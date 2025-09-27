7 причин, почему многие хозяева не спешат заводить гигантского немецкого дога

Немецкий дог – замечательная порода, которую по ряду причин не спешат заводить у себя дома даже опытные любители собак. При всех многочисленных достоинствах хвостатого друга человека, есть у немецкого дога и такие качества, которые заставляют задуматься о рациональности выбора щенка данной породы в собственном доме.
1. Страшный ревнивец
Очень страшный ревнивец. |Фото: klkfavorit.ru.
Заводить немецкого дога в квартире или доме, когда уже есть какой-либо питомец крупнее хомяка или попугая – не самая лучшая идея. Все потому, что гордая собака чрезвычайно ревнива. Едва ли она дойдет до прямой агрессии к конкуренту, однако гиперактивность в отношении хозяина со стороны немецкого дога гарантирована. Стройный красавчик всеми силами будет стараться напомнить о своем существовании при первом удачном случае.
2. Отдавленные ноги, поломанные спины
Под ноги не смотрит. |Фото: krasivosti.pro.
Немецкий дог очень большая и массивная собака. А потому следует быть готовым к регулярным «пляскам» по хозяйским ногам. Под лапы дог точно не смотрит. Ступает собака действительно очень больно. Кроме того, у многих догов есть просто отвратительная привычка пытаться запрыгнуть на хозяина, взгромоздив передние лапы к нему на плечи.
3. Пустой холодильник
Кормить нужно очень хорошо. |Фото: sobakibalabaki.com.
Бытует мнение, что немецкий дог – это такая замечательная собака, которая потребляет харчей меньше, чем немецкая овчарка. На самом деле это не так. Ест дог буквально за троих. А самое главное, что держать собаку на сухом пайке не получится: тогда песик быстро захворает и начнёт слабеть.
4. Зубы не чистим
Зубы нужно чистить. |Фото: yaustal.com.
Если не хочется нюхать дивные запахи из морды любимого питомца, то губным складкам придется устраивать регулярные водные процедуры. Из-за особенностей физиологии немецкого дога, от пасти собаки пахнет не самым приятным образом. Осложняется данная ситуация тем, что дог совсем не против лишний рад «поцеловать» хозяина на пол лица.
5. Слюни, они повсюду
Слюни летят во все стороны. |Фото: krasivosti.pro.
Конечно, слюнявость – это проблема далеко не только немецкого дога. Характерна она и для многих других крупных пород собак. Однако, не упомянуть о ней нельзя. Тем более, что проблема слюнявости напрямую связана со спецификой устройства собачьей морды. Как только дог начинает размахивать головой, липкие брызги летят на все стороны и покрывают собой всё - от новых обоев и только что надетой чистой рубашки до недовольной физиономии домашнего кота.
6. Гиперактивность
Когда будем играться? |Фото: usatiki.ru.
Нужна спокойная собака-компаньон? Тогда это точно не немецкий дог. Стройный красавчик всунет свою морду везде, где только можно. Все излазит, все проверит, а самое главное - по 10 раз на дню задаст хозяину главный вопрос с грустным упрекающим взглядом: «А поиграть, когда, хозяин?». С догом нужно постоянно работать, в противном случае физическое и психическое здоровье собаки будет загублено.
7. А где моя комната?
Габариты - большие. |Фото: ya.ru.
Последнее по списку, но отнюдь не по значению – это габариты взрослого немецкого дога. Данная порода относится к числу тех, которым нужен простор и место для исследования. Так что заводить дога в квартире – это далеко не самая лучшая идея. В том числе в вопросе здоровья питомца.
