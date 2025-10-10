Почему Португалия не участвовала во Второй мировой войне

Государства, которые не приняли участие во Второй мировой войне, можно перечислить по пальцам трех рук. Одной из таких стран была жаркая Португалия, которая на протяжении всего конфликта сохраняла нейтралитет. Как же так могло выйти и почему ни Ось, ни Союзники не перетянули Португалию в свой лагерь?
В Португалии в 1930-е годы был построен фашистский режим. /Фото: stormfront.org.
Если отбросить дипломатические формальности, то де-факто не было на земле ни одной страны, которая так или иначе не поучаствовала бы во Второй мировой войне и не относилась бы в том или ином виде к одному из лагерей: Союзников или Оси. Суть в том, что некоторые государства при формальном сохранении нейтралитета были поставлены в такие условия, когда все равно способствовали победе одной из сторон или же ловко пользовались свои положением, чтобы извлекать выгоды для себя. Например, Швеция была вынуждена торговать только с нацистской Германией после того, как немцы оккупировали Норвегию и заручились союзничеством Финляндии.
Антониу Салазар. /Фото: keywordsbasket.com.
Так что же с Португалией? До 1910 года это была феодальная страна. В ходе Португальской революции, произошедшей на волне социал-демократических революций XIX-XX века в Португалии, была свержена монархия и установлена социал-демократическая Республика. Фактически в государстве произошла буржуазная революция. Очень быстро португальская буржуазная социал-демократия, которая так и не смогла построить работающее государство (за 16 лет сменилось 44 правительства), начнет перерастать в фашизм.
В основу идеологии Салазара лягут идет консерватизма, клерикализма, национализма, корпоративизма. Во многих других странах, таких как Австрия, Испания, Финляндия, Италия и, конечно же, Германия, схожие идеи сформируют интерпретации фашистских идеологий. Приход к власти Салазара сопровождался массовыми политическими репрессиями, в первую очередь против республиканцев первого поколения, монархистов, социал-демократов и коммунистов. В 1940-е годы репрессии распространились на любых несогласных и антифашистов.
Фашистская диктатура держалась в стране до 1970-х годов. /Фото: Twitter.
При этом режим Салазара смог добиться значительных успехов в области экономики, хотя социальная политика «Нового государства» оказалась куда менее эффективной, что в конечном итоге выльется в массовую миграцию из страны. Главной же точкой преткновения португальских фашистов и коммунистов станет желание властных кругов Португалии сохранить свои колонии в Африке, на которых во многом и базировалось богатство государство. По этой причине Антониу против развязывания войны Германией против Советского Союза. В то же время он будет вести дела и со многими Союзниками, например, Великобританией, имея точки соприкосновения в политических и экономических интересах.
Вольфрам был главной статьей экспорта страны. /Фото: x.myfunnybar.ru.
После начала Второй мировой войны Португалия не присоединится ни к одной из воюющих сторон официально. Вместо этого, пользуясь своим удобным географическим положением и наличий колоний, страна будет вести активную морскую торговлю как с Германией, так и с Великобританией. Главной статьей экспорта пиренейского государства станет вольфрам – металл, в котором будет всю войну остро нуждаться военная промышленность всех стран-участниц конфликта. В итоге Гитлер не трогал Португалию, опасаясь ее прыжка в объятия Великобритании, а Великобритания не сильно давила на Португалию, опасаясь ее вхождения в Ось. После 1943 года и перелома на Восточном фронте Португалия начинает постепенно сокращать контакты с Германией и все больше торгует со странами Союзников.
