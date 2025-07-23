Пятерка оригинальных блюд из моркови

Морковь отлично подходит для подлив, салатов и супов, а ещё из неё можно приготовить не только известные всем блюда, а и множество других, которые придутся по вкусу не только вегетарианцам и тем, кто ведёт здоровый образ жизни, а и всем тем, кто просто хочет разнообразия, в том числе и капризным детям.

1. Заливное с ветчиной с морковью

2. Морковный суп-пюре с апельсинами

3. Морковные котлеты с сыром

4. Жареная морковь

5. Морковный рулет