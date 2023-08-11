«Дети Индии», которых не пускали в Римскую империю и преследовали нацисты: 10 фактов о цыганах

«Дети Индии», которых не пускали в Римскую империю и преследовали нацисты.
Сразу оговоримся, что название «цыгане» является обидным для многих представителей этого народа. Они предпочитают, чтобы их называли «рома». Ещё один факт: этот кочевой народ и сегодня сталкивается с расистскими предрассудками, от которых мир, вроде бы, давно избавился. И одна из причин этого – закрытость рома. Даже число цыган во всём мире сегодня остаётся под большим вопросом. Можно сказать, что остальной мир имеет весьма смутное представление о том, кем эти люди являются на самом деле.
1. Это «дети Индии»
Рома - дети Индии.
Выступая на Международной конференции и фестивале культуры рома в 2016 году, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж описала рома как «детей Индии». Она также призвала премьер-министра Нарендру Моди официально признать их в качестве индийской диаспоры, что в теории может привести в будущем к тому, что цыгане обретут определенное гражданство.
На самом деле, это спорное утверждение. В отличие от других членов индийской диаспоры, цыгане не покинули Индию всего два или три поколения назад. Согласно генетическим и историческим свидетельствам, они покинули индийский субконтинент примерно 1500 лет назад.
Вероятно, спасаясь от голода или какого-то конфликта, рома добрались через Ближний Восток, Кавказ, Северную Африку в Византийскую империю, а затем и в Европу. Некоторые группы по дороге откололись и поселились в Иране, Египте, Турции, а также Армении. К 1332 году цыгане были на Крите, к 1385 году - в Румынии (Валахии), а к 1435 году — уже в большинстве европейских городов.
2. Они говорят на «секретном языке»
Еще одним ключом к древнеиндийскому происхождению цыган может быть их язык, который имеет сходство с панджаби, а также другими языками на основе санскрита. Некоторые слова практически идентичны в цыганском и панджаби.
Диалектов цыганского достаточно много.
Вопреки распространенному мнению, этноним «рома» сам по себе происходит не от современной группы в Румынии, а от древнеримского слова rom, которое означает «человек» или «народ» в целом. При этом цыгане, которые «поворачиваются спиной к своим корням» и не чтут традиций, обычно известны как гаджо (или гадже).
Диалекты цыганского варьируются от места к месту, поскольку язык изменялся под влиянием коренных жителей. Как и в устном, в письменном языке рома нет стандартных написаний, а это означает, что отдельные слова могут быть записаны десятками разных способов. Но его сохранение имеет жизненно важное значение, поскольку это способ выразить культурную самобытность. Время от времени он также служил своего рода секретным языком, чтобы цыгане могли идентифицировать друг друга и обсуждать вещи наедине без подслушивания со стороны гадже.
3. Их преследовали сотни лет
Когда цыгане прибыли в Румынию (в XIV веке), они по сути попали в этой стране в рабство. И только в XIX веке, когда Линкольн освободил черных рабов в Америке, они наконец получили свободу.
Преследование и угнетение цыган продолжалось веками.
Но угнетение продолжалось. Например, в Австрии и Венгрии цыгане подвергались запретам на поездки, депортациям и ограничению доступа к торгам. Другие европейские страны ввели законы по принудительной «интеграции» цыган, что на практике означало запрет их языка и опеки над своими детьми. В Испании цыгане были отправлены в принудительные трудовые лагеря, где они помогали строить корабли для военно-морского флота.
Большая часть этой дискриминации была основана на страхе перед «загадочными и непонятными» рома, которых Церковь осуждала как еретиков. Священная Римская империя разместила знаки вокруг своих границ, предупреждая, что цыганские мигранты не допускаются в страну. Только в России при Ленине цыгане пользовались определенными правами и привилегиями (хотя это и было не долго).
4. Нацисты целенаправлено уничтожали цыган
Поскольку их повсеместно считали в Европе бездельниками, ворами и похитителями детей, перед Олимпиадой 1936 года всех цыган насильно вывезли из Берлина. С тех пор ситуация только ухудшалась, и нацисты свозили тысячи цыган в убогие гетто и лагеря.
Нацисты уничтожали цыган как народ.
В 1939 году в статье, опубликованной в Журнале национал-социалистического Союза врачей, цыган сравнили с крысами и блохами, и призвали к их ликвидации с помощью «биологических средств». Позже в том же году, 250 цыганских детей были убиты в Бухенвальде пестицидом Zyklon-B. Другие подвергались невообразимым пыткам. По словам одного очевидца в концентрационном лагере, два четырехлетних близнеца были «сшиты» хирургом спина к спине, причем даже их вены были соединены друг с другом. Они испытывали такую мучительную боль, что их мать была вынуждена убить их морфием.
Обычно все забывают о положении цыган при нацистах и упоминают только о Холокосте. Но до 1,5 миллиона цыган были убиты нацистами, что составляет около 80% их довоенного населения. Беда в том, что численность рома, как известно, трудно определить. Ученые даже не знают, сколько цыган существует сегодня, не говоря уже о Второй мировой войне.
5. Одна из самых преследуемых этнических групп
Рома остаются одной из самых преследуемых этнических групп в мире.
Рома остаются одной из самых преследуемых этнических групп в мире, особенно в Европе, и поныне. Так, в 1975 году в Швеции цыганки под угрозой того, что у них отнимут детей, были вынуждены согласиться на стерилизацию. И в некоторых восточноевропейских странах подобное продолжалось до 2000-х годов. У других цыганских женщин (например, в Греции и Ирландии в 2013 году) забирали их светловолосых голубоглазых детей, предполагая, что те украли детей у белых европейцев.
Важно отметить, что такие отношение не возникает из ниоткуда. Политики играют на негативном отношении к этому этносу в разных странах. К примеру, когда премьер-министр Франции Николя Саркози (сам сын восточноевропейского мигранта) депортировал 1000 цыган в 2010 году, его рейтинг популярности вырос. А в Италии, где правительство хочет избавиться от рома, есть популистские планы по регистрации каждого цыгана в стране.
Многие считают цыган грязными, необразованными, распространяющими болезни «нарушителями», но в то же время отрицают их право на основную санитарию, образование, здравоохранение и право покупать землю.
6. Они не сдаются
Цыгане готовы бороться за свои права.
Группы цыганских активистов, такие как мировая цыганская организация, Центр прав цыган, Общество культуры цыган и Международный Союз цыган, выиграли многочисленные иски против расизма в отношении их народности и продолжают бороться за права и самоопределение рома.
Также есть ежегодный Всемирный цыганский конгресс, Международный день цыган (8 апреля) и дни памяти о нацистском геноциде. Их флаг - горизонтальные зеленая (земля) и синяя (небо) полосы, украшенные кроваво-красным колесом чакры, чтобы символизировать связь с Индией, их постоянное движение и трагические потери.
7. Не все цыгане живут в табарах
Табар и кибитки сегодня не актуальны.
Конечно, все еще можно увидеть старинные кибитки-фургоны «вардо» цыган, но их на самом деле сегодня весьма редко можно встретить. Частично это происходит потому, что вардо традиционно сжигали после смерти их владельцев, а еще одной причиной является то, что подобных кибиток было не так много уже в прошлом веке.
Рома кочевали в вардо в течение 150 лет или около того. Они начали жить в фургонах только после 1850 года, и даже тогда мало кто мог себе это позволить. Большинство путешествовали с места на место «по старинке», пешком и спали в палатках.
По мере того, как в течение двадцатого века автомобили стали более распространенными, вардо потеряли свою актуальность. После этого их можно было увидеть только на ярмарках и в цирках, и то из-за того, что это поддерживало некий романтичный образ, сложившийся у людей по поводу того, как «должны» жить цыгане. В настоящее время многие цыгане имеют постоянное жилье.
8. Не все цыгане являются язычниками и гадалками
Позолоти ручку!
Еще один романтический, и в целом более оскорбительно-расовый стереотип, заключается в том, что все цыгане каким-то образом связаны с колдовством. На протяжении всей истории рома ассоциировались с гаданием (хиромантией, хрустальными шарами, картами таро) и созданием амулетов и зелий для излечения, проклятия, влюбленности и т. д.
На самом деле, цыгане, возможно, занялись гаданием просто потому, что это приносило им деньги. И гадание было одним из немногих разрешенных им видов деятельности.
И, конечно, рома - не язычники. Как правило, они перенимали доминирующие религии всех стран, в которых они жили.
9. Перепись бесполезна
Хотя никто действительно не знает, сколько рома существует в мире, они, как правило, считаются самой большой этнической группой из национальных меньшинств в Европе.
И только ветер знает, сколько цыган на самом деле...
Все, что есть у ученых, - это догадки. Согласно данным Агентства ЕС по основным правам, в ЕС живут 6 миллионов цыган, а в остальной Европе вдвое больше. Всемирный банк в 2002 году заявил, что в Восточной Европе живут более 20 миллионов рома, 2,3 миллиона в Египте и до миллиона человек в Соединенных Штатах, России и Бразилии. Предположительно меньшие популяции существуют в других регионах Африки, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Азии и Австралии, но их никогда не подсчитывали.
Беда в том, что цыгане научились очень осторожно относиться к тому, чтобы идентифицировать себя с государством, в котором живут. В результате обычно данные переписи показывают менее одного процента от их фактического населения, и очень мало известно об их общинах
Хотя обычно утверждается, что существует множество подгрупп (например, цыгане, синти, кале, мануши, лом, дом и т.д.), они, как правило, слабо определены. Синти, например, даже не могут считать себя цыганами. Некоторые подгруппы и вовсе основаны не на родословной или языке / диалекте, а на исторических занятиях (например, торговцы лошадьми).
10. Цыганские корни
А может и у вас они есть - цыганские корни.
Учитывая, как далеко, широко и долго цыгане мигрировали, многие гадже имеют корни цыган, даже не осознавая этого. Элвис Пресли - один из наиболее известных примеров (в его родословной были синти в Германии XVIII века). Где бы ни жил человек, есть шанс, что он произошел от этих кочевников. Но даже если кто-то проверит свой геном и выяснит, что у него в предках были рома, это не обязательно сделает его цыганом.
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