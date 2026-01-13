С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Что про кошек? Задвоили про женщин. Дискриминация однако домашних животных.Любопытные факты ...
  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...

Выбираем идеальное постельное белье для абсолютного комфорта

ТОП-5 комплектов постельного белья, которые научат искусству сна.

Зимой как никогда хочется подольше поваляться в кровати и не вылезать из нее. Чтобы наш личный портал в мир снов стал особенно уютным местом, мы собрали ТОП-5 комплектов стильного и комфортного постельного белья, которые прокачают качество сна и зададут настроение на весь оставшийся день.


SELA HOME

Бренд SELA, не нуждающийся в представлении, только недавно запустил линейку «для дома», но их постельные комплекты уже успели полюбиться многим. Особого внимания заслуживает постельное белье из сатина в приглушенных оттенках охры и бордо. Такие цвета не раздражают, а мягко обволакивают, настраивая на глубокий и спокойный сон. Ведь главная задача хорошего постельного белья – не просто украшать, а дарить чувство защищенности и расслабления. Идеально, чтобы забыть о суете и просто наслаждаться каждым моментом отдыха.

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ САТИНА, 8999 ₽

Выбираем идеальное постельное белье для абсолютного комфорта

Yellowpink

Yellowpink – постельное белье для хорошего дня. Более того, этот день будет не просто хорошим, а поистине роскошным: изделия отшиваются на тех же фабриках, что и в знаменитом отеле Four Seasons, а в качестве материалов используются только премиальные и долговечные ткани.

BERNINI MINI SET, 17 900 ₽

Выбираем идеальное постельное белье для абсолютного комфорта

Палисадник

Для тех, кто любит проявлять индивидуальность даже в мелочах, бренд «Палисадник» предлагает конструктор постельного белья. Здесь можно подобрать сет, скомбинированный из разных принтов, оттенков и фактур – и все это в одном комплекте! А еще это мягкий вареный хлопок, который можно спокойно не гладить, – настоящий подарок для тех, кто ценит свое время и естественную фактуру.


СЕТ #4, 15 600 ₽

Выбираем идеальное постельное белье для абсолютного комфорта

HOMESTORY

Марка HOMESTORY известна своими коллаборациями с концептуальными художниками. Продуктом одной из них стали комплекты постельного белья с забавными узорами и красочными принтами, превратившиеся в спальный арт-объект. Такое яркое постельное белье не только обновит интерьер в доме, но и станет натуральным антидепрессантом, не дав зимней хандре завладеть вами.

Комплект KUTOBOY, 19 845 ₽
Выбираем идеальное постельное белье для абсолютного комфорта

Reincarnation

«Лебединая грация, мерное шуршание пачек и мелькание пуантов», – так говорят дизайнеры Reincarnation про свое постельное белье. Жемчужина их коллекции – комплект OBLAKO, которое полностью соответствует своему названию, имитируя мягкое облачко с рюшами и воздушными сборками. Винтажные завязки из мягкого хлопка напоминают о королевской эпохе, а пудрово-розовый оттенок – о нежных движениях балерин, уносящий в самые сладкие сны.

OBLAKO, 16 000 ₽
Выбираем идеальное постельное белье для абсолютного комфорта
Ссылка на первоисточник
наверх