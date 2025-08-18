Теночтитлан: как жилось в столице ацтеков, на руинах которой построен Мехико

Довольно частой практикой в истории человечества является основание новых городов на месте некогда обжитых территорий, но не справившихся с натиском времени или людей. Такое же начало было и у города Мехико. Однако совсем не случайно было выбрано именно это место, ведь незадолго до основания столицы современной Мексики там жил и процветал центр государства ацтеков - Теночтитлан, величие которого не смогли полностью уничтожить ни время, ни конкистадоры.
Теночтитлан. Изображение Роберто Куева дель Рио. /Фото: wikipedia.org
Справедливости ради, стоит отметить, что первоначально древние ацтеки вообще не строили себе городов, так как представляли собой охотников-кочевников. Однако в какой-то момент они всё-таки пришли к выводу, что пора осесть. Вот только выбор места для столицы, а точнее, города-государства, растянулся на более чем два с половиной столетия, во время которых они бродили по южным регионам Северной Америки. Впрочем, дело было не в их особой привередливости, а в воле богов. Так, одна из версий появления Теночтитлана гласит, что бог солнца и войны Уицилопочтли завещал ацтекам основать город там, где они отыщут орла, держащего змею в когтях, который сидит на кактусе.
Символ, который по преданию искали ацтеки, сегодня размещён на гербе Мексики. /Фото: diletant.media
Именно поэтому поиски растянулись так надолго: только к первой четверти 14 столетия индейцам удалось найти такое место. Есть и другая, куда более приземлённая и реалистичная версия основания города. Согласно ей, в то время, когда ацтеки оказались в долине современного Мехико с целью основать собственное поселения, вся территория уже была разделена между другими местными племенами.
Расположение столицы ацтекского государства. /Фото: wikipedia.org
Традиционно основание Теночтитлана относят приблизительно к 1325 году, исходя из чего можно сделать вывод, что просуществовал он в итоге чуть менее двух столетий. Расположился город-государство ацтеков на острове в центре солёного озера Тескоко. А вот с названием столицы история более неоднозначная: так, считается, что она была названа в честь вождя Теноча, основателя города. Но рядом с этой версией есть и альтернативные, которые предпочитают убеждать, что слово Теночтитлан является не производным от имени, а переводным словосочетанием, и означает либо «город, на камнях которого в изобилии растут туны», либо — «сердце земли».
Ацтеки сумели максимально воспользоваться ресурсами доставшейся им земли. /Фото: informacion.center
Ошиблись местные жители и в своих оценках относительно якобы неудачного расположения города ацтеков. Для умелых охотников местность, окружённая озером Тескоко, богатая рыбой и водоплавающими птицами, а также самой разной дичью, была настоящей находкой. Да и сам климат был весьма располагающим к жизни в достатке. Всё это привело к тому, что город быстро разрастался и развивался. Причём настолько, что, по данным редакции Novate.ru, незадолго перед прибытием европейских колонизаторов население Теночтитлана превышало отметку в 200 тысяч человек, что делало его в начале 16 столетия одним из крупнейших городов на планете.
Концепт-арт вида столицы государства ацтеков в период расцвета. /Фото: architectureguru.ru
Впрочем, охотникам по своему первоначальному занятию, коими являлись ацтеки, ничто не помешало им активно заниматься земледелием в городе. План Теночтитлана был довольно сложным и оригинальным: так, помимо естественного ландшафта, ацтеки также создавали искусственные острова для выращивания овощей, пряностей и цветов. Непосредственно же столица условно делилась на четыре района - Теопан, Мойотлан, Куэпопан и Астакалько, каждый из которых имел собственным храмовым комплексом, а в центре города построили гигантский ритуальный комплекс с множеством алтарей в главе с 45-метровым Великим храмом. Фактически Теночтитлан представлял собой «город в городе».
Алтарь Жаб в Теночтитлане, современный вид. /Фото: wikipedia.org
Со смекалкой ацтеки подошли в строительстве всех монументальных построек, так как им приходилось иметь дело с рыхлым грунтом. Поэтому сооружения возводились на длинных, тонких и упругих сваях. А вот внутри столицы были своего рода каналы, вынуждавшие передвигаться в том числе по воде. Ацтеки, проживающие в Теночтитлане, занимались в том числе и торговлей - индейцы вообще были известны как прекрасные торговцы. Отдельного упоминания заслуживают их способности к земледелию: они умудрились настолько качественно удобрять водорослями и илом землю, что, по информации редакции Novate.ru, могли собирать урожай по семь раз в год.
Рынок ацтекской столицы, современная реконструкция. /Фото: diletant.media
Ацтеки также были известными активными практиками жертвоприношений. Они производили из чуть ли не по любому поводу: если необходим был дождь или яркое солнце, если хотелось разбогатеть или обзавестись детьми. Причём жертвоприношения имели настолько важное как сакральное, так и практическое значение, что они превращались в полноценные масштабные празднества. В зависимости от статуса жертвы, ритуал и подготовительные мероприятия к нему отличались. Однако относительно того, были ли ацтеки каннибалами, к однозначности историки так и не пришли.
Взятие Теночтитлана испанскими конкистадорами. /Фото: worldhistory.org
В любом случае, город-государство ацтеков поразило испанских колонизаторов как своим величием богатством, так и холодящими кровь рассказами о жестоких жертвоприношениях. Возглавил взятие Теночтитлана лично Эрнан Кортес. Впервые захватить город попытались в 1519 году, однако испанцы получили серьёзный отпор и отступили. На протяжении года конкистадоры собрали свежие силы и перед атакой столицы, сначала захватили все крупные города ацтеков поблизости, а сам Теночтитлан взяли в осаду, которая продолжалась 70 дней. Даже разрушение водопровода не остановило сопротивление индейцев.
Руины Теночтитлана сегодня. /Фото: architectureguru.ru
В результате Кортесу удалось составить удачный план прорыва в город, а также захватить императора ацтеков Монтесуму II в заложники. Конкистадорам удалось завладеть золотом на сумму около 130 тысяч испанских золотых дукатов, после чего они буквально уничтожили всё население города. После взятия Теночтитлана, Кортес объявил его собственностью короля Испании, а на руинах бывшей столицы ацтекского государства основали город Мехико, также ставшего столицей, только современной Мексики. Однако полностью уничтожить величественный Теночтитлан так и не смогли: его остатки, всё ещё поражающие воображение, можно увидеть и сегодня.
