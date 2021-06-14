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Почему американские солдаты прозвали винтовку М1 Garand «пальцеломкой»


Почему американские солдаты прозвали винтовку М1 Garand «пальцеломкой»

Американская винтовка М1 Garand является одним из наиболее узнаваемых предметов оружия среди союзников. У данного оружия было множество как своих достоинств, так и недостатков. Так, в частности, солдаты из-за моря в шутку прозвали свое главное оружие «пальцеломкой». Явно нелицеприятное название карабину придумали фронтовые медики, которые в полной мере оценили одну примечательную тонкость эксплуатации оружия.

Отличное оружие. /Фото: militaryarms.ru.

Отличное оружие. /Фото: militaryarms.ru.

 

У солдат разных армий мира во все времена имеется весьма примечательная привычка выдумывать разные названия для своего вооружения и снаряжения. Американская винтовка М1 Garand в этом отношении не была исключением. Более того, в среде солдат она носила непохвальное прозвище «пальцеломка». Несмотря на многие достоинства карабина, солдаты не очень-то любили свое главное пехотное оружие.
Сложно перезаряжать. /Фото: militaryarms.ru.

Сложно перезаряжать. /Фото: militaryarms.ru.

 

Все потому, что в конструкции винтовки было некоторое несовершенство. Стоит напомнить, что питание М1 Garand осуществлялось за счет 8-патроных пачек. После выстраивания последнего патрона, срабатывал механизм экстракции (извлечения) пустого магазина. Происходил тот самый характерный «Дзынь!», после чего затворная группа фиксировалась в крайнем заднем положении.
После этого бойцу было достаточно вставить новую пачку патронов. При этом, чтобы боекомплект зарядился, на него следовало с значительным усилием нажать большим пальцем.
Сложная перезарядка. /Фото: topwar.ru.

Сложная перезарядка. /Фото: topwar.ru.

 

Как только пачка заходила внутрь винтовки, затворная группа тут же выходила из крайнего заднего положения, автоматически досылаясь вперед и делая винтовку готовой к бою. Неопытные бойцы в такие моменты очень часто получали затвором по пальцу. Удар был настолько не шуточным, что травма большого пальца была самой распространенной «небоевой» травмой у пехотинцев. Отсюда и пошло то самое прозвище – «пальцеломка».
Почему американские солдаты прозвали винтовку М1 Garand «пальцеломкой»

 

 
Название придумали американские медики. /Фото: classicjeepparts.com.

Название придумали американские медики. /Фото: classicjeepparts.com.

 

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Почему американские солдаты прозвали винтовку М1 Garand «пальцеломкой»

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Почему американские солдаты прозвали винтовку М1 Garand «пальцеломкой»Подписаться на мой Instagram
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