«Дети Индии», которых не пускали в Римскую империю и преследовали нацисты: 10 фактов о цыганах

«Дети Индии», которых не пускали в Римскую империю и преследовали нацисты.

1. Это «дети Индии»

Рома - дети Индии.







2. Они говорят на «секретном языке»

Диалектов цыганского достаточно много.

3. Их преследовали сотни лет

Преследование и угнетение цыган продолжалось веками.

4. Нацисты целенаправлено уничтожали цыган

Нацисты уничтожали цыган как народ.

5. Одна из самых преследуемых этнических групп

Рома остаются одной из самых преследуемых этнических групп в мире.

6. Они не сдаются

Цыгане готовы бороться за свои права.

7. Не все цыгане живут в табарах

Табар и кибитки сегодня не актуальны.

8. Не все цыгане являются язычниками и гадалками

Позолоти ручку!

9. Перепись бесполезна

И только ветер знает, сколько цыган на самом деле...

10. Цыганские корни

А может и у вас они есть - цыганские корни.