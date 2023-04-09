С нами не соскучишься!

8 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Акимов
    АУЕ это прежде всего бесполезность государства в становлении личности, гражданина, Человека.Почему культура А...
  • Валентина
    Потому что им заняться больше нечем... Нет Октябрят, Пионерии и Комсомола, ПОЧЕМУ коммунисты не работают? Боятся что ...Почему культура А...
  • Серж Южанин
    .Как сложилась суд...

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Журнал Kinfolk опубликовал серию фотографий под названием «В тревожном ожидании» (англ – In Anxious Anticipation). На них изображены композиции с предметами, что вот-вот случится что-то неприятное.

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх