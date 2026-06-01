Каменные стены Ирландии

Путешествуя по сельской Ирландии с востока на запад сразу бросаются в глаза сотни миль каменных стен, блуждающих по сельхозугодьям во всех направлениях. Эти каменные стены являются вполне обычной картиной для ирландского населения, но у туристов всегда возникает много вопросов. В этой статье вы узнаете историю происхождения этих стен.





Хотя пейзаж Ирландии главным образом зеленый, прямо под её пышным зеленым ковром можно обнаружить толстый слой твердого синего известняка. Этот известный синий известняк можно найти по всей стране.

Ирландия — главным образом скалистый остров, состоящий из известняка каменноугольного периода возрастом приблизительно 370 миллионов лет. В то время Ирландия была частью мелкого моря между двумя континентальными массивами около экватора. Перемена континентов подняла часть морского дна выше уровня моря, а на протяжение сотен миллионов лет скалы покрылись грунтом.

Именно этот известняк стал самым используемым строительным материалом для ирландского населения. От могил Каменного века, до крепостей, замков и монастырей Средневековья, эти камни везде. Распространенные повсеместно каменные стены вовсе не являются загадкой. Для обработки земли и земледелия почва должна быть очищена от камней, а так как выбрасывать их некуда, фермеры решили просто выложить из них стены по границам своих участков.

Валуны просто складывались друг на друга, без какого-либо раствора. Стены довольно низкие и не очень устойчивые, отчего требуют постоянного обслуживания. Стены также являются хорошим заграждением для домашнего скота, облегчая выпас.


Одно из самых красивых мест с обширной сетью каменных стен — Аран. Это группа из трех островов, расположенных в устье Залива Голуэй на западном побережье Ирландии. Самый большой остров — Инишмор, некогда просто бесплодное скалистое место на краю Атлантики. Его жители на протяжение тысяч лет создали жизнь там, где ранее она была невозможна. Стены здесь также защищают тонкий слой почвы от выдувания ветром, очень часто бушующим в этих краях.

