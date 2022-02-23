Где в мире колдовство считается нормой жизни

В цивилизованных странах при слове «колдовство» люди чаще всего вспоминают книги о Гарри Поттере и фильм «Изгоняющий дьявола». Однако есть на свете страны, где колдовство и сегодня считается нормой жизни, регулируется законом, а люди, признанные колдунами или ведьмами, имеют все шансы остаться без крыши над головой, без семьи, а иногда – и за решеткой. Хотите узнать, где такое возможно?









Конго

Камерун

Индия

Свазиленд

Саудовская Аравия

Непал

Уганда

Иран

Папуа Новая Гвинея

Колумбия

Гамбия

Кения

Танзания

Индонезия

Румыния