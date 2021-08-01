Вензеля, портреты и херувимы: Как выглядели Похвальные листы и грамоты Российской Империи

Похвальные листы и грамоты Российской Империи.

1. Свидетельство

Стрелку шестой роты.

2. Отличному стрелку

Призовой лист отличному стрелку Туркестанского Стрелкового полка

3. Похвальный лист

За благонравие, прилежание и отличное успевание в науках.

4. «За отличные успехи в учении»

Постановление педагогического совета.

5. За отличные успехи в науках

Похвальный лист ученику церковно-приходской школы.

6. Похвальный лист ученику третьего класса

За примерное поведение и отличные успехи.

7. Школьная грамота

Похвальный лист ученику второго класса.

8. Пo постановлению педагогического совета

Похвальная грамота.

9. Почётная грамота

Награждён сим похвальным листом за отличное поведение и весьма хорошие успехи в учебе.

10. Ученику церковно-приходской школы

По постановлению Новомосковского Уездного Отделения Екатеринославского Епархиального Училищного Совета.

11. Похвальная грамота

За честную царскую службу.

12. Похвальный лист ученику 3-его отделения

На основании распоряжения Господина Управляющего Министерством Народного Просвещения .

13. Письменное свидетельство

По постановлению Днепровского Уездного Училищного Совета.

14. Похвальный лист ученику начальной школы

За отличное поведение и отличные успехи.

15. Похвальный лист по окончании курса названного училища

Похвальный лист Сарапульского 1-ого городского приходского мужского училища.

16. За отличное поведение, внимание, прилежание и успехи

По решению Педагогического Совета Вятской 2-й женской гимназии.

17. Почётная грамота ученику училища

За хорошую учёбу и активное участие в жизни училища.

18. Похвальный лист ученицы женской гимназии

Награждение по решению педагогического совета.

19. Похвальная грамота церковно-приходской школы

По решению испытательной комиссии.

20. Похвальный лист четырехклассного училища

Отличнику учёбы.

21. Похвальная грамота отличнику учёбы

«За отличные успехи в учении».

22. На основании указа правительственного сената

Похвальный лист на основании Высочайшего Его Императорского Величества повеления.

23. Похвальный лист Российской Империи

Похвальный лист, выданный по решению педагогического совета.

24. Грамота четырехклассного училища

Похвальная грамота четырехклассного училища.

25. Свидетельство

Божьей милостью.