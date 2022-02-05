Уникальные творения, созданных женщинами всего мира

Женщины привыкли сталкиваться с трудностями, как в работе, так и в повседневной жизни в целом, которые обусловлены гендерным неравенством.

Вот почему так важно знать, какие используемые нами изобретения сейчас были разработаны смелыми и отважными женщинами, которые, несомненно, нарушили всеобщие стандарты того времени, в котором они жили и, как результат, оставили нам наследие.

Такие инструменты, как шприцы, стеклоочистители и кевлар (прочное волокно, используемое в пуленепробиваемых жилетах) были созданы именно женщинами. Сегодня мы собрали для вас некоторые из этих замечательных творений, и хотим поделиться ими с вами!



1. Дворники для машины

2. Фильтр для кофе

3. Шприц для инъекций

4. Одноразовые подгузники

5. Посудомоечная машина

6. Монополия

7. Спасательная шлюпка

8. Невидимое стекло

9. Кевлар (устойчивое волокно)

10. Беспроводное соединение

Этот незаменимый инструмент для обеспечения хорошей видимости для водителей в автомобиле в дождливые дни был создан и запатентован Мэри Андерсон в 1903 году, идея которой пришла после того, как ей пришлось ездить в разгар снегопада, понимая сложность и важность обеспечения хорошей видимости на дороге.Для Мелитты Бентц, домохозяйки, чистка тканевых фильтров для кофе, которые использовались в то время, была неприятным процессом. В результате, она решила попробовать новые способы фильтрации кофе. Проведя несколько тестов, она решила взять жестяную чашку и просверлить в ней несколько отверстий.Она взяла лист бумаги из блокнота, отфильтровала напиток, и результат не заставил себя долго ждать. Мелитта зарегистрировала патент в 1908 году и вскоре начала вести свой собственный бизнес.Годы спустя, во время Первой Мировой Войны, компании пришлось столкнуться с многочисленными трудностями, но ей удалось справиться с ними, несмотря ни на что. Мелитта заботилась также о благополучии своих сотрудников, которые решили увеличить свой отпуск, сократить рабочий день и получить рождественские бонусы.Американская медсестра Летиция Мамфорд Гир была ответственна за создание первог шприца, который был выпущен в 1899 году. Без сомнения, это было важным нововведением для области здравоохранения.Марион Донован создала первый одноразовый подгузник для детей. Идея возникла вскоре после Второй мировой войны, когда она была полностью посвящена семье и дому. С помощью швейной машины и занавески для душа ей удалось создать свой первый прототип. Донован также изобрела пластиковые крепежные детали вместо булавок для подгузников.Жозефина Кокрейн создала первую посудомоечную машину в 1886 году, но машина приобрела истинную популярность только лишь в 1950-х годах, когда она стала более доступной для потребителей.Дизайнер Элизабет Дж. Филлипс была создателем знаменитой настольной игры — монополия. Первоначально идея заключалась в том, чтобы разъяснить понятие экономики и продемонстрировать, насколько вредна капиталистическая система.Мария Бисли создала более компактную, безопасную, огнестойкую и простую в использовании спасательную шлюпку. Именно тогда, в 1880 году, она разработала совершенно новый дизайн.Кэтрин Берр Блоджетт была первой женщиной, получившей докторскую степень по физике в Кембриджском университете в 1926 году. Годы спустя она изобрела стекло с низким отражением (невидимое стекло), которое помогло улучшить технологию камер, микроскопов и проекторов своего времени.Доктор химии Стефани Кволек была создателем чрезвычайно прочного волокна, известного как кевлар. Он в пять раз прочнее стали и используется для изготовления пуленепробиваемых жилетов и многих других изделий.Актриса и изобретатель Хеди Ламарр в партнерстве со своим другом композитором Джорджем Антейлом разработала технологию, известную как Wi-Fi-соединение. Её идея позволяла управлять торпедами с дистанционным управлением, а также предотвращать их перехват врагами путем изменения частоты, однако, в то время военно-морские силы США не хотели применять на практике изобретение, которое стало использоваться лишь спустя много лет.Эти и многие другие женщины мира сделали революцию в мире и стали образцами силы, мужества и решимости.