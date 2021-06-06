Неприятные сюрпризы и трагические случаи в парках развлечений

Вы думаете, парк аттракционов – это сплошное веселье и бодрая музыка? Вы ошибаетесь! Поход в парк аттракционов может надолго испортить вам настроение и аппетит, а иногда и подвергнуть опасности вашу жизнь! И эти фотографии – тому подтверждение. Владельцы парков развлечений дорого дали бы за то, чтобы они не попались вам на глаза!
Катастрофа на «Смайлере»
2 июня 2015 года в парке развлечений Элтон Тауэрс в английском городе Стоук-он-Трент случилась катастрофа. Элтон Тауэрс – один из крупнейших парков аттракционов в Британии, сюда ежегодно приезжает более 2 миллионов посетителей. Гордость парка – «американские горки». Здесь работают девять аттракционов, включая гордость парка – «Смайлер» с 14 резкими виражами и свободным полетом на 30 с лишним метров вниз. Но в тот день решившие покататься на «Смайлере» едва не поплатились за это жизнью. Пассажирский состав на полном ходу столкнулся с неведомо как оказавшейся на пути пустой тележкой, в результате чего пятеро пассажиров получили серьезные ранения. Молодой девушке Лее Вашингтонв результате травмы пришлось ампутировать ногу по колено, а ее приятель Джо Паф много месяцев учился ходить. После инцидента аттракцион закрыли на год для технической проверки. Лишь летом 2016-го «Смайлер» заработал вновь. Хотите прокатиться?
Крыса отравилась
Среди множества веселых фигурок в парке «Бон Бон Лэнд» в датском городе Олструп эта крыса, которую явно тошнит, не слишком бросается в глаза. Но если ее все же заметишь, отсутствие аппетита на весь день гарантировано! Особенно пикантно, что в парке, помимо аттракционов, есть несколько лавочек по производству сладостей. Остается только надеяться, что крыса отравилась не местной продукцией.
Распятие в прямом эфире
Посетители парка «Диснейленд» в Орландо часто бывают возмущены и шокированы, когда среди многочисленных развлечений натыкаются на аттракцион «Побывай в Святой земле!» В рамках аттракциона желающим предлагают понаблюдать разыгранную актерами живьем сцену распятия Христа. Прямо скажем, не самое подходящее развлечение для малышей, приехавших в выходной день с родителями покататься на каруселях! Отсутствие вкуса и чувства меры у создателей аттракциона явно зашкаливает!
Тюремные развлечения
Это – вход в египетский парк развлечений «Фэнтези Лэнд», расположенный в Александрии. Не правда ли, очень напоминает тюремную вышку? Те, кто рискнул пройти дальше входа, утверждают, что территория парка завалена строительным мусором, а половина аттракционов не работает, но при этом никак не огорожена от маленьких посетителей, которые свободно могут лазить по сломанным конструкциям. Хотя, если вход в парк выполнен в стиле тюремных ворот, чего еще можно ожидать?
Сталинская карусель
Парк Грутас, расположенный недалеко от литовского города Друскининкай, неофициально называют «Мир Сталина». Здесь собраны памятники коммунистическим вождям – Марксу, Ленину, Сталину и более мелким деятелям – со всей Литвы. Территория оформлена в стиле сталинских лагерей: есть и колючая проволока, и вышки охраны. И быть бы «Миру Сталина» одним из многих исторических парков музеев… если бы владельцы не решили пристроить к нему еще и мини-зоопарк со стандартным набором детских развлечений. Нет, воля ваша, но лагерь – не лучшее место для детских прогулок!
Парк Сицзинсян – Диснейленд по-китайски
Что ни говори, а Китай далеко от Флориды. Поэтому лет десять назад китайцы открыли в Пекине парк развлечений «Сицзинсян». Там, по словам создателей, китайские детишки могли встретиться с любимыми диснеевскими героями. «Диснейленд далеко – приходи в «Сицзинсян»!» – так звучал лозунг парка. Вот только диснеевские герои в исполнении создателей паркового ансамбля получились, гм, с китайским акцентом, да таким сильным, что их не всегда можно узнать. Вот это, например… кажется, Шрек. Или гоблин? А может, джинн из мультфильма про Алладина? Хотя, в общем, ничего страшного. Как правильно заметили создатели Сицзинсяна, во Флориду его посетителям, по большей части, все равно не попасть.
Для юных трактористов
«Диггерлэнд» – сеть британских тематических парков, целиком посвященных тракторам, бульдозерам и самосвалам. Ничего страшного, в принципе… только странновато. Неужели Великобритания переполнена юными трактористами?
Уехать от океана, чтобы увидеть океан
Японский океанариум «Сигайя» – обладатель почетного звания «худший по расположению парк развлечений в мире». За $50 вам предлагается под нарисованным голубым небом побродить по белому песчаному пляжу вдоль искусственной лагуны.. Оформлено неплохо, если бы не одно «но»: в километре от «Сигайи» находится настоящий океан с настоящим небом, песком и волнами. Совершенно бесплатными, как легко догадаться. Так что с посетителями у «Сигайи» дела обстоят из рук вон плохо – посмотрите на парковку, и вы все поймете!
Гибель на «Техасском гиганте»
На фото – американские горки «Техасский гигант», расположенные в парке аттракционов «Шесть флагов Техаса». В 2013 году парку пришлось пережить трудные времена после того, как на «Техасском гиганте» погиб человек. Во время движения, на одном из крутых виражей 52-летнюю Розу Эспразу выбросило из вагончика. Пролетев около 30 метров, она ударилась о металлическую крышу ангара и погибла на месте. Как оказалось, полная женщина не смогла правильно защелкнуть защитную планку, предохраняющую пассажиров от падения, а сотрудника, который перед отправлением должен проверять, хорошо ли зафиксированы пассажиры, почему-то не оказалось на месте. Сейчас «Техасский гигант» вновь открыт. Прокатитесь?
Парк «детям до 18-ти»
В 2004 году на южнокорейском острове Чеджу открылся «Парк любви». Это скульптурно-ландшафтный парк с полутора сотнями скульптур, тема которых – сексуальность во всех ее проявлениях. Есть здесь скульптуры физиологичные – хоть сейчас в учебник анатомии, есть откровенно-романтические, а есть – просто веселые, но на ту же тему, вроде этих собачек, объятых страстью. Говорят, сюда любят приезжать южнокорейские молодожены. Смущает лишь одна мысль: а если вдруг родители с детишками решат подышать воздухом в парке? Родители наверняка не справятся с потоком детских вопросов.
Разгневанная супруга прославила «Сплэш Маунтин»
И вновь американские горки – на сей раз аттракцион «Сплэш Маунтин» в Диснейленде во Флориде. Этот аттракцион не так давно прославился благодаря одной-единственной фотографии, массово распространявшейся в социальных сетях. Посмотрите на выражение лица этой женщины в черном! Похоже, аттракцион ей совсем не понравился? Нет, дело не в этом. Как оказалось, женщина по имени Джордан Александер выразила таким образом презрение к трусости мужа. Супруг обещал поезать на аттракционе с ней, но в последний момент струсил и оставил ее одну. Что ж, Джордан достойно отомстила, прославив мужа-трусишку на весь мир! А «Сплэш Маунтин» теперь может гордиться званием аттракциона, где разбиваются сердца!
Смерть в Экшн-парке
Парк аттракционов «Эшкш парк» в Нью-Джерси считается самым опасным парком развлечений в мире. Он работает с 1978 года, и все это время здесь практически ежедневно происходят инциденты, заканчивающиеся ранениями и даже гибелью людей. Порой здесь случалось до 10 несчастных случаев в день! Люди в «Экшн парке» гибли от самых разных причин, среди которых – утопление, удар током, сердечные приступы из-за слишком холодной воды, а также поломки аттракционов. Аттракцион на фото под названием «Пушечное ядро» проработал лишь несколько дней. За это время здесь случилось бес счета кровотечений из носа, несколько травм спины, а пару раз люди просто застряли в туннеле. За эти годы парк неоднократно закрывали – но по непонятным причинам открывали вновь. Работает он и сейчас.
Скучный, скучный «Фонтан юности»
Археологический парк «Фонтан юности» расположен во Флориде. Несмотря на завлекательное название, юные посетители считают его самым скучным парком в мире. Археологический парк здесь открылся больше 100 лет назад, и с тех пор претерпел мало изменений. Здесь можно посмотреть на обломки старинных кораблей и другие артефакты, найденные во время раскопок, но это будет интересно достаточно взрослым людям, увлекающимся археологией, а вот детям – вряд ли. А развлечений для детей здесь, в общем-то, нет. Почему же парк называется «Фонтан юности»? Просто потому, что в центре парка установлен фонтан с одноименным названием. Никакого мошенничества, правда?
Парк разочарований
Многие жители Южной Каролины называют парк аттракционов «К югу от границы» худшим парком штата. Потому что, хотя он и называется «парком аттракционов», но соблазнившиеся посетители, прибыв, с изумлением обнаруживают, что самих аттракционов тут как раз и нет. Вернее, есть – но для детей лет до пяти. Остальным приходится ограничиваться полем для гольфа и мини-зоопарком с рептилиями. А ведь в парк развлечений люди едут совсем не за гольфом!
Гибель четырех человек в парке Dreamworld
Несчастный случай, произошедший в 2016 году в парке аттракционов Dreamworld в Австралии, считается одной из самых масштабных трагедий в истории парков развлечений. Из-за поломки в механизме американских горок «Река грома» две тележки с пассажирами на полной скорости налетели друг на друга. Четыре человека оказались выброшены на рельсы и затянуты в механизм. Погибшим было от 32 до 42 лет. Двое детей, сидевших в тележке, чудом выжили. После инцидента парк был закрыт на три дня, а аттракцион «Река грома» был демонтирован.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии