Как ухаживать за тёплыми вещами, чтобы они прослужили ещё не одну зиму

Давайте будем честными: перед тем, как постирать или погладить вещь, мало кто из нас читает информацию на этикетке. А ведь производитель четко указывает, что можно и нельзя делать с одеждой, чтобы она служила вам максимально долго. Мы решили перечислить основные правила по уходу за теплыми вещами, чтобы вам не пришлось неожиданно обновлять гардероб.
Правило 1: Используйте кондиционер с умом
Наливайте кондиционер в умеренных количествах.
Кондиционер для белья улучшает качество стирки, обеспечивает смягчающий и антистатический эффект, легкую глажку, быструю сушку, сохранение формы изделия, а также приятный аромат. Однако во всем важно знать меру. Если использовать кондиционер при каждой стирке, есть риск, что со временем он разрушит волокна ткани, в результате чего материал будет легко растягиваться и рваться.
Также его не стоит использовать для стирки теплых осенних и зимних вещей, особенно – водонепроницаемых мембранных курток. В процессе стирки кондиционер может создать на вещах воскообразную пленку, которая впоследствии будет мешать им впитывать влагу.
Еще один момент, который следует учитывать – индивидуальная непереносимость компонентов, содержащихся в бытовой химии. Чаще всего опасность кроется в отдушках – из-за них у человека может появиться аллергия или раздражение кожи.
Учитывая все вышеперечисленные нюансы, рекомендуем время от времени игнорировать кондиционер, а вместо него использовать подручные средства. Например, вещи станут намного мягче, если вы добавите в барабан стиральной машины соду. Она сделает воду и одежду менее жесткими, впитает в себя резкие запахи от еды или сигарет. Если соды под рукой не оказалось, положите три столовых ложки соли – она тоже способствует смягчению ткани.
Правило 2: Не экономьте на химчистке
Некоторые свитера лучше отдавать в химчистку, чтобы не испортить.
Услуги профессиональной химчистки стоят недешево, поэтому неудивительно, что мы все чаще стараемся сэкономить на них и справиться с пятнами на вещах своими силами. Однако есть категория одежды, которая нуждается в особом уходе. Так, например, шерстяные и кашемировые вещи лучше доверять специалистам, а не стирать дома. Это позволит на дольше сохранить их посадку и внешний вид, эффективнее справиться с загрязнениями. И если смотреть на данный вопрос в перспективе, то так вы даже сэкономите, ведь лучше пару раз за зиму отдать одежду в химчистку, чем после каждой неудачной домашней стирки покупать новый свитер.
Правило 3: Реже стирайте одежду
Джинсы можно «стирать» в морозилке
Чем чаще вы стираете вещи, тем быстрее они изнашиваются, выцветают и теряют форму, ведь постепенно истончаются волокна ткани. Если на одежде нет никаких явных загрязнений, не торопитесь отправлять их в корзину. Специалисты утверждают, что свитера выдерживают до шести носок, если носить их в паре с майкой или футболкой, а джинсы можно «стирать» в морозилке, чтобы освежить их и избавиться от бактерий. Все, что вам нужно сделать – положить их в полиэтиленовый пакет и отправить в морозилку на ночь. Утром джинсы будут как после стирки. Не верите? Обязательно попробуйте, ведь так советуют делать представители бренда Levi's.
Правило 4: Не используйте бритву для удаления катышков
Используйте специальную машинку против катышек, а не бритву
Катышки на теплой одежде – скорее, закономерность, чем исключение из правил. Но от этого они нас раздражают ничуть не меньше. Есть много разных способов убрать их, начиная от профессиональных машинок и заканчивая банальным скотчем. Некоторые советуют использовать даже одноразовую бритву. Однако именно ее стоит избегать.
С плотными тканями бритва справится на отлично, а вот деликатным трикотажным вещам, на которых, обычно, и появляются катышки, нанесет непоправимый вред. Несколько подобных процедур, и волокна сильно истончатся, а при неаккуратном обращении есть риск порезать материал.
Чтобы избежать таких последствий, лучше пользоваться специальными инструментами для устранения катышков. В таких девайсах лезвия спрятаны за защитным колпачком, поэтому они не могут повредить вещи. Их можно использовать для ухода за любыми тканями, даже нежными и деликатными.
На заметку: А чтобы на одежде реже появлялись катышки, обязательно выворачивайте ее наизнанку перед тем, как положить в барабан, и стирайте отдельно от других вещей, особенно джинсов, чтобы они не создавали ненужного трения.
Правило 5: Не стирайте вещи в горячей воде
Горячая вода приводит к деформации волокон.
Пожалуй, самая главная информация, указанная на этикетке любой вещи, – это температура, при которой ее можно стирать. Если там стоит цифра «40», значит, нельзя устанавливать режим стирки более 40 градусов. А вот меньше – вполне, в этом даже есть ряд преимуществ.
Если вы будете стирать одежду в холодной воде, то:
• продлите срок службы вещей, так как холодная вода не способна разрушить волокна, даже в деликатных тканях;
• уменьшите количество складок на материале, а значит, сможете избежать глажки;
• сможете избежать усадки;
• уменьшите риск выцветания ткани и выпадение волокон, например, из флиса.
Однако стоит учитывать, что в холодной воде эффективно работают далеко не все моющие средства. Поэтому вместо порошков лучше выбирать жидкие гели – они эффективно борются с загрязнениями и хорошо вымываются из ткани.
Правило 6: Сушите вещи по-разному
Шерстяные изделия лучше сушить на полотенце.
В зависимости от того, из какого материала выполнена вещь, будут меняться и условия ее сушки. Так, например, трикотажные водолазки, свитера, кардиганы не стоит вешать на плечики или стандартную сушилку – они могут растянуться и потерять форму. Лучше аккуратно отжать их и разложить на ровной поверхности, застеленной полотенцем.
Для шерстяной, кожаной, замшевой одежды и вещей с мехом также существуют свои правила сушки. В частности, их нельзя класть в сушилку: из-за высокой температуры они могут деформироваться, и тогда останется лишь выбросить любимую одежду. А еще шерстяные вещи не стоит сушить на улице или открытом балконе – под воздействием солнечных лучей они быстрее выцветают, становятся сухими и грубыми.
Правило 7: Не вешайте трикотажные вещи и не складывайте хлопковые
Кардиган может растянуться.
Если вы не хотите, чтобы одежда из трикотажа быстро растянулась и потеряла первоначальную форму, не стоит вешать ее на плечики. Лучше аккуратно сложите в стопку и положите на полку. А чтобы сэкономить место в шкафу, используйте вертикальный метод хранения: складывайте вещи на ребро в коробки и контейнеры, либо пользуйтесь специальными разделителями. Кроме явной экономии пространства вы получите еще одно преимущество: сможете видеть все, что лежит на полке, и доставать нужную вещь, не нарушая порядок.
А вот вещи, которые легко мнутся, наоборот, нужно хранить на плечиках: футболки, платья, рубашки, брючные костюмы…Если для вас важно, чтобы они выглядели безукоризненно, обязательно вешайте их после глажки. С учетом того, что таких вещей обычно не сильно много, под перекладину можно отвести меньше места, чем под полки.
Правило 8: Увлажняйте шерстяные вещи перед глажкой
Сначала увлажняйте, а затем – гладьте
Шерстяные вещи нельзя гладить бед предварительного увлажнения – высокая температура может повредить структуру нити, а также испортить цвет и уменьшить блеск. Поэтому либо гладьте их сразу после стирки, пока они не до конца высохли, либо увлажняйте из пульверизатора. Обязательно устанавливайте на утюге режим «шерсть», чтобы не повредить изделие.
Читать далее →
Свежие комментарии