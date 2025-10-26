Как и чем делали укладку советские женщины: 5 способов, которые могут лишить волос

В СССР не было такого разнообразия средств для укладки и ухода за волосами, как сейчас. Именно поэтому девушкам приходилось пользоваться подручными материалами, чтобы привести локоны в порядок или придать им желаемый цвет. Novate.ru рассказывает, на какие риски шли наши мамы и бабушки, чтобы выглядеть красиво и эффектно.
1. Мука
Муку нужно насыпать на волосы и расчесать
Больше всего времени у советских женщин занимали мытье и сушка головы. Это вполне объяснимо, ведь фены на тот момент еще не придумали, поэтому приходилось долго ждать, пока локоны перестанут быть влажными. Но ведь не всегда в запасе было свободных сорок минут. Чтобы не тратить время на мытье головы, девушки предпочитали маскировать грязные волосы при помощи подручных средств. Таковыми стали мука и крахмал.
В книге Маши Трауб «Нам выходить на следующий», этот бьютихак описывался следующим образом: «Чтобы не мыть голову, можно посыпать волосы мукой, а затем стряхнуть его и расчесать. Отвлечет от грязных прядей и начес, который следует зафиксировать сиропом из воды и сахара».
Этот способ действительно действует – крахмал и мука абсорбируют жир, поэтому волосы выглядят намного чище. Плюс к этому появляется желанный объем. В качестве экстренного варианта данный метод использовать можно, а вот регулярно – нет. Дело в том, что мука не очищает волосы – она лишь впитывает грязь и жир, а омертвевшие клетки и частицы укладочных средств остаются. Полноценно очистить шевелюру сможет только шампунь, ведь в его состав входят моющие вещества. Что касается сухого шампуня, то он является близким родственником советского лайфхака, так как содержит частицы крахмала и лишь маскирует видимые недостатки.
2. Хозяйственное мыло
Хозяйственное мыло использовали для мытья волос
До конца 50-х годов в СССР не было шампуня как такового. Впервые о нем упомянули в 1959 году в журнале «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства». А до этого женщинам приходилось мыть голову обычным мылом – детским, глицериновым. Когда же в доме такого не было, в ход шло хозяйственное. Благодаря его способности придавать прическе желанный объем, мыло не утратило своей актуальности и в восьмидесятые. В то время на пике популярности были объемные укладки и химические завивки, поэтому многие стремились создать на своей голове нечто, похожее на прически Синди Лопер и Мадонны.
Хозяйственное мыло действительно было очень эффективным, но при этом имело массу недостатков. Из-за того, что в его состав входит много щелочей и ни капли смягчающих веществ, регулярная укладка приводила к сухости кожи головы и повреждению структуры волос. Слышали про агрессивные моющие вещества типа SLS, которых многие стараются избегать? Так вот, они настоящие ангелы по сравнению с хозяйственным мылом, которое травмирует пряди изнутри и лишает их живительной влаги. И тот объем, который появляется после укладки – это скорее крик волос о помощи: они буквально умоляют, чтобы их увлажнили и подарили полноценный уход.
Еще один минус состоит в том, что при контакте с проточной водой мыло оставляет на волосах налет. Чем жестче вода, тем больше вероятность, что ее минералы устранят натрий в составе мыла, что приведет к появлению неприятного и плохо смываемого налета.
В книге «Домоводство» 1957 года было написано следующее: «Туалетное мыло можно употреблять для мытья волос с нормальной жирностью. Что касается хозяйственного, то из-за щелочи, входящей в состав, оно вызывает раздражение кожи головы, а при контакте с жесткой водой – еще и серовато-белый налет».
3. Вода с сахаром
Сладкой водой фиксировали прическу
Если о шампуне впервые заговорили в 60-х годах, то знакомство с лаком для волос началось только в 70-х. В это сложно поверить, ведь эпоха «стиляг» была задолго до этого, да и в фильмах героини всегда ходили с укладками и пушистыми прическами. Раскрываем секрет: парикмахеры создавали лак собственными руками. Для этого они брали мебельный лак, разбавляли его спиртом или одеколоном и наносили на волосы с помощью пульверизатора.
Самой популярной прической на тот момент считалась «Бабетта», с которой часто видели на публике Брижит Бордо – мировой секс-символ 60-х. Прическа делалась в парикмахерской и не расчесывалась в течение недели. Чтобы волосы не растрепались, «Бабетту» поливали лаком. В домашних условиях такую прическу практически невозможно было сделать, так как вместо лака девушки использовали сахарную воду, чтобы зафиксировать волосы. Оно была менее эффективной, поэтому максимум, на что могли рассчитывать женщины – это обычный гладкий пучок.
Минусы самодельного лака очевидны – после сиропа пряди становятся липкими и прикасаться к ним нельзя до следующего похода в ванную комнату. Кроме того, если сахар недостаточно хорошо растворялся в воде, его частички могли быть заметны в волосах.
4. Медный купорос
Медный купорос использовали для окрашивания волос
Одной из самых первых на советском рынке была краска «Гамма», которой предпочитали красить волосы наши мамы и бабушки. А вот в салонах красоты парикмахеры прибегали к другим средствам. Своим клиенткам они предлагали «быстрый» и «медленный» способ окрашивания. Первый предполагал использование медного купороса, а второй – раствора из свинца, серы, нашатырного спирта и глицерина. Даже звучит страшно, а в советское время женщины регулярно меняли цвет волос таким образом. Сейчас эти красители нельзя встретить в составах красок, что не может не радовать. А свинец и вовсе отозвали с производства в 2018 году, так как его опасно использовать в процессе окрашивания.
Еще одним популярным красителем была хна. Девушки покрывали ею волосы, надевали на голову полиэтиленовый пакет и ложились спать. После утреннего пробуждения они могли по достоинству оценить свой новый цвет волос. Тогда такой способ считался абсолютно безвредным, но спустя много лет выяснилось, что в составе хны содержится парафенилендиамин – вещество, которое является сильным аллергеном, а потому не может долго время находиться на коже.
5. Выпрямление волос утюгом
Ровные
Современные девушки уже не представляют свою жизнь без фена, плойки и выпрямителя, а в советские времена о них даже никто не слышал. Однако это вовсе не означало, что женщинам не хотелось выровнять волосы или быстро их высушить. Алла Пугачева рассказывала, что на помощь приходили обычные утюг и духовка. Первый использовался, когда нужно было сделать кудрявые пряди идеально ровными, а вторая – вместо фена. Духовку нагревали до высоких температур, затем открывали дверцу и стояли около нее, пока волосы не становились полностью сухими. Сейчас этот способ кажется, как минимум странным, а как максимум опасным, ведь можно было случайно обжечься или даже спалить волосы. И это мы уже не говорим о том, что слишком высокая температура в принципе опасна для прядей, так как делает их сухими и ломкими, похожими на солому. Именно поэтому парикмахеры рекомендуют как можно реже использовать стайлинговые средства и обязательно применять защитные спреи, чтобы локоны не сильно страдали во время сушки или завивки.
