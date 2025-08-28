Какая уникальная функция была только в советских часах «Электроника»

В позднем Советском Союзе было сложно отыскать человека, который бы не знал, что такое наручные часы «Электроника». Их разработкой и выпуском занималось предприятие «Интеграл» в Минске, столице Белорусской ССР. История «Электроники» началась в 1973 году. Хотя советскую продукцию часто принято ругать, в действительности часы «Интеграла» были не хуже зарубежных аналогов, а в некоторых аспектах даже превосходили их., например, была в «Электронике» одна крайне полезная функция.
В продаже первые часы «Электроника» появились в 1974 году. Модель «Секунда» с жидкокристаллическим индикатором получила индекс Б6-02. Чуть позже была создана модель Б6-03 на светодиодном индикаторе. В начале истории электронных часов индикаторы очень быстро «съедали» батарейку, поэтому чтобы посмотреть время приходилось нажимать кнопку для подсветки цифр. Хромированный вариант советских часов обходился в 105 рублей. Часы в позолоченном корпусе стоили уже 120 рублей. В 1978 году минский «Интеграл» выпустил первую модель (30352) с жидкокристаллическим экраном. В том же году объем производства перевалил за 1 млн штук, а к 1980 продукцию «Интеграла» экспортировали уже в 20 стран.http://vs-t.ru/kakaya-unikalnaya-funkciya-byla-tolko-v-sovetskix-chasax-elektronika
Примерно тогда же в советских электронных часах впервые появился и синтезатор мелодий. Поначалу их было только две: «Вальс» Грибоедова и «Турецкий марш» Моцарта. В дальнейшем количество мелодий в часах увеличивалось. В 1981 году советские часы от «Интеграла» смогли отказаться от второй батарейки. Теперь элемент питания был только один – СЦ-21 на 38 мА/ч. Ассортимент часов увеличивался год от года. «Интеграл» выпускал детские, спортивные, специализированные часы. Были даже часы-ручки, часы-брелоки и часы-кулоны. К середине 1980-х годов в номенклатуре предприятия было уже более 50 часов.
Имелась в «Электронике» и одна функция, которой не было ни в одних других часах иностранного производства той поры. Дело в том, что все электронные часы имеют погрешность, отстают. У каждого аппарата погрешность своя, но с течением времени она так или иначе прогрессирует. Поэтому советские инженеры добавили в «Электронику» так называемую функцию автоматической корректировки погрешности ЦНХ (цифровая настройка хода). За год погрешность могла достигать 1.8 секунд. Поэтому оценив в ходе эксплуатации точность хода, владельцу часов нужно было задать значение корректировки от -6.4 до 6.4.
