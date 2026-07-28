Если чёрный «притягивает» солнце, то почему бедуины всё равно в него наряжаются



Почему им не жарко? /Фото: boda.su. Почему им не жарко? /Фото: boda.su.

Интересный факт: многие жители Ближнего Востока и Северной Африки традиционно носят одежду в тёмных тонах. Для большинства соотечественников такое отношение к гардеробу в жарких странах может показаться откровенно странным. Возникает вопрос, как все эти люди вообще выживают на жаре? Интересный факт: многие жители Ближнего Востока и Северной Африки традиционно носят одежду в тёмных тонах. Для большинства соотечественников такое отношение к гардеробу в жарких странах может показаться откровенно странным. Возникает вопрос, как все эти люди вообще выживают на жаре?

1. «Деды не дураки были!»



Традиционный костюм не возникает на пустом месте. /Фото: 21mm.ru. Традиционный костюм не возникает на пустом месте. /Фото: 21mm.ru.

Прежде всего стоит отметить, что и арабский (шире семитский), и мусульманский мир в действительности чрезвычайно разнообразны в своих культурных проявлениях. Исключением здесь не является и костюм. Было бы преувеличением сказать, что представители всех этих культур носят исключительно тёмное и чёрное. И в некотором роде ситуация даже обстоит строго обратным образом. С другой стороны, определённая мода на тёмные цвета у представителей семитского и мусульманского мира действительно есть. Сформировалась она как под действием «возвышенных» социально-культурных, так и сугубо «приземлённых» хозяйственных факторов (например, доступности тканей и красителей).



Если носят – всё нормально. /Фото: yaplakal.com. Если носят – всё нормально. /Фото: yaplakal.com.

При этом возникает резонный вопрос: неужели представителям всех этих семитских и африканских культур не жарко в чёрном и тёмном на палящем солнце? Ведь каждый знает о том, что надевать тёмную футболку в сильную жару и ходить в ней под палящим солнцем – не самая разумная идея в летний период. На первый взгляд здесь всё достаточно очевидно: чёрный цвет намного лучше «притягивает» к себе солнечные лучи, чем белый.



Проводили эксперимент. /Фото: pexels.com. Проводили эксперимент. /Фото: pexels.com.

Вообще, стоит отметить, что традиционный костюм никогда не берётся в культуре с потолка. Особенно, если речь идёт о повседневной одежде. Первоначально формирование традиционного гардероба продиктовано климатическими и хозяйственными особенностями жизни на той или иной территории. И только «практический запрос» постепенно имеет шансы преобразоваться в ту самую «устоявшуюся традицию». Таким образом, важно понимать, что вещи, не подходящие для повседневного употребления в той самой традиции (чаще всего) не остаются. Если бы арабам и африканцам в таком фасоне было бы смертельно жарко, то они носили бы что-то другое.

2. Так насколько жарко под тёмной одеждой?



Под чёрным не жарче, чем не под чёрным. /Фото: soundcloud.com. Под чёрным не жарче, чем не под чёрным. /Фото: soundcloud.com.

Подвох здесь в том, что в традиционной условно «бедуинской» одежде тёмных цветов не жарче, чем в аналогичной светлой. Подтверждено это обстоятельство экспериментально было ещё в 1980 году. Группа исследователей провела опыт в пустыне Негев (на севере от Красного моря). Специалистами была установлена группа манекенов. Половину облачили в тёмную бедуинскую одежду. Вторую половину в полностью аналогичную одежду, но пошитую из тканей светлых тонов. Под одеждой на каждом из манекенов был установлен термометр. Несложно догадаться, каким оказался результат исследования? Выяснилось, что температура под традиционным тёмным костюмом или почти не отличается, или вообще не отличается от температуры под аналогичным светлым традиционным костюмом. В последствии этот опыт был неоднократно повторён многими энтузиастами и исследовательскими коллективами.

3. Как такое вообще возможно?



Всё дело в покрое. /Фото: sndcdn.com. Всё дело в покрое. /Фото: sndcdn.com.

Почему в чёрной футболке жарко, а тёмной бедуинской одежде нет? Потому что важен не только цвет, но и покрой. Футболка даже и самых «дышащих» натуральных материалов – это всё ещё очень тонкая и плотно прилегающая к телу одежда. Бедуинский гардероб Северной Африки и Ближнего Востока не таков. Чаще всего тамошний костюм - это весьма сложная, многослойная конструкция, благодаря чему между телом и верхним слоем одежды образуется значительная воздушная подушка. При этом бедуинский костюм при всей своей кажущейся перегруженности на самом деле неплохо «дышит», постоянно подтягивая относительно холодный воздух снизу.



Многослойность – решает проблемы. /Фото: orum.awd.ru. Многослойность – решает проблемы. /Фото: orum.awd.ru.

При этом нельзя не согласиться с тем, что верхний слой тёмной одежды (даже бедуинской) действительно очень хорошо нагревается на солнце. Однако, человек этого практически не чувствует из-за покроя, фасона и материалов. Более того, в дело вступает ещё один важный физический нюанс. Дело в том, что согласно закону Кирхгофа, хорошие поглотители тепла также являются его отличными излучателями. Кстати, этот же принцип распространяется и на кожу представителей негроидной расы, защищая их тем самым не только от избытка ультрафиолета, но и от скоротечного перегрева. Хотя, конечно, в случае с чернокожими людьми не стоит гиперболизировать популяционные особенности их внешности. Солнце для них всё ещё опасно, хотя и не так опасно, как для «белых».



Ситуация сложная. /Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com. Ситуация сложная. /Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com.

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть, что не стоит абсолютизировать моду на тёмные цвета. В действительности традиционный «бедуинский» костюм весьма разнообразен и бывает самых разных цветов. Например, у туарегов (берберский народ), одежда которых очень похода на бедуинскую, высоко ценятся синие и зелёные цвета. Причём как относительно светлые, так и достаточно тёмные. При этом, как и всё люди традиционной культуры, те же бедуины в действительности весьма «падки» на сочетание пёстрых и ярких цветов, а также использование орнаментов. Кстати, многие из которых не сильно-то отличаются, например, от славянских. Едва ли они являются родственными, но схожие формы и техники – не редкость.