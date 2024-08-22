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Роскошная короткометражка о Венеции - городе любви и красоты


Очаровательные кадры из короткометражного фильма о Венеции

Очаровательные кадры из короткометражного фильма о Венеции

Венеция - один из самых романтичных городов мира. Окунуться в атмосферу прекрасных закатов и прогулок с гондольерами можно благодаря короткометражке известного в сети режиссера Оливьера Астролого (Olivier Astrologo). Всего за 3 минуты вы навсегда влюбитесь в этот итальянский город и обязательно захотите отправиться туда в отпуск!

Очаровательные кадры из короткометражного фильма о Венеции

Очаровательные кадры из короткометражного фильма о Венеции

Предыдущая работа Астролого - короткометражка о "Риме" - собрала в Интернете более 1 миллиона просмотров. Новая работа не уступает по красоте предыдущему ролику: здесь и чудесная архитектура, и потрясающая природа, и, конечно же, жители города. Крохотные ремеслянные мастерские, залитые золотом солнечного света крыши домов, легкая рябь каналов и бесчисленные романтические мостики - такой встречает искушенных туристов Венеция.
Ремесленная мастерская

Ремесленная мастерская


Прогулка в гондоле

Прогулка в гондоле

 
Мостики и каналы

Мостики и каналы

 
Венеции - город искусства

Венеции - город искусства

 
Первые огни на закате

Первые огни на закате

 
Художественная мастерская

Художественная мастерская

 
Завораживающая красота ночного города

Завораживающая красота ночного города

 
Архитектура и каналы Венеции

Архитектура и каналы Венеции

В работе над фильмом Оливьеру помогал Рене Каовилла - сапожных дел мастер, который сотрудничал с такими брендами, как Christian Dior и Chanel. Оператор побывал в старинных мастерских, где, как и пару столетий назад, производят роскошный текстиль, обрабатывают дерево и кожу. Заглянул он и в студии художников, наследников венецианской школы живописи.

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