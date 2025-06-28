Самые ожидаемые свадьбы знаменитостей в этом году

В конце прошлого года и в начале этого сразу несколько звездных пар объявили о желании пожениться. Теперь поклонники с нетерпением ждут фото с праздничных церемоний. Рассказываем, чьи свадьбы мы надеемся увидеть в 2020-м.



Наталья Водянова и Антуан Арно

Китти Спенсер и Майкл Льюис

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци

Елена Перминова и Александр Лебедев

Ольга Бузова и Давид Манукян

Илона Кесаева и Вячеслав Пивоваров

Анастасия Волочкова и ее бойфренд