Кому доверяют все свои секреты Меган Маркл, Дженнифер Энистон, Брэд Питт и другие звёзды

В жестоком мире шоу-бизнеса, кажется, не существует даже таких понятий, как истинная любовь или дружба. Но это только на первый взгляд. Ведь из каждого правила есть исключения. Знаменитости такие же люди, с теми же потребностями, они также нуждаются в дружеской поддержке, одобрении и общении. Доказательство этому десять примеров тёплых дружеских отношений между звёздами, которые прошли проверку временем.
#1. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.
Дженнифер и Кортни сблизились на съёмочной площадке культового сериала «Друзья» ещё в далёком 1994 году. Время и испытания только добавили их отношениям крепости.
Друзья и в кино и в жизни.
После тяжёлого развода с Брэдом Питтом, Дженнифер даже жила у подруги некоторое время. Более того, Кортни доверила ей быть крёстной своей дочери.
#2. Сальма Хайек и Пенелопа Крус
Сальма Хайек и Пенелопа Крус.
Их часто даже принимают за сестёр. Пенелопа и Сальма познакомились на съёмках фильма «Бандитки». Они проводили вместе почти всё своё свободное время. Когда у них обоих родились дети, времени стало меньше, конечно, но дружба не угасла. Они продолжают общаться. Об их дружбе Сальма однажды сказала: «Фраза о том, что «друг — это одна душа и два тела» точно про нас».
#3. Меган Маркл и Серена Уильямс
Меган Маркл и Серена Уильямс.
Дружба этих двоих началась задолго до того, как Меган стала герцогиней Сассекской. Они познакомились в 2010-м на «Суперкубке» в Майами. Брак Маркл ничего не изменил в их отношениях.
Подруга прилетела ради Серены в Нью-Йорк, чтобы поддержать её в финале US Open. Уильямс проиграла и Меган очень сильно переживала за неё. Об их дружбе она сказала так: «Мы почти одногодки, обе любим острые соусы, просто обожаем моду, но самое главное, что нас объединяет — это наши бесконечные амбиции».
#4. Виктория Бекхэм и Ева Лонгория
Виктория Бекхэм и Ева Лонгория.
Женщины познакомились в 2008 году, в Лос-Анджелесе. Ева была в то время замужем за баскетболистом Тони Паркером. Подруги сблизились благодаря своим мужьям-спортсменам. Когда Лонгория и Паркер расстались, Бекхэм очень поддерживала подругу. Это чрезвычайно укрепило их дружбу. Ева даже стала крёстной дочери четы Бекхэм - Харпер.
#5. Джордж Клуни и Брэд Питт
Брэд Питт и Джордж Клуни.
Подружились актёры во время съёмок фильма «11 друзей Оушена». Потом они стали совместно заниматься благотворительностью. Диссонанс в отношения друзей внесла Анджелина Джоли: она запретила супругу общаться с Клуни. Ей очень не нравилась возлюбленная друга Питта. Джордж тоже не питал тёплых чувств к супруге Брэда. Один раз, приглашая Питта в гости, он ядовито пошутил: «Предупреждаю, что своих пятнадцать детей брать не надо». После развода с Джоли, Питт вновь сблизился со своим старым другом.
#6. Рианна и Кэти Перри
Рианна и Кети Перри.
Подружила Рианну и Кэти... сумочка! На одном мероприятии Кэти сделала Рианне комплимент по поводу сумочки от Valentino. Через неделю Перри получила такую же в подарок от Рианны.
В 2010 году Рианна организовывала девичник, когда её подруга Кэти выходила замуж за британского комика Рассела Бренда. Однако между подругами пробежала чёрная кошка. Перри даже не пригласила на свою свадьбу с Орландо Блумом бывшую лучшую подругу. Как говорят люди из окружения Кэти Перри, она совсем не общается с Рианной. «Между ними нет дружбы. Печально, но Кэти нашла новый круг друзей», — сказал знакомый певицы.
Никто точно не знает, что именно послужило причиной разлада между Кети и Рианной. Однако известно, что разногласия у них начались именно тогда, когда Кети начала встречаться с Орландо Блумом.
#7. Принц Гарри и Том Харди
Том Харди и принц Гарри.
Никто не знает точных подробностей о том, когда именно зародилась дружба между внуком Елизаветы ІІ и актёром. Известно только то, что познакомились они на съёмках восьмого эпизода «Звёздных войн» — «Последние джедаи». Они снимались вместе в нескольких эпизодах, которые не вошли в окончательный вариант картины.
В 2016 году, летом, друзья были замечены вместе на Audio Polo Challenge, где Гарри и его брат Уильям выступали за команду Audi Ultra. Близкие знакомые говорят, что Гарри и Том очень близкие друзья, но у них очень мало свободного времени, чтобы часто встречаться.
#8. Дрю Бэрримор и Камерон Диас
Дрю Берримор и Камерон Диаз.
Подружились Дрю и Камерон на съёмочной площадке «Ангелов Чарли». Пока обе они были беззаботны и бесшабашны, отрывались вместе на многочисленных шумных голливудских вечеринках. Они делились самыми сокровенными секретами и плакались друг дружке в жилетку. Когда у Бэрримор был сложный период в жизни, Диаз заменила ей психоаналитика.
Подружились девушки на съёмочной площадке.
Когда у Камерон и её мужа родилась дочь, девочку назвали Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден (Raddix Chloe Wildflower Madden). Красивым словом Wildflower называются мемуары Дрю Бэрримор (Drew Barrymore). Может это дань лучшей подруге?
#9. Райан Рейнольдс и Сандра Буллок
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок.
Говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Рейнольдс и Буллок опровергают это утверждение. Оба они, несмотря на всевозможные слухи, всегда уверяли прессу в том, что никаких любовных отношений у них никогда не было. Поговаривали даже об их тайной помолвке. Но подтверждений этому не было. Когда Сандра переживала тяжёлое расставание со своим мужем Джесси Джеймсом, Райан поддерживал её как мог.
#10. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
Дружба Кейт и Лео.
Эти двое голливудских знаменитостей тоже традиционно сблизились на съёмочной площадке, во время судьбоносного для обоих, «Титаника». Их невероятно крепкая дружба длится вот уже двадцать лет, разрушая все возможные стереотипы. На тайном бракосочетании Кейт, куда не были допущены даже близкие родственники, присутствовал... Лео. Более того, именно он вёл Кейт к алтарю. Уинслет, в свою очередь, больше всех поддерживала Ди Каприо во время вручения ему его первого «Оскара».
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
«У нас очень крепкая связь. Нашим близким отношениям завидуют все мои подруги. Пусть для других он секс-символ, для меня же он просто старый глупый Лео», – ответила как-то Кейт на вопрос прессы об их возможных романтических отношениях с Ди Каприо. «Мы как единый механизм, части которого поддерживают работу друг друга», – вторит её словам Леонардо.
Поразительная чувственность и нежность их дружеских отношений, в таком месте, как Голливуд, где не то что дружба, браки не выдерживают больше года, не может не вызывать искреннего интереса и даже зависти.
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