На что стоит обратить внимание при обустройстве дачи

Мечтаете, чтобы дачный участок выглядел как с картинки, но не готовы тратить на это целое состояние? Что же, тогда ловите парочку рабочих советов, благодаря которым даже самый скромный двор засияет в абсолютно новом свете без лишних переплат.



Современные отделочные материалы

Комбинированная техника

Зелёный забор

В одном цвете

Современные отделочные материалы позволяют получить эффект дорогостоящего фасада без серьёзных вложений.Качественный сайдинг и фасадные панели сегодня настолько точно повторяют натуральные поверхности, что с расстояния нескольких метров отличить их от дерева или камня практически невозможно.Виниловый сайдинг остаётся одним из самых востребованных решений благодаря сочетанию цены и долговечности. Для фасада лучше выбирать панели увеличенной толщины – они устойчивее к механическим нагрузкам и меньше подвержены деформации в жаркую погоду. Металлический сайдинг привлекает прочностью и минимальными требованиями к уходу. Покрытие надёжно защищает металл от влаги и ультрафиолета, а широкий выбор оттенков позволяет подобрать решение практически под любой архитектурный стиль.Фиброцементные панели выглядят особенно солидно и подходят для домов в современном и классическом стиле. Они не воспламеняются, хорошо переносят морозы и сохраняют первоначальный внешний вид долгие годы. Особенно эффектно смотрятся сочетание гладких панелей с фактурой дерева или натурального камня на отдельных участках фасада. Чтобы фасад выглядел дороже, не стоит использовать один материал на всех поверхностях. Намного выигрышнее смотрится комбинированная отделка. Например, основная часть стен может быть оформлена панелями в светлых тонах, а вот цоколь, вход или углы лучше всего будут смотреться с текстурой под натуральный камень.Отдельное внимание стоит уделить деталям. Качественные наличники, аккуратные откосы, правильно подободранные водосточные системы и единая цветовая гамма создают ощущение завершённости. Именно такие мелочи формируют впечатление дорого и продуманного экстерьера, даже если для отделки использовались вполне доступные материалы.Полностью облицовывать дом дорогим камнем или декоративным кирпичом необязательно. Намного эффектнее смотрится фасад, в котором материалы грамотно сочетаются между собой. Такой подход помогает подчеркнуть архитектуру здания и одновременно снизить расходы на отделку.Главное правильно расставить акцент в местах, которые с первых секунд бросаются в глаза. Это входные зоны, цокольная часть, колонны, эркеры и отдельные выступающие элементы. Именно здесь декоративный камень, клинкерная плитка или панели под кирпич выглядят максимально уместно.Основную площадь стен обычно оформляют штукатуркой. Для частного дома лучше выбирать спокойные природные оттенки: тёплый бежевый, светло-серый, кремовый или песочный. Такие цвета долго остаются актуальными и хорошо сочетаются с кровлей, окнами и ландшафтом участка. Кроме того, на светлых поверхностях меньше заметны пыль и мелкие загрязнения.Фактурные штукатурки помогают скрыть небольшие дефекты основания. При этом слишком выраженный рельеф использовать не стоит – умеренная фактура выглядит аккуратнее и сохраняет привлекательный внешний вид дольше. Дополнить композицию помогут тёмные оконные рамы, лаконичные светильники и качественная входная дверь. Эти элементы занимают небольшую площадь, но заметно влияют на общее восприятие дома.Один из самых простых способов придать участку ухоженный вид в любое время года – использовать вечнозелёные растения. Они сохраняют декоративность даже зимой, когда большинство посадок теряет привлекательность. Для создания структуры участка хорошо подходят колонновидные и пирамидные формы хвойных. Их высаживают вдоль забора, возле въездной зоны или открытых участках, где требуется визуальный акцент. Низкорослые можжевельники отлично справляются с ролью зелёного покрытия. Они постепенно разрастаются, закрывают пустующие участки земли и уменьшают количество сорняков.Дорогой ландшафт редко строится на ярких красках и большом количестве оттенков. Наоборот, впечатление порядка и стиля создаётся за счёт продуманной цветовой схемы. Основой обычно становится естественная зелень газона, хвойных растений и декоративных кустарников. На таком фоне хорошо работают одни-два дополнительных оттенка, которые повторяются в разных уголках сада. Это могут белые, кремовые, нежно-розовые или лиловые цветы.Не менее важен цвет покрытий. Дорожки, площадки и бордюры лучше выполнять в нейтральных тонах. Серый, графитовый, песочный или светло-коричневый оттенок легко сочетается с растениями и не выходит из моды спустя несколько сезонов. При подборе растений стоит учитывать не только окраску соцветий, но и цвет листвы. Серебристые, тёмно-зелёные и сизые оттенки помогают создавать интересные композиции даже без обильного цветения.Особенно аккуратно следует использовать яркие цвета. Красные, оранжевые и насыщенно-жёлтые акценты способны оживить пространство, но в большом количестве начинают конкурировать друг с другом. Гораздо эффектнее смотрится одна выразительная композиция, чем множество разноцветных клумб по всему участку. Хороший результат даёт повторение выбранных оттенков и в деталях. Цвет растений может перекликаться с окраской кашпо, садовой мебели, фасада дома или декоративных элементов.