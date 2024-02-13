Ошибки в ванной, которые приводят к появлению плесени

Рассказываем, из-за каких ежедневных ошибок вам приходится постоянно делать ремонт в ванной (и как их избежать).
По данным ВОЗ, грибки плесени выделяют токсические испарения, которые проникают в организм через нос, кожу и рот. Испарения вызывают многие заболевания: бронхиальную астму, высыпания на коже, расстройства кишечника и головные боли. Так что плесень губит не только наш ремонт — но и наше здоровье.
Но специалисты по ремонту уверены — проще предотвратить плесень, чем потом пытаться от нее избавиться. Рассказываем, какие ошибки в ванной комнате совершает каждый — и как они приводят к плесени.
Ошибка №1 — Вы оставляете вещи на полу в ванной
Неважно, как именно это произошло: вы торопились утром, поэтому кинули мокрое полотенце на пол, или вы сортируете грязное белье на полу перед стиркой. Между вещами и теплым полом создается спаренный воздух, который делает помещение более влажным. А влажность — лучшее условие для плесени.
Если в помещении на несколько процентов повысилась влажность — плесень в нем начинает развиваться в течение 24 часов. Причем, первое время вы не будете замечать плесень, а она уже будет губить ваш организм — утверждают специалисты.
Ошибка №2 — Вы редко убираетесь
Плесень проще и быстрее всего растет в влажной и наполненной микробами комнате. А ванная комната — как раз самое «грязное» место в доме. Поэтому нужно чистить сантехнику и мыть полы раз в неделю, а два раза в неделю — протирать пыль.
Ошибка №3 — Вы не протираете ванную
Чтобы не было плесени, важно делать все, чтобы влаги было как можно меньше.
После уборки протирайте поверхности сухим полотенцем — чтобы не осталось капель воды
После душа протирайте зеркала, ванную и душевую кабину — там часто копится пар, который повышает влажность
Ошибка №4 — Вы не проветриваете ванную
Влага в комнате копится сверху — поэтому и плесень начинает расти в верхней части плинтусов и стен. Поэтому важно регулярно и тщательно проветривать ванную.
Включайте вентиляцию каждый раз, когда входите в ванную. И выключайте через 20 минут после того, как вышли.
Если не пользуетесь ванной — проветривайте ее каждый час 10 минут.
Если в ванной есть окно — держите его открытым, как можно дольше. Это естественный способ циркуляции воздуха, который не тратит электричество (и спасает ремонт).
Всегда держите дверь открытой — особенно, после душа.
Что важно: проверьте состояние своей вентиляции. Если отверстие забито пылью, то в вентиляции не будет смысла.
Ошибка №5 — Вы не устраняете утечки
Даже самые мелкие и редкие покапывания создают лужи воды под трубами ванной или раковины. Они повышают влажность ванной, а затем появляется и плесень. Она может начаться с труб, перейти на вашу плитку, и распространиться на сантехнику. Так что любые повреждения труб надо устранять сразу.
Ошибка №6 — Вы не используете специальные продукты
При ремонте в ванной выбирайте устойчивые к грибкам продукты — плитку, краску и герметик. Они выдерживают влагу лучше, чем обычные продукты, потому что создают барьер, который не позволяет плесени прикрепить свои токсичные споры к поверхности.
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