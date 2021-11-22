18 фотографий, доказывающих, что настойчивость может победить даже законы физики

Законы физики - ничто перед упорством этих людей.
Человеческое упорство не знает границ, особенно, когда необходимо сделать что-то нелогичное. Именно такие мысли возникают после просмотра фотографий из сегодняшнего юмористического обзора. Всем хорошего просмотра!
1. «Представляете, есть дураки, которые нанимают грузовики для переезда!»
Да что вы знаете о вместительности Жигули.
2. «Не спрашивайте меня как!?»
Осторожно, на дороге замечена башня!
3. Так вот зачем в автомобилях люки!
Вот и люк сослужил добрую службу.
4. «Поссорился с женой, забрал свое дерево и переезжаю к маме!»
Транспортировка дерева.
5. Только в России можно увидеть нечто подобное!
Неповторимая автомобильная матрешка.
6. Оказывается, у спойлера есть свое вполне практическое применение!
Альтернативное использование спойлера.
7. «Какие молодцы, экономят место на парковке!»
Парковка по вертикали.
8. «Не стоит недооценивать маленькие машины!»
Маленькая, да удаленькая!
9. «А вы когда-то видели движущиеся пальмы?»
Пальцы переезжают на новое место.
10. «Товарищи автомобилисты, не забывайте соблюдать дистанцию!»
Соблюдайте дистанцию и осторожней на поворотах.
11. «Мы с папой прекрасная команда!»
«Сынок, я тебя теряю, сынок, сынок... береги холодильник!»
12. «Возможно, это подзорная труба или кто-то курит трубку...»
Когда труба немного выступает.
13. Друг в беде не бросит...
Помощь друга.
14. Это страну не победить, потому что...
Когда не хватает слов...
15. «И зачем ты сел в этот стул, папа!»
Миссия невыполнима или как извлечь что-то большое из чего-то узкого.
Видео-бонус:
16. «Мама, только держите крепко!»
Эпичная транспортировка.
17. Говорят, у нас две беды: дураки и дороги...
Но дураки, похоже, большая.
18. Похоже, Бэтмену нужна помощь!
«Куда вы везете Бэтмена!?»
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