Самые ожидаемые свадьбы знаменитостей в этом году

В конце прошлого года и в начале этого сразу несколько звездных пар объявили о желании пожениться. Теперь поклонники с нетерпением ждут фото с праздничных церемоний. Рассказываем, чьи свадьбы мы надеемся увидеть в 2020-м.
Наталья Водянова и Антуан Арно
1 января 2020 года Наталья Водянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» трогательное фото с возлюбленным — французским предпринимателем Антуаном Арно.. Та призналась, что действительно выходит замуж. Наталья и Антуан вместе уже 10 лет. За это время на свет появились двое общих детей пары: сыновья Максим и Роман. О том, когда именно звезды планируют сыграть свадьбу, пока неизвестно.
Китти Спенсер и Майкл Льюис
В начале этого года также стало известно, что племянница принцессы Дианы 29-летняя Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от 60-летнего бизнесмена Майкла Льюиса. «Майкл сделал Китти предложение еще до Рождества. Она была в Кейптауне на каникулах и поделилась новостью со своей матерью и остальными членами семьи. Все они любят Майкла. Несмотря на свое состояние, он очень скромный и сдержанный», — рассказал источник из близкого окружения пары. Впервые о их романе заговорили в 2018 году. Для Китти брак станет первым, а вот ее избранник уже был женат. От предыдущего брака у него есть трое взрослых детей.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
В сентябре прошлого года Букингемский дворец объявил о помолвке принцессы Беатрис и мультимиллионера Эдоардо Моцци. Дату свадьбы влюбленные обещали сообщить позже.2018 году. Беатрис сразу же представила молодого человека родственникам, дав понять, что отношения носят серьезный характер. Удивительно, но долгое время сама свадьба вообще была под вопросом из-за скандала с участием отца принцессы — принца Эндрю, который поддержал обвиненного в харассменте миллиардера Джеффри Эпштейна.
Елена Перминова и Александр Лебедев
Дождалась предложения руки и сердца в этом году и Елена Перминова. Они с бизнесменом Александром Лебедевым вместе уже около 15 лет, однако пожениться решили только в этом году. Знаменитости воспитывают троих общих детей: сыновей Никиту и Егора и дочь Арину. У Александра также есть сын Евгений от предыдущего брака. Мужчина живет в Лондоне.
Ольга Бузова и Давид Манукян
Новый бойфренд Ольги Бузовой, кажется, пока не сделал телеведущей предложения руки и сердца, иначе та бы уже давно поделилась счастьем с подписчиками. Однако, кажется, свадьба все же не за горами. Отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме» Давид Манукян недавно дал понять, что они с Ольгой намерены пожениться. Кроме того, о том, что молодой человек станет будущим мужем Бузовой, она сама намекала на своем сольном концерте осенью прошлого года. Так что с нетерпением ждем миллион сториз в социальных сетях с подписью «она сказала „да“».
Илона Кесаева и Вячеслав Пивоваров
Во время новогодних праздников в статус невесты вступила и дочь миллиардера Игоря Кесаева Илона. Возлюбленный девушки Вячеслав Пивоваров преподнес ей роскошное кольцо Graff и предложил стать его женой. Та ответила согласием и опубликовала милое совместное фото в «Инстаграме». Дату свадьбы знаменитости пока не называли.
Анастасия Волочкова и ее бойфренд
На днях Анастасия Волочкова сообщила, что планирует во второй раз отправиться под венец. Имя своего избранника балерина держит в глубокой тайне, но с уверенностью говорит о бракосочетании. Недавно во время празднования своего дня рождения экс-прима Большого неожиданно заявила: «Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году». Она также добавила, что хочет, чтобы дата торжества была символичной. Вполне вероятно, церемония состоится 20 октября 2020 года.
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