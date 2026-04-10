«Тссс!»: как устроен и функционирует оружейный глушитель

Глушитель для огнестрельного оружия появился более 100 лет назад. Любопытно, что поначалу использовали его отнюдь не представители силовых структур и даже не бандиты. Хитрое устройство, позволяющее сделать выстрел практически бесшумным, на самом деле не так сложно с технической точки зрения, как может показаться на первый взгляд.
Карабин Де Лизла. |Фото: army-news.org.
Первые оружейные глушители появились еще до начала Первой мировой войны. Создателем первого более-менее эффективного глушителя принято считать Хайрема Перси Максима – сына широко известного оружейника и создателя знаменитого пулемета Хайрема Стивенса Максима. Любопытно то, что первыми интерес к глушителям проявили вовсе не военные, а охотники. А потому первое время средства для ведения бесшумной стрельбы свободно продавались в охотничьих магазинах многих стран. Повышенный интерес именно военных глушители привлекли только в 1930-е годы.
Устройство у всех глушителей в целом одинаковое. |Фото: ya.ru.
Для того, чтобы понимать суть работы глушителя, необходимо понимать, откуда берется шум при выстреле огнестрельного оружия. Всего источников шума три: лязг металлических частей конструкции оружия, звук, порождаемый ударной волной возникающей при выходе пули на сверхзвуковую скорость, а также звук, возникающий при резком расширении пороховых газов. Собственно, основная проблема в вопросе шумов и связана с тем самым слишком быстрым расширением пороховых газов.
Решить проблему пороховых газов в теории не так уж сложно: нужно создать такие условия, при которых пороховой газ сможет как можно более плавно охлаждаться и расширяться. Далее остается проблема шума при переходе пули на сверхзвуковую скорость. Она в свою очередь решается еще «проще»: нужно использовать такой боеприпас, который будет снаряжен дозвуковой пулей, но при этом будет иметь достаточную степень эффективности. Наконец, источник шума, связанный с лязгом элементов конструкции, устраняется при помощи отказа от автоматической перезарядки (используется только ручная), а также при помощи использования пластиковых элементов конструкции. Делать такое оружие научились еще во Вторую мировую войну. Достаточно вспомнить пистолет британских коммандос Welrod.
Пистолет Welrod. |Фото: imgday.com.
Дозвуковые боеприпасы – отдельная тема, касающаяся не только бесшумного оружия. С пластиковыми частями конструкции и ручной перезарядкой в общий чертах и так все понятно. Соответственно, самое интересное связано с устранением проблемы шума от расширения пороховых газов. На сегодняшний день существует несколько схем внутреннего устройства глушителей, которые признаны оружейниками всех стран эффективными. По своей сути оружейный глушитель – это цилиндрическая трубка, которая внутри разделена на отсеки, соединенные между собой отверстиями и трубками. Чем больше таких отсеков, тем сложнее производство глушителя, но и тем выше его эффективность.
Были свои глушители и у нас. ¦ Фото: allzip.org.
Кроме того, внутреннее устройство отсеков глушителя может сильно меняться в зависимости от того боеприпаса, под которые он рассчитан. Отдельно следует упомянуть про систему глушения шума с обтюрацией. Это глушители, камеры которых разделены на отсеки не металлическими стенками, а вкладками из очень плотной резины, которую во время выстрела пробивает пуля. Поражающий элемент при этом идет дальше, а газы «застревают» и охлаждаются в глушителе.
Работа глушителя в замедленной съемке:
