Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Журнал Kinfolk опубликовал серию фотографий под названием «В тревожном ожидании» (англ – In Anxious Anticipation). На них изображены композиции с предметами, что вот-вот случится что-то неприятное.



























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