7 практичных лайфхаков из советских газет и журналов

В советские времена проблема дефицита не всегда стояла крайне остро, но вот некоторые вещи все равно было очень сложно достать. Поэтому то, что когда-то отхватили, хранили долго и чинили сами, а того чего не было - мастерили своими руками. Помогали гражданам СССР в этом многочисленные советы из газет и журналов.
1. Ракетка-мухоловка
Помазал - и комаров с мухами нет. /Фото: topast.ru Порой причиной появления подобных лайфхаков являлся не дефицит, а попросту отсутствие специальных средств для решения проблемы. Ведь это сегодня мы можем обойтись купленной в любом хозяйственном магазине липкой лентой для мух и пластинками от комаров. А ещё полвека назад приходилось использовать подручные средства.
2. Варежки из шапки
Ушки на ладошки. /Фото: maximonline.com Довольно удивительно, но варежки в Советском союзе были дефицитным товаром, а согревать детские ладошки в зимние месяцы нужно было. Поэтому в ход и шли старые шапки-ушанки, благо на их отсутствие никогда не жаловались.
3. Миксер из юлы
Когда нужно взбить омлет, а под рукой только юла. /Фото: cyprusbutterfly.com Назначение этого лайфхака, с одной стороны, понятно - из механизма от детской юлы действительно можно соорудить примитивный м миксер. Но вот смысл так заморачиваться не совсем ясен, ведь тот же омлет прекрасно взбивается венчиком или, на худой конец, обычной вилкой.
4. Вантуз-открывалка
Если отвалилась ручка, вантуз придёт на помощь.отвалилась, можно с помощью вантуза - тогда не придется ломать ногти и даже пальцы в попытке подцепить упрямую дверцу сбоку. Хотя одна проблема возникнуть может: не факт, что сантехническая присоска сможет достаточно хорошо прикрепиться к лакированной поверхности тумбочки или комода.
5. Шлепанцы из линолеума
Совсем странный лайфхак. /Фото: topast.ru Сложно сказать, как применять этот лайфхак на практике и где. Всё-таки, совершенно понятно, что на улицу в такой обувке не выйдешь. Дома, конечно, в них можно походить, но опять же: зимой они явно не согреют ноги, а летом особого смысла в домашней обуви нет.
6. Коляска-танк
Вместо шин - гусеницы. /Фото: cyprusbutterfly.com В наше время какие только не придумали коляски по дизайну - от традиционных в рюшах до зенитных орудий в миниатюре. А вот в СССР додумались до коляски-танка, которая ездила бы не на колесах с шинами, а на гусеницах. Правда в этом случае такая трансформация носит исключительно практический смысл.
7. Черствый хлеб
Размягчить хлеб поможет... батарея. /Фото: zagony.ru И снова о дефиците, на этот раз бытовой техники. Первые микроволновые печи появились ещё в 1960-е, а через десятилетие они выпускались уже массово. Но не в СССР, поэтому современный лайфхак по размягчению хлеба в СВЧ советским гражданам бы не помог. Однако у многих все же были плиты с духовка и на кухне, и почему не использовать бы их - тоже вопрос.
