Как ухаживать за тёплыми вещами, чтобы они прослужили ещё не одну зиму

Давайте будем честными: перед тем, как постирать или погладить вещь, мало кто из нас читает информацию на этикетке. А ведь производитель четко указывает, что можно и нельзя делать с одеждой, чтобы она служила вам максимально долго. Мы решили перечислить основные правила по уходу за теплыми вещами, чтобы вам не пришлось неожиданно обновлять гардероб.

Правило 1: Используйте кондиционер с умом

Правило 2: Не экономьте на химчистке

Правило 3: Реже стирайте одежду

Правило 4: Не используйте бритву для удаления катышков

Правило 5: Не стирайте вещи в горячей воде

Правило 6: Сушите вещи по-разному

Правило 7: Не вешайте трикотажные вещи и не складывайте хлопковые

Правило 8: Увлажняйте шерстяные вещи перед глажкой

Наливайте кондиционер в умеренных количествах.Кондиционер для белья улучшает качество стирки, обеспечивает смягчающий и антистатический эффект, легкую глажку, быструю сушку, сохранение формы изделия, а также приятный аромат. Однако во всем важно знать меру. Если использовать кондиционер при каждой стирке, есть риск, что со временем он разрушит волокна ткани, в результате чего материал будет легко растягиваться и рваться.Также его не стоит использовать для стирки теплых осенних и зимних вещей, особенно – водонепроницаемых мембранных курток. В процессе стирки кондиционер может создать на вещах воскообразную пленку, которая впоследствии будет мешать им впитывать влагу.Еще один момент, который следует учитывать – индивидуальная непереносимость компонентов, содержащихся в бытовой химии. Чаще всего опасность кроется в отдушках – из-за них у человека может появиться аллергия или раздражение кожи.Учитывая все вышеперечисленные нюансы, рекомендуем время от времени игнорировать кондиционер, а вместо него использовать подручные средства. Например, вещи станут намного мягче, если вы добавите в барабан стиральной машины соду. Она сделает воду и одежду менее жесткими, впитает в себя резкие запахи от еды или сигарет. Если соды под рукой не оказалось, положите три столовых ложки соли – она тоже способствует смягчению ткани.Некоторые свитера лучше отдавать в химчистку, чтобы не испортить.Услуги профессиональной химчистки стоят недешево, поэтому неудивительно, что мы все чаще стараемся сэкономить на них и справиться с пятнами на вещах своими силами. Однако есть категория одежды, которая нуждается в особом уходе. Так, например, шерстяные и кашемировые вещи лучше доверять специалистам, а не стирать дома. Это позволит на дольше сохранить их посадку и внешний вид, эффективнее справиться с загрязнениями. И если смотреть на данный вопрос в перспективе, то так вы даже сэкономите, ведь лучше пару раз за зиму отдать одежду в химчистку, чем после каждой неудачной домашней стирки покупать новый свитер.Джинсы можно «стирать» в морозилкеЧем чаще вы стираете вещи, тем быстрее они изнашиваются, выцветают и теряют форму, ведь постепенно истончаются волокна ткани. Если на одежде нет никаких явных загрязнений, не торопитесь отправлять их в корзину. Специалисты утверждают, что свитера выдерживают до шести носок, если носить их в паре с майкой или футболкой, а джинсы можно «стирать» в морозилке, чтобы освежить их и избавиться от бактерий. Все, что вам нужно сделать – положить их в полиэтиленовый пакет и отправить в морозилку на ночь. Утром джинсы будут как после стирки. Не верите? Обязательно попробуйте, ведь так советуют делать представители бренда Levi's.Используйте специальную машинку против катышек, а не бритвуКатышки на теплой одежде – скорее, закономерность, чем исключение из правил. Но от этого они нас раздражают ничуть не меньше. Есть много разных способов убрать их, начиная от профессиональных машинок и заканчивая банальным скотчем. Некоторые советуют использовать даже одноразовую бритву. Однако именно ее стоит избегать.С плотными тканями бритва справится на отлично, а вот деликатным трикотажным вещам, на которых, обычно, и появляются катышки, нанесет непоправимый вред. Несколько подобных процедур, и волокна сильно истончатся, а при неаккуратном обращении есть риск порезать материал.Чтобы избежать таких последствий, лучше пользоваться специальными инструментами для устранения катышков. В таких девайсах лезвия спрятаны за защитным колпачком, поэтому они не могут повредить вещи. Их можно использовать для ухода за любыми тканями, даже нежными и деликатными.На заметку: А чтобы на одежде реже появлялись катышки, обязательно выворачивайте ее наизнанку перед тем, как положить в барабан, и стирайте отдельно от других вещей, особенно джинсов, чтобы они не создавали ненужного трения.Горячая вода приводит к деформации волокон.Пожалуй, самая главная информация, указанная на этикетке любой вещи, – это температура, при которой ее можно стирать. Если там стоит цифра «40», значит, нельзя устанавливать режим стирки более 40 градусов. А вот меньше – вполне, в этом даже есть ряд преимуществ.Если вы будете стирать одежду в холодной воде, то:• продлите срок службы вещей, так как холодная вода не способна разрушить волокна, даже в деликатных тканях;• уменьшите количество складок на материале, а значит, сможете избежать глажки;• сможете избежать усадки;• уменьшите риск выцветания ткани и выпадение волокон, например, из флиса.Однако стоит учитывать, что в холодной воде эффективно работают далеко не все моющие средства. Поэтому вместо порошков лучше выбирать жидкие гели – они эффективно борются с загрязнениями и хорошо вымываются из ткани.Шерстяные изделия лучше сушить на полотенце.В зависимости от того, из какого материала выполнена вещь, будут меняться и условия ее сушки. Так, например, трикотажные водолазки, свитера, кардиганы не стоит вешать на плечики или стандартную сушилку – они могут растянуться и потерять форму. Лучше аккуратно отжать их и разложить на ровной поверхности, застеленной полотенцем.Для шерстяной, кожаной, замшевой одежды и вещей с мехом также существуют свои правила сушки. В частности, их нельзя класть в сушилку: из-за высокой температуры они могут деформироваться, и тогда останется лишь выбросить любимую одежду. А еще шерстяные вещи не стоит сушить на улице или открытом балконе – под воздействием солнечных лучей они быстрее выцветают, становятся сухими и грубыми.Кардиган может растянуться.Если вы не хотите, чтобы одежда из трикотажа быстро растянулась и потеряла первоначальную форму, не стоит вешать ее на плечики. Лучше аккуратно сложите в стопку и положите на полку. А чтобы сэкономить место в шкафу, используйте вертикальный метод хранения: складывайте вещи на ребро в коробки и контейнеры, либо пользуйтесь специальными разделителями. Кроме явной экономии пространства вы получите еще одно преимущество: сможете видеть все, что лежит на полке, и доставать нужную вещь, не нарушая порядок.А вот вещи, которые легко мнутся, наоборот, нужно хранить на плечиках: футболки, платья, рубашки, брючные костюмы…Если для вас важно, чтобы они выглядели безукоризненно, обязательно вешайте их после глажки. С учетом того, что таких вещей обычно не сильно много, под перекладину можно отвести меньше места, чем под полки.Сначала увлажняйте, а затем – гладьтеШерстяные вещи нельзя гладить бед предварительного увлажнения – высокая температура может повредить структуру нити, а также испортить цвет и уменьшить блеск. Поэтому либо гладьте их сразу после стирки, пока они не до конца высохли, либо увлажняйте из пульверизатора. Обязательно устанавливайте на утюге режим «шерсть», чтобы не повредить изделие.