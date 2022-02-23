Где в мире колдовство считается нормой жизни

В цивилизованных странах при слове «колдовство» люди чаще всего вспоминают книги о Гарри Поттере и фильм «Изгоняющий дьявола». Однако есть на свете страны, где колдовство и сегодня считается нормой жизни, регулируется законом, а люди, признанные колдунами или ведьмами, имеют все шансы остаться без крыши над головой, без семьи, а иногда – и за решеткой. Хотите узнать, где такое возможно?
Конго
Жители Конго склонны объяснять многие детские болезни или несообразности в поведении колдовством, вселившимся злым духом, а еще чаще – тем, что сам ребенок является ведьмой или колдуном. Заботливые родители ведут таких детей к экзорцисту, где тот заставляет их выпить целую миску крутого солевого раствора, тыкает пальцами им в глаза и живот и проделывает другие малоприятные процедуры. Те же, у кого нет желания, сил и денег возиться с этой малоприятной процедурой, просто выгоняют детей – «колдунов» на улицу. Сегодня в Конго насчитывается около 50 тысячи бездомных детей, выгнанных родителями из дома за то, что их сочли ведьмами и колдунами.
Камерун
В 2016 году президент Камеруна Поль Бийя призвал граждан страны бороться против вооруженных групп, представляющих исламскую организацию Боко Харам, используя свои колдовские способности. Он даже решил на время забыть о том, что колдовство в стране запрещено законом – тем более, всем известно, что камерунцы все равно идут за лечением, утешением, талисманами на удачу и порчей на злодея-соседа именно к колдунам – «марабутам». Правда, особых успехов в борьбе с Боко Харам они пока не продемонстрировали.
Индия
В сельской Индии вера в колдовство до сих пор очень сильна. Колдунов индусы делят на две категории. Первая – ведьмы, или «дайян», которые вызывают у людей страх и отвращения. Если деревня причислит какую-нибудь женщину к числу «дайян», жизни ей там больше не будет. Таких женщин избивают, насилуют, жгут раскаленным железом и могут даже убить. Есть еще и черные колдуны-»тантрики». Их индусы тоже боятся, но верят, что силам тантрика им противопоставить нечего. К ним идут за излечением любой болезни – от малярии до эпилепсии, и исправно платят, веря, что иначе тантрик нашлет на них смертельную порчу.
Свазиленд
Деятельность ведьм в Свазиленде- весьма уважаемое ремесло, которое регулируется законом. Так, ведьмы имеют полное право варить и продавать зелья и даже летать на метле – но на высоте не больше 150 метров от земли. Кстати, этот закон касается всех малых летательных аппаратов – от дронов до воздушных змеев. Но, хотя местных жителей периодически наказывают за нарушение этого закона их воздушными игрушками, ни одна ведьма до сих пор наказанию не подверглась.
Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии обвинение в колдовстве рассматривают вполне серьезно, и оно представляет существенную опасность для того, кого заподозрили в занятиях магией. Обвиняемый сразу попадает в руки религиозной полиции – Мутавы – и дело его направляется в суд. Если судья сочтет доказательства достаточными, то предполагаемого колдуна или ведьму казнят через отсечение головы. И никакого вам тут Гарри Поттера!
Непал
Стать вдовой – самое страшное, что может случиться с женщиной в непальской деревне. Если ее муж умер, значит, это ее вина, считают непальцы, и тотчас причисляют новоиспеченную вдову к бокши – ведьмам. Далее все неприятности, которые могут поразить деревню, будь то засуха, чья-то смерть или куры, прекратившие нестись, – вину за это сваливают на бокши. Ей угрожают, избивают, прижигают раскаленным металлом, забрасывают камнями, а иногда даже сжигают живьем. В суровых условиях Непала вдова – это лишний рот, она не способна прокормить себя, и никто с ней церемониться не намерен.
Уганда
В Уганде ведьм боятся и ненавидят, однако страх перед ними так силен, что никто, даже официальные власти, не осмеливается встать у них поперек дороги. Самые богатые и влиятельные люди страны обращаются к ним и за лечением, и за талисманами на удачу. Пользуясь официальным прикрытием, люди, называющие себя ведьмами и колдунами, творят воистину страшные вещи. К примеру, они периодически воруют детей и убивают их, поскольку детская плоть и кровь нужны им для зелий и заговоров. Но даже за эти жуткие преступления ведьмы и колдуны не несут наказания.
Иран
В 2011 году целый ряд помощников и советников тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада были смещены со своих постов из-за обвинений в колдовстве и вызывании джиннов. В последних, надо сказать, в арабском мире верят еще больше людей, чем в существование ведьм и колдунов. Один из них в свою защиту заявил, что президент сам склонял его к общению с джиннами, чтобы узнать, не работают ли те на израильскую или американскую разведку. Кто-то из недоброжелателей тут же заявил, что, возможно, президент сам попал под власть чар. Так вера в колдовство за несколько дней чуть полностью не изменила политический пейзаж Ирана.
Папуа Новая Гвинея
До 2013 года в Папуа Новой Гвинее можно было убить человека и избежать наказания, заявив, что он колдун. В 2013-м свободно убивать колдунов запретили – но в сельской местности никто не собирается отказываться от этой доброй традиции. Если в деревне кто-то умер не от старости, особенно если это молодой человек или ребенок, жители тут же зовут «глас мери» – доброго волшебника, способного вычислить среди жителей ведьму или ведьмака. Тому, на кого указал «глас мери», пощады не будет – его будут пытать, пока он во всем не сознается, а затем сожгут.
Колумбия
Колумбийцы не любят индейку. Почему? Да потому, что эта птица считается воплощением ведьмы. То есть, любая индейка может оказаться женщиной, обладающей дьявольским даром колдовать и менять свой облик, превращаясь в птицу. По колумбийским поверьям, ведьмами бывают практически исключительно женщины. И хотя законы страны никак не поддерживают этих верований, из сельских районов Колумбии до сих пор периодически поступают репортажи о том, что очередная женщина была убита односельчанами из-за подозрений в колдовстве.
Гамбия
В Гамбии ведьмачество считается страшнейшим преступлением, а охоту на ведьм возглавляет сам президент страны. Заподозренных в колдовстве вывозят (иногда целыми деревнями) в отдаленные места, пытаясь лечить их странными микстурами, от которых многие сходят с ума или погибают. Правительство даже выписало из соседней Папуа Новой Гвинеи колдунов, изгоняющих из ведьм их чары. Те отправляются в туры по стране, выискивая ведьм и применяя к ним свои способы лечения, среди которых избиение потенциальной ведьмы до смерти считается самым действенным.
Кения
Кения – пожалуй, самая европеизированная страна Африки южнее Сахары, и ее руководство стремится привести законы страны в соответствие с современными западными стандартами. Поэтому колдовство выведено из сферы официальной, законной медицины. Но, впрочем, оно и ненаказуемо – равно как и обращение к услугам колдуна за здоровьем или удачей. Поэтому объявлениями от местных ваганг – колдунов обклеены все столбы в Найроби, а у каждого порядочного кенийца есть свой ваганга, колдовство которого он считает самым сильным.
Танзания
Танзания никогда не была западной колонией, поэтому древние темные искусства здесь процветают. Даже христиане и мусульмане Танзании обращаются к ведьмам и колдунам, когда все остальные способы справиться с проблемой оказались бесполезны. Танзанийские ведьмы представляют большую опасность для местных альбиносов, регулярно рождающихся в Танзании. Их кровь и плоть считается сильным ингредиентом для зелий, так что охота за альбиносами здесь – род национального спорта. Сами же альбиносы считаются проклятыми, их изгоняют из деревень, и даже у родных они не всегда могут найти защиту.
Индонезия
Вера в колдовство в Индонезии повсеместна. Даже бывший президент страны, Сусило Бамбанг Юдойоно, в своих мемуарах описывает не столько политические хитросплетения страны, сколько свои встречи с непознанным – вроде случая, когда он молитвой Аллаху выгнал из дома черное облако, несомненно, насланное колдунами. Правительство Индонезии уже не одно десятилетие пытается принять законопроект, который поставит колдунов вне закона, но пока это не удается: сопротивление элиты слишком велико.
Румыния
В Румынии, по статистике, каждый десятый житель страны обращается к предсказателям и колдунам. Неудивительно, что профессия эта считается весьма доходной. Однако когда правительство в 2011 году обложило их доходы 16%-ным налогом, колдуны заявили, что отравят воду Дуная корнем мандрагоры, да так, что пострадают только жадные авторы закона. Однако почему-то за шесть лет ни одной жалобы из правительства так и не поступило.
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