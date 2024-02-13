Ошибки в ванной, которые приводят к появлению плесени

Рассказываем, из-за каких ежедневных ошибок вам приходится постоянно делать ремонт в ванной (и как их избежать).







По данным ВОЗ, грибки плесени выделяют токсические испарения, которые проникают в организм через нос, кожу и рот. Испарения вызывают многие заболевания: бронхиальную астму, высыпания на коже, расстройства кишечника и головные боли. Так что плесень губит не только наш ремонт — но и наше здоровье.



Но специалисты по ремонту уверены — проще предотвратить плесень, чем потом пытаться от нее избавиться. Рассказываем, какие ошибки в ванной комнате совершает каждый — и как они приводят к плесени.



Ошибка №1 — Вы оставляете вещи на полу в ванной

Ошибка №2 — Вы редко убираетесь

Ошибка №3 — Вы не протираете ванную

Ошибка №4 — Вы не проветриваете ванную

Ошибка №5 — Вы не устраняете утечки

Ошибка №6 — Вы не используете специальные продукты

Неважно, как именно это произошло: вы торопились утром, поэтому кинули мокрое полотенце на пол, или вы сортируете грязное белье на полу перед стиркой. Между вещами и теплым полом создается спаренный воздух, который делает помещение более влажным. А влажность — лучшее условие для плесени.Если в помещении на несколько процентов повысилась влажность — плесень в нем начинает развиваться в течение 24 часов. Причем, первое время вы не будете замечать плесень, а она уже будет губить ваш организм — утверждают специалисты.Плесень проще и быстрее всего растет в влажной и наполненной микробами комнате. А ванная комната — как раз самое «грязное» место в доме. Поэтому нужно чистить сантехнику и мыть полы раз в неделю, а два раза в неделю — протирать пыль.Чтобы не было плесени, важно делать все, чтобы влаги было как можно меньше.После уборки протирайте поверхности сухим полотенцем — чтобы не осталось капель водыПосле душа протирайте зеркала, ванную и душевую кабину — там часто копится пар, который повышает влажностьВлага в комнате копится сверху — поэтому и плесень начинает расти в верхней части плинтусов и стен. Поэтому важно регулярно и тщательно проветривать ванную.Включайте вентиляцию каждый раз, когда входите в ванную. И выключайте через 20 минут после того, как вышли.Если не пользуетесь ванной — проветривайте ее каждый час 10 минут.Если в ванной есть окно — держите его открытым, как можно дольше. Это естественный способ циркуляции воздуха, который не тратит электричество (и спасает ремонт).Всегда держите дверь открытой — особенно, после душа.Что важно: проверьте состояние своей вентиляции. Если отверстие забито пылью, то в вентиляции не будет смысла.Даже самые мелкие и редкие покапывания создают лужи воды под трубами ванной или раковины. Они повышают влажность ванной, а затем появляется и плесень. Она может начаться с труб, перейти на вашу плитку, и распространиться на сантехнику. Так что любые повреждения труб надо устранять сразу.При ремонте в ванной выбирайте устойчивые к грибкам продукты — плитку, краску и герметик. Они выдерживают влагу лучше, чем обычные продукты, потому что создают барьер, который не позволяет плесени прикрепить свои токсичные споры к поверхности.