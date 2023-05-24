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Невероятный фридайвинг в дикой природе

Два французских дайвера и фотографа сделали невероятную серию фотографий под водой. Алекс Вуайе и Алекс Рубо ныряли и фотографировались с акулами и скатами, черепахами и китами.

«Фридайвинг — это не опасно, поскольку мы соблюдаем элементарные правила безопасности, и первое правило — нырять с товарищем! Совместная работа — важнейший момент для нас», — говорит Рубо.

Оба дайвера живут в Париже и обычно тренируются в бассейнах — а время от времени уезжают на моря.

«Наши снимки демонстрируют взаимодействие фридайверов с дикой природой. Под водой мы ощущаем себя свободнее без баков за спиной — мы не можем нырять глубоко, но плывем быстрее», — поясняет один из дайверов.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

Невероятный фридайвинг в дикой природе

Со скатом у Коморских островов.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С китом у острова Майотта.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С китом у Коморских островов.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С двумя китами у Коморских островов.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С косяком рыб.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

C акулой у Азорских островов.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С черепахой на дне у побережья острова Майотта.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С дельфинами в Красном море.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С косяком рыб и акулой.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

Кит у Майотты.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

Черепаха у Майотты.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С китами у Майотты.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

С косяком рыб.

Невероятный фридайвинг в дикой природе

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