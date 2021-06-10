Как укоренить розы

Розы укоренить не так-то просто, но есть пара секретов, которые помогут добиться желаемого результата. Попробуйте укоренить розы таким образом, используя пластиковую бутылку и песок.



Розы нарежьте на черенки длиной примерно 20 см. Удалите лишние листья, оставьте буквально 2-3 листа сверху.



Снизу острым канцелярским ножом сделайте острый надрез с одной и другой стороны, как бы заостряя один конец черенка. Это дополнительно простимулирует черенок розы наращивать корни.



В пластиковых бутылках на дне проделайте отверстия паяльником или любым другим удобным и доступным инструментом для оттока лишней воды.



Насыпьте в бутылки обыкновенный песок. Через горлышко бутылки вставьте черенки в песок. В одну 5-литровую бутылку поместится примерно 4 черенка.



Каждую бутылку хорошо пролейте водой.





Плотно закройте крышку и поставьте розы на постоянное место. Должно быть светло, но без прямых солнечных лучей, а также без сквозняков. Получились мини-парнички для черенков.



По мере испарения влаги (в зависимости от погодных условий) подливайте воду, но не переливайте. Через 10 дней роза выпустит первые новые листочки.



А через месяц черенки можно достать из бутылки, разрезав её, и проверить корешки. При соблюдении всех условий (температура, свет, своевременный полив), черенки розы хорошо укореняются и их можно высаживать на постоянное место.

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