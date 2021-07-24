Дача: как уместить все на 5,5 сотках

Рассказ Валерия из Минска:

— У каждого человека есть свое понятие красоты. 5,5 соток «красоты» в нашем понимании — это наша дача.

Участок маленький, и воплотить все задумки не представляется возможным. Но на этом клочке земли удалось разместить домик (4×7 м), баню (4×5 м), пруд (глубина 1,2 м), бассейн, место для барбекю, качели, беседку, место для авто, сарай, теплицу, цветники и несколько грядок.

Дом не представляет собой ничего интересного, а благоустройство самой дачи началось с беседки. Идею конструкции из березовых стволов увидел в каком-то журнале, немного «переиначил», и вот, что получилось:

Каждую весну в беседке вьют гнезда соловьи. Были годы, когда за сезон выпускали в свет по три выводка соловьят. А как поют, «сволочи»!

Самый «отдыхательный» элемент дачи — это пруд. Расслабление после трудового дня обеспечено. Журчание фонтана и ручейков, всевозможные водные растения, цветное освещение вечером, разнообразная живность, которой приглянулся прудик — все это заставляет свободные часы проводить у него.

Уж Митрофан, лягушонок Иннокентий, различная рыба, в том числе и золотая, которая исполняет желания (проверено) — это далеко не полный перечень жителей пруда.

Рыба (карп, карась, плотва, линь) прижилась, успешно зимует, за сезон съедает полмешка комбикорма.

Жена иногда балуется с удочкой — пара карпиков на ужин обеспечена. А у меня на «своих» рука не поднимается, хоть сам и рыбак. Все местные коты приходят испить из пруда водицы. Уж гоняется за лягушонком. Короче, жизнь там кипит.

Для создания хорошего дачного настроения очень важны мелочи в виде фигурок, различных поделок, шариков-фонариков.

Очень приятно делать фигурки своими руками. Когда безжизненное бревно превращается в почти живое существо, чувствуешь себя этаким дачным «папой Карло».

И конечно же, должно быть много цветов:

Особое место на даче занимает баня. Для меня баня — это все. Поэтому постройка бани было делом времени и денег. В этом году мечта осуществилась, теперь паримся в собственной бане, построенной своими руками от фундамента до последнего гвоздя.

После парной лучше бассейна может быть только прорубь!

А после баньки хорошо посидеть в беседке или возле костра:

Не описываю такие дачные элементы, как дом, огородные грядки, сад, теплицу и тому подобное, но поверьте, что и там есть на что посмотреть. Все-таки дача создана для отдыха, а хорошо отдохнув можно и поработать.

На даче хорошо не только летом. Есть своя прелесть в холодные дни приехать на дачу, протопить печь, слепить снеговика, попить горячего чайку с травами и, зарядившись положительными эмоциями и энергией, вернуться в город.

За все время благоустройства дачи денег в нее вложено не мало. Смету расходов никто не вел. Радует то, что все материальные затраты с лихвой окупаются той радостью и состоянием истинного счастья, которое испытываешь глядя на результат.

И еще несколько фото с наших пяти с половиной соток счастья:

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