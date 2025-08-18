С нами не соску...
Теночтитлан: как жилось в столице ацтеков, на руинах которой построен Мехико



Довольно частой практикой в истории человечества является основание новых городов на месте некогда обжитых территорий, но не справившихся с натиском времени или людей. Такое же начало было и у города Мехико. Однако совсем не случайно было выбрано именно это место, ведь незадолго до основания столицы современной Мексики там жил и процветал центр государства ацтеков - Теночтитлан, величие которого не смогли полностью уничтожить ни время, ни конкистадоры.


Теночтитлан. Изображение Роберто Куева дель Рио. /Фото: wikipedia.org

Теночтитлан. Изображение Роберто Куева дель Рио. /Фото: wikipedia.org

 

Справедливости ради, стоит отметить, что первоначально древние ацтеки вообще не строили себе городов, так как представляли собой охотников-кочевников. Однако в какой-то момент они всё-таки пришли к выводу, что пора осесть. Вот только выбор места для столицы, а точнее, города-государства, растянулся на более чем два с половиной столетия, во время которых они бродили по южным регионам Северной Америки. Впрочем, дело было не в их особой привередливости, а в воле богов. Так, одна из версий появления Теночтитлана гласит, что бог солнца и войны Уицилопочтли завещал ацтекам основать город там, где они отыщут орла, держащего змею в когтях, который сидит на кактусе.
Символ, который по преданию искали ацтеки, сегодня размещён на гербе Мексики. /Фото: diletant.media

Символ, который по преданию искали ацтеки, сегодня размещён на гербе Мексики. /Фото: diletant.media


 

Именно поэтому поиски растянулись так надолго: только к первой четверти 14 столетия индейцам удалось найти такое место. Есть и другая, куда более приземлённая и реалистичная версия основания города. Согласно ей, в то время, когда ацтеки оказались в долине современного Мехико с целью основать собственное поселения, вся территория уже была разделена между другими местными племенами.
И фактически необитаемый остров на озере Тескоко, известный как рассадник змей, был единственным местом, занятие которого ацтеками не расценивалось бы как посягательство на чужие территории. Самое интересное, что несмотря на ожидания местных, что чужаки там не приживутся, для самих ацтеков всё сложилось как нельзя лучше. А всё потому, что змеи были едва ли не повседневным элементом их рациона.
Расположение столицы ацтекского государства. /Фото: wikipedia.org

Расположение столицы ацтекского государства. /Фото: wikipedia.org

 

Традиционно основание Теночтитлана относят приблизительно к 1325 году, исходя из чего можно сделать вывод, что просуществовал он в итоге чуть менее двух столетий. Расположился город-государство ацтеков на острове в центре солёного озера Тескоко. А вот с названием столицы история более неоднозначная: так, считается, что она была названа в честь вождя Теноча, основателя города. Но рядом с этой версией есть и альтернативные, которые предпочитают убеждать, что слово Теночтитлан является не производным от имени, а переводным словосочетанием, и означает либо «город, на камнях которого в изобилии растут туны», либо — «сердце земли».
Ацтеки сумели максимально воспользоваться ресурсами доставшейся им земли. /Фото: informacion.center

Ацтеки сумели максимально воспользоваться ресурсами доставшейся им земли. /Фото: informacion.center


 

Ошиблись местные жители и в своих оценках относительно якобы неудачного расположения города ацтеков. Для умелых охотников местность, окружённая озером Тескоко, богатая рыбой и водоплавающими птицами, а также самой разной дичью, была настоящей находкой. Да и сам климат был весьма располагающим к жизни в достатке. Всё это привело к тому, что город быстро разрастался и развивался. Причём настолько, что, по данным редакции Novate.ru, незадолго перед прибытием европейских колонизаторов население Теночтитлана превышало отметку в 200 тысяч человек, что делало его в начале 16 столетия одним из крупнейших городов на планете.

 
Концепт-арт вида столицы государства ацтеков в период расцвета. /Фото: architectureguru.ru

Концепт-арт вида столицы государства ацтеков в период расцвета. /Фото: architectureguru.ru

 

Впрочем, охотникам по своему первоначальному занятию, коими являлись ацтеки, ничто не помешало им активно заниматься земледелием в городе. План Теночтитлана был довольно сложным и оригинальным: так, помимо естественного ландшафта, ацтеки также создавали искусственные острова для выращивания овощей, пряностей и цветов. Непосредственно же столица условно делилась на четыре района - Теопан, Мойотлан, Куэпопан и Астакалько, каждый из которых имел собственным храмовым комплексом, а в центре города построили гигантский ритуальный комплекс с множеством алтарей в главе с 45-метровым Великим храмом. Фактически Теночтитлан представлял собой «город в городе».
Алтарь Жаб в Теночтитлане, современный вид. /Фото: wikipedia.org

Алтарь Жаб в Теночтитлане, современный вид. /Фото: wikipedia.org

 

Со смекалкой ацтеки подошли в строительстве всех монументальных построек, так как им приходилось иметь дело с рыхлым грунтом. Поэтому сооружения возводились на длинных, тонких и упругих сваях. А вот внутри столицы были своего рода каналы, вынуждавшие передвигаться в том числе по воде. Ацтеки, проживающие в Теночтитлане, занимались в том числе и торговлей - индейцы вообще были известны как прекрасные торговцы. Отдельного упоминания заслуживают их способности к земледелию: они умудрились настолько качественно удобрять водорослями и илом землю, что, по информации редакции Novate.ru, могли собирать урожай по семь раз в год.
Рынок ацтекской столицы, современная реконструкция. /Фото: diletant.media

Рынок ацтекской столицы, современная реконструкция. /Фото: diletant.media

 

Ацтеки также были известными активными практиками жертвоприношений. Они производили из чуть ли не по любому поводу: если необходим был дождь или яркое солнце, если хотелось разбогатеть или обзавестись детьми. Причём жертвоприношения имели настолько важное как сакральное, так и практическое значение, что они превращались в полноценные масштабные празднества. В зависимости от статуса жертвы, ритуал и подготовительные мероприятия к нему отличались. Однако относительно того, были ли ацтеки каннибалами, к однозначности историки так и не пришли.

 
Взятие Теночтитлана испанскими конкистадорами. /Фото: worldhistory.org

Взятие Теночтитлана испанскими конкистадорами. /Фото: worldhistory.org

 

В любом случае, город-государство ацтеков поразило испанских колонизаторов как своим величием богатством, так и холодящими кровь рассказами о жестоких жертвоприношениях. Возглавил взятие Теночтитлана лично Эрнан Кортес. Впервые захватить город попытались в 1519 году, однако испанцы получили серьёзный отпор и отступили. На протяжении года конкистадоры собрали свежие силы и перед атакой столицы, сначала захватили все крупные города ацтеков поблизости, а сам Теночтитлан взяли в осаду, которая продолжалась 70 дней. Даже разрушение водопровода не остановило сопротивление индейцев.

 
Руины Теночтитлана сегодня. /Фото: architectureguru.ru

Руины Теночтитлана сегодня. /Фото: architectureguru.ru

 

В результате Кортесу удалось составить удачный план прорыва в город, а также захватить императора ацтеков Монтесуму II в заложники. Конкистадорам удалось завладеть золотом на сумму около 130 тысяч испанских золотых дукатов, после чего они буквально уничтожили всё население города. После взятия Теночтитлана, Кортес объявил его собственностью короля Испании, а на руинах бывшей столицы ацтекского государства основали город Мехико, также ставшего столицей, только современной Мексики. Однако полностью уничтожить величественный Теночтитлан так и не смогли: его остатки, всё ещё поражающие воображение, можно увидеть и сегодня.

