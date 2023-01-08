Как живет после 18 лет тюрьмы вдова Маурицио Гуччи, которая заказала его уничтожение

9 ноября 2021 года состоялась мировая премьера фильма «Дом Гуччи», в котором рассказана история любви Маурицио Гуччи и Патриции Реджани, закончившаяся даже не разводом, а заказом на физическое устранение главы модного дома. Его бывшая жена была признана виновной в преступлении и приговорена к тюремному сроку на 29 лет. Её освободили условно-досрочно в 2016 году. После выхода картины Ридли Скотта на экраны снова возник интерес к женщине, решившей жестоко отомстить супругу за развод. Она, кстати, проявила недовольство исполнительницей главной роли Леди Гагой.
Печальный финал красивой истории
Патриция Реджани.
Она появилась на свет в 1948 году и при рождении получила фамилию Мартинелли, по всей видимости, по отцу, хотя она его никогда не знала. Маленькая Патриция и её мать Сильвана Барбьери жили так бедно, что девочке часто приходилось ложиться спать голодной, а о красивых вещах она в то время могла только мечтать.
Ситуация изменилась, когда мама, служившая официанткой, познакомилась с Фердинандо Реджани. Он был гораздо старше, но при этом успел разбогатеть, занимаясь грузовыми перевозками. Он не только женился на матери-одиночке, но к тому же удочерил Патрицию. И девочка поняла: она больше никогда не станет бедствовать, чего бы это ей не стоило.
Маурицио Гуччи.
Впрочем, особых усилий очаровательной Патриции прилагать и не пришлось. Она успела окончить школу, потом поступила на курсы переводчиков, однако куда больше получения хорошего образования девушку привлекала перспектива пробиться в высшее общество. И вскоре она стал частой участницей светских вечеринок. Такая тактика очень быстро принесла свои плоды. Ей было 22 года, когда на одной из таких тусовок она познакомилась с наследником модной империи Маурицио Гуччи.
Маурицио Гуччи и Патриция Реджани.
Он был высоким и неуклюжим, часто смущался и краснел и с первого же взгляда влюбился в миниатюрную красотку в ярко-красном платье. Надо сказать, что Патриция ответила Маурицио полной взаимностью. Он был нескладен, но весьма хорош собой, да и фамилия его располагала к более близкому знакомству. Мать девушки, узнав о том, кто оказывал дочери знаки внимания, тут же высказала свою активную поддержку, она была просто уверена: её дочь сможет покорить сердце самого завидного холостяка Италии.
А вот Родольфо Гуччи был вовсе не в восторге от перспективы обзавестись невесткой, известной своей любовью к светским тусовкам и весёлому времяпровождению. Впрочем, Маурицио отказался следовать наставлениям отца и женился на Патриции, дав ей свою фамилию. Родольфо по-прежнему высказывал своё недовольство выбором сына, однако подарил молодоженам шикарный пентхаус в Нью-Йорке, куда они переехали после свадьбы.
Маурицио Гуччи и Патриция Реджани.
В семье на свет появились две дочери, и взаимоотношения пары казались безоблачными до 1985 года. К этому времени супруги уже жили в Милане и однажды Маурицио, отправившись в деловую поездку, прислал к супруге своего приятеля, который и передал Патриции слова мужа о том, что домой он больше не вернётся, и брак их прекратил своё существование.
Но брошенная жена категорически отказывалась давать супругу развод. Когда же он стал встречаться с Паолой Франчи и в 1994 году всё же развёлся с Патрицией, лишив её права носить его фамилию, последняя вознамерилась отомстить Маурицио. Её не устраивала ни её девичья фамилия, ни алименты, составлявшие 1,47 миллионов долларов в год. Для мести Патриция избрала самый жестокий способ – физическое устранение бывшего мужа. Он был застрелен наёмным убийцей 27 марта 1995 года.
Признание в любви
Маурицио Гуччи и Патриция Реджани с детьми.
Лишь спустя три года после убийства было завершено расследование преступления, в результате которого Патриция Реджани была признана виновной в его организации и приговорена к 29 годам лишения свободы. Позднее суд принял во внимание перенесённую женщиной операцию по удалению опухоли и снизил срок до 26 лет, хотя сама преступница просила вовсе отменить ей наказание. Женщина не была готова 26 лет сидеть в тюрьме и даже пыталась покончить с собой, но её спасли.
Патриция Реджани.
Отбывать наказание «Чёрной вдове», как окрестили Патрицию Реджани средства массовой информации, пришлось в тюрьме Сан-Витторе, где для неё были созданы вполне лояльные условия. В отличие от всех других заключённых она могла держать в камере своего любимца хорька Бэмби, да ещё парочку вечнозелёных растений. Этой привилегии адвокаты добились для Патриции в 2005 году. А спустя шесть лет она могла бы выйти условно-досрочно на свободу, если бы дала своё согласие на исправительные работы. Однако бывшая светская львица сообщила своему адвокату, что не собирается начинать работать, ведь она и раньше этого никогда не делала.
Патриция Реджани.
И всё же она поступилась своими принципами и в 2014 году согласилась стать консультантом в ювелирной компании Bozart. А через два года она получила досрочное освобождение за примерное поведение и отсутствие нареканий во время отбывания всего срока наказания. Вместо 26 лет она отсидела 18, а сразу из Сан-Витторе она отправилась прямиком на шоппинг. Не могла же она начинать свою свободную жизнь без приличествующих случаю новых нарядов.
Патриция Реджани под стражей.
Впрочем, она вполне могла себе позволить приобрести новый и далеко не самый дешевый гардероб, ведь за время, пока она отбывала наказание, на её счет продолжали поступать довольно приличные суммы: рента от недвижимости бывшего мужа и компенсация за развод. В результате, выйдя из тюрьмы она располагала почти 17 миллионами фунтов стерлингов от всех этих выплат. Дочери, Алессандра и Аллегра, которые пользовались деньгами, по решению суда обязаны были возвратить их матери.
Кажется, именно это заставило их отказаться от любого общения с родительницей, но Патриция Реджани не склонна печалиться по этому поводу. После её освобождения они не слишком часто навещали свою мать, а о финансовой поддержке её и вовсе речь не шла. Обе наследницы давно замужем и живут в Швейцарии и, по словам Патриции, они не только не понимают её, но и не нашли нужным познакомить своих детей с родной бабушкой. Патриция даже жаловалась на то, что вынуждена одеваться в Zara, так как её доходы теперь далеки от тех, к которым она привыкла.
Патриция Реджани.
Неизвестно, работает ли сейчас Патриция Реджани, так как однажды она заявила журналистам, постоянно пытающимся взять у неё интервью: «Я не люблю компьютеры, они очень злые». Потом она добавила, что служба в Bozart не вызывает у неё никакого энтузиазма. Ещё несколько лет назад Чёрная вдова жила со своей очень пожилой матерью в таунхаусе в Милане. Да и сейчас её частенько можно увидеть прогуливающейся по центру города или совершающей покупки в магазинах. Сопровождает Патрицию во время таких «выходов в свет» её верный друг – попугай ара, сидящий на её плече.
Патриция Реджани.
Узнав о том, что Леди Гага будет играть её в фильме «Дом Гуччи», Патриция Реджани рассчитывала на приезд актрисы, однако последняя не собиралась общаться с убийцей Маурицио Гуччи, чем вызвала её негодование. Патриция обвинила Леди Гагу в отсутствии чуткости, уважения и здравого смысла.
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