отличный выбор для тех, кто не хочет тратить время на готовку полноценного завтрака, но плохой в случае стремления ограничить потребление сахара. Однако в кашах быстрого приготовления, которая зачастую позиционируется как здоровый и полезный приём пищи, сахара не просто много. Оказывается, с годами его содержание в одной порции продукта увеличилось почти вдвое, а потому стоит подумать, прежде чем использовать такую альтернативу традиционно сваренной овсянке.Не так уж просто у цельнозернового хлеба с сахаром.Наиболее известная альтернатива обычному хлебу, которая считается более полезной, тоже оказалась не без греха. Причём, судя по всему, в буханке, испечённой с рафинированной мукой в тесте, может быть даже меньше сахара. И кроме того, в сравнении предыдущими годами, цельнозерновой хлеб лишь нарастил лишние 100% сладости в своём составе.Йогурт из магазина на самом деле буквально напичкан сахаром.Йогурты справедливо называют диетическим продуктом, но это утверждение не срабатывает с магазинными вариантами. И дело не только в том, что там практически всегда оказываются кусочки фруктов или ягод, которые сами по себе сладкие. Оказывается, в одной бутылке йогурта из магазина сахара может быть столько, сколько среднестатистический человек добавляет в несколько чашек чая или кофе.Ещё один миф об обезжиренных продуктах, который давно стоит опровергнуть.Миф о какой-то запредельной пользе продуктов, у которых пониженное или вообще нулевое содержание жира уже давно был развенчан. А вот о том, что в таких товарах немало сахара, знают далеко не все. И напрасно, ведь именно этот ингредиент добавляется в числе других, призванных сделать более привлекательным не самый приятный вкус обезжиренного творожка или молока. И судя по составу этих продуктов, содержание сахара там, мягко говоря, не минимальное.В мюслях слишком много сахара, а они ещё и среди детей популярны.Вот уже сколько лет маркетологи активно поддерживают среди нас картинку здорового завтрака в виде готовых мюслей, которые достаточно только залить молоком или йогуртом. Однако в реальности этот продукт нельзя назвать полезным для употребления первым приёмом пищи. А всё потому, что содержание сахара в мюсли просто огромное — по информации редакции novate.ru, порцию якобы полезного завтрака можно спокойно заменить на пончик, ведь вливания сладости в организм будет одинаковым.Соусы и заправки из магазинов — с высоким содержанием сахара.Если о сомнительной пользе для организма кетчупа или майонеза говорят уже давно, то вот к другим соусам или обезжиренным заправкам для салата вопросов пока возникает поменьше. И напрасно, ведь в том же соусе барбекю, или заправке аля-тартар сахар тоже есть, и совсем немало. Поэтому любителям здорового питания стоит отказаться от покупки готовых продуктов и сосредоточиться на изготовлении домашних аналогов — они-то точно полезнее будут.