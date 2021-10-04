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Ретропредметы из далекого СССР

СССР давным-давно в прошлом, но многие вещи той эпохи навсегда остались в наших сердцах. Сегодня большинство из подобных предметов кажутся нам абсолютно нормальными, но некоторые приводят в недоумение. В этом выпуске вы найдете подборку фотографий, при виде которых невольно возникает вопрос: «А это что такое?»

Ретропредметы из далекого СССР


Ретропредметы из далекого СССР

Игра со сменными экранами. Мы вот такого не помним, а вы?

Ретропредметы из далекого СССР

Дедовская ручная машинка для стрижки волос. Жуткий аппарат. Для настоящих мужиков!

Ретропредметы из далекого СССР

Головоломка.

Ретропредметы из далекого СССР

Робот-игрушка.

Ретропредметы из далекого СССР

Советский микрофон.

Ретропредметы из далекого СССР

Луноход.

Ретропредметы из далекого СССР

Дизайну советского пылесоса «Ракета» до сих пор можно позавидовать: на «Ракете» так и хочется улететь в космос.

Ретропредметы из далекого СССР

Стереоскоп.

Ретропредметы из далекого СССР

Электровафельница.

Ретропредметы из далекого СССР

Сувенирный нож «Рыбка».

Ретропредметы из далекого СССР

ВАЗ-2109 на радиоуправлении.

Ретропредметы из далекого СССР

Честно говоря, мы без понятия, что это такое, похоже на колокольчик.

Ретропредметы из далекого СССР

Вешалка для одежды с щетками.

Ретропредметы из далекого СССР

Абонентский громкоговоритель, радиоточка «Ритм-304».

Ретропредметы из далекого СССР

Пароварка… (Шутка.) Это еще одна модель лунохода.

Ретропредметы из далекого СССР

Спортлото.

Ретропредметы из далекого СССР

Вот так рождался металл в СССР. Это металлофон.

Ретропредметы из далекого СССР

Первый опыт игры в казино.

Ретропредметы из далекого СССР

Вольтметр.

Ретропредметы из далекого СССР

Машинка для заточки лезвий. Шикарная вещь!

Ретропредметы из далекого СССР

Беспроводная дрель.

Ретропредметы из далекого СССР

Кто сразу узнал? У кого тоже было такое чудо? Это, конечно же, хлебница.

Ретропредметы из далекого СССР

Сигнальный фонарик «Черновцы».

Ретропредметы из далекого СССР

Ручной миксер.

Ретропредметы из далекого СССР

Адская машина, шумел ужасно!

Ретропредметы из далекого СССР

Форма для печенья.

Такую теперь нигде не купишь.

Ретропредметы из далекого СССР

Микрофон МД-201. Шел в комплекте с магнитофонами «Весна».

Ретропредметы из далекого СССР

Аппарат для сдачи экзамена в ГАИ «Вятка-5».

Ретропредметы из далекого СССР

Шагомер «Заря».

Ретропредметы из далекого СССР

Конструктор.

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