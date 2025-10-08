7 практичных лайфхаков из советских газет и журналов

В советские времена проблема дефицита не всегда стояла крайне остро, но вот некоторые вещи все равно было очень сложно достать. Поэтому то, что когда-то отхватили, хранили долго и чинили сами, а того чего не было - мастерили своими руками. Помогали гражданам СССР в этом многочисленные советы из газет и журналов.

1. Ракетка-мухоловка

2. Варежки из шапки

3. Миксер из юлы

4. Вантуз-открывалка

5. Шлепанцы из линолеума

6. Коляска-танк

7. Черствый хлеб