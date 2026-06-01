Каменные стены Ирландии

Именно этот известняк стал самым используемым строительным материалом для ирландского населения. От могил Каменного века, до крепостей, замков и монастырей Средневековья, эти камни везде. Распространенные повсеместно каменные стены вовсе не являются загадкой. Для обработки земли и земледелия почва должна быть очищена от камней, а так как выбрасывать их некуда, фермеры решили просто выложить из них стены по границам своих участков.