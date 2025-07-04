Стильный контейнерный дом с интересным функционалом и дополнениями

Контейнерные дома все чаще оказываются в центре внимания и не только потому, что позволяют в более короткие сроки обзавестись экологически чистым жилищем. Некоторые проекты настолько впечатляют, что заслуживают особого внимания. Взять, к примеру, двухэтажный контейнерный дом, построенный в Австралии, внешний вид, функционал и внедренные дополнения которого являются воплощением мечты для большинства из тех, кто мечтает обзавестись оригинальным и уютным жилищем.
Двухэтажный контейнерный дом с функциональным пространством и интересными дополнениями.
Двухэтажный дом, появившийся в Токумвале, в Новом Южном Уэльсе Австралии, начинал свою историю из порта, где были приобретены списанные контейнеры. Мечта иметь просторный дом, креативное мышление и грамотная трансформация привели к тому, что в пригороде небольшого города на живописном берегу реки Муррей красуется уникальная во всех отношениях резиденция, привлекающая к себе внимание необычным дизайном. Всего 4 контейнера стали вдохновением для обустройства современного и довольно функционального жилища, которое может порадовать интересными решениями в выборе форм, планировки, дизайна и обилием различных дополнений.
Контейнерный дом построен на обширном участке в живописном пригороде Токумвала (Австралия). | Фото: realestate.com.au.
Энергоэффективности и устойчивости, которые в наше время являются приоритетным направлением в планировании, строительства любого здания будь то жилище, офис или гигантский небоскреб, контейнерный дом обязан правильному выбору ориентации на участке. Чтобы исключить постоянный перегрев или сильные потоки ветра в окна, разработчики изучили местность и пришли к выводу, что оптимальной будет северо-восточное расположение.
Планировка двухэтажного дома, построенного из 4 контейнеров. | Фото: livinginacontainer.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что само расположение не спасет от жары или холода, если не уделить должного внимания утеплению металлической конструкции. Этот процесс является одним из главных, поскольку малейший промах или небрежность сведет на нет все последующие старания в обустройстве комфортного жилища. Помимо того, что изоляция обеспечивает постоянную температуру внутри помещений, она избавляет от внешних шумов, что также немаловажно для спокойной жизни, работы и отдыха.
Индустриальная эстетика была сохранена, но без дополнений не обошлось. | Фото: livinginacontainer.com.
Высококачественный и экологически чистый материал использовался не только для утепления, на отделке всех помещений и зон экономить также не стали. Чтобы интерьер выглядел современным и безопасным для здоровья, отдали предпочтение плитам гипсокартона. Благодаря ему дизайн контейнерного дома ничем не отличается от традиционных зданий, хотя подобную планировку при обычном строительстве повторить практически не реально. В мокрых же зонах наряду с влагостойкими материалами использовали еще и керамическую плитку, поскольку она более долговечна, устойчива к различным повреждениям/агрессивным средам моющих средств, также ее легче содержать в чистоте.
Стильная и светлая гостиная расположена прямо у входа. | Фото: realestate.com.au.
Если говорить о распределении пространства, то в общих жилых зонах отдали предпочтение открытой планировке, которая в тандеме с обилием окон и интересным расположением контейнеров сделала дом более просторным и светлым. Каждая зона и деталь интерьера были тщательно продуманы, чтобы создать универсальное и в то же время уютное пространство. Гостиная находится в окружении стеклянных панелей (вместо глухих стен), что делает общую зону просторной и светлой. Здесь установлена чугунная дровяная печь и настенная ТВ-панель, так что приятное и расслабляющее времяпровождение обеспечено. Кроме того, на нижнем уровне имеется отдельный кабинет, прачечная и ванная комната, из которых имеется выход прямо на улицу, что очень удобно во всех отношениях.
Зона столовой находится между гостиной и кухней. | Фото: m.facebook.com.
Кухня-столовая порадует и оформлением, и наполнением.
Рядом с гостиной предусмотрена столовая, а вот кухня зрительно отделена объемной структурой кладовой контрастного черного цвета, такого, как и встроенная мебель, чтобы немного разграничить жилое пространство. В кухне достаточно места как для рабочей зоны и хранения, так и для приема пищи. Так что завтраки и семейные ужины узким кругом можно организовывать прямо здесь. Эта часть пространства (впрочем, как и всего дома) порадует современным дизайном мебели, гармонирующим со стильной бытовой техникой и сантехническим оборудованием, выполненных из нержавеющей стали. Здесь предусмотрено ленточное остекление над рабочими пространствами, что позволит экономить на дополнительном освещении. Приятным дополнением стал выход на улицу, на крытую террасу с обустроенной обеденной зоной и пространством для отдыха.
Интерьер основной спальни и ванной комнаты в контейнерном доме.
Одна из гостевых спален и их общая ванная комната.
Лестница из гостиной приведет на второй этаж, где расположены три спальные комнаты. Самая большая, которую разработчики назвали главной, может похвастаться панорамным остеклением от пола до потолка, встроенной гардеробной, куда поместятся все вещи без дополнительной установки громоздких шкафов и комодов. К ней примыкает собственная ванная комната с отдельно стоящей ванной, душем, раковиной и большой тумбой, выступающей в роли туалетного столика. Не менее благоустроена и ванная комната, расположенная между двумя остальными спальнями, только вот она рассчитана на общее пользование. В самих же спальнях имеются большие и удобные кровати, и встроенные шкафы для вещей.
На втором уровне обустроена открытая терраса.
Главной изюминкой второго этажа является небольшой холл, из которого предусмотрен выход на открытую террасу, обустроенную над кухней. Это прекрасная лаундж-зона с удобными шезлонгами и мини-садом.
Зона отдыха на террасе рядом с обширным садом.
Примечательно: Контейнерный дом не лишен и других удобств. Здесь установлены: отопление (теплый пол), системы вентилирования и кондиционирования воздуха, подведены все необходимые инженерные коммуникации. Энергоэффективности способствуют: окна с двойным остеклением, жалюзи, крытая терраса, выходящая на северо-запад, чтобы понежиться на утреннем солнце и наслаждаться закатом, а также большой сад и высаженные вокруг участка молодые деревья, которые со временем обеспечат спасительной прохладой в жаркие дни.
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