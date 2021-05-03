9 продуктов, которые Елизавета II не позволит себе съесть

1. Лук и чеснок

Лук и чеснок. \ Фото: kuaibao.qq.com.

Судя по всему, королева Елизавета II не в восторге от предложенного блюда. \ Фото: hk01.com.

2. Морепродукты

Морепродукты. \ Фото: samplingamerica.com.

Но она совсем не прочь полакомиться вкусными булочками. \ Фото: mentalfloss.com.

3. Картофель, рис и макароны

Никаких макарон и картофеля. \ Фото: pygautomation.com.

Обед с королевой. \ Фото: lahamag.com.

4. Фуа-гра из гусиной/утиной печени

Фуа-гра из гусиной/утиной печени. \ Фото: primatravel.sk.

Королевская семья готовит рождественский пудинг. \ Фото: eng.amomama.com.

5. Мясо слабой прожарки или сырое

Мясо слабой прожарки или сырое. \ Фото: whogrill.ru.

6. Пицца

Пицца. \ Фото: glovoapp.com.

Пицца - пиццей, а тортик по расписанию. \ Фото: pinterest.co.uk.

7. Хлебные корочки

Никаких хлебных корочек. \ Фото: dneprovec.by.

8. Белые куриные яйца

Никаких белых куриных яиц. \ Фото: nbnews.com.ua.

9. Чай с сахаром

Чай с молоком без сахара. \ Фото: mountaincravings.com.

Чаепитие. \ Фото: marieclaire.com.