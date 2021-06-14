Почему американские солдаты прозвали винтовку М1 Garand «пальцеломкой»

Американская винтовка М1 Garand является одним из наиболее узнаваемых предметов оружия среди союзников. У данного оружия было множество как своих достоинств, так и недостатков. Так, в частности, солдаты из-за моря в шутку прозвали свое главное оружие «пальцеломкой». Явно нелицеприятное название карабину придумали фронтовые медики, которые в полной мере оценили одну примечательную тонкость эксплуатации оружия.
Отличное оружие. /Фото: militaryarms.ru.
У солдат разных армий мира во все времена имеется весьма примечательная привычка выдумывать разные названия для своего вооружения и снаряжения. Американская винтовка М1 Garand в этом отношении не была исключением. Более того, в среде солдат она носила непохвальное прозвище «пальцеломка». Несмотря на многие достоинства карабина, солдаты не очень-то любили свое главное пехотное оружие.
Сложно перезаряжать. /Фото: militaryarms.ru.
Все потому, что в конструкции винтовки было некоторое несовершенство. Стоит напомнить, что питание М1 Garand осуществлялось за счет 8-патроных пачек. После выстраивания последнего патрона, срабатывал механизм экстракции (извлечения) пустого магазина. Происходил тот самый характерный «Дзынь!», после чего затворная группа фиксировалась в крайнем заднем положении. После этого бойцу было достаточно вставить новую пачку патронов. При этом, чтобы боекомплект зарядился, на него следовало с значительным усилием нажать большим пальцем.
Сложная перезарядка. /Фото: topwar.ru.
Как только пачка заходила внутрь винтовки, затворная группа тут же выходила из крайнего заднего положения, автоматически досылаясь вперед и делая винтовку готовой к бою. Неопытные бойцы в такие моменты очень часто получали затвором по пальцу. Удар был настолько не шуточным, что травма большого пальца была самой распространенной «небоевой» травмой у пехотинцев. Отсюда и пошло то самое прозвище – «пальцеломка».
Название придумали американские медики. /Фото: classicjeepparts.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии