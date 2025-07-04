Стильный контейнерный дом с интересным функционалом и дополнениями

Двухэтажный контейнерный дом с функциональным пространством и интересными дополнениями.

Контейнерный дом построен на обширном участке в живописном пригороде Токумвала (Австралия). | Фото: realestate.com.au.

Планировка двухэтажного дома, построенного из 4 контейнеров. | Фото: livinginacontainer.com.

Индустриальная эстетика была сохранена, но без дополнений не обошлось. | Фото: livinginacontainer.com.

Стильная и светлая гостиная расположена прямо у входа. | Фото: realestate.com.au.

Зона столовой находится между гостиной и кухней. | Фото: m.facebook.com.

Кухня-столовая порадует и оформлением, и наполнением.

Интерьер основной спальни и ванной комнаты в контейнерном доме.

Одна из гостевых спален и их общая ванная комната.

На втором уровне обустроена открытая терраса.

Зона отдыха на террасе рядом с обширным садом.