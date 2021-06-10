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Как укоренить розы

Розы укоренить не так-то просто, но есть пара секретов, которые помогут добиться желаемого результата. Попробуйте укоренить розы таким образом, используя пластиковую бутылку и песок.
Как укоренить розы
Розы нарежьте на черенки длиной примерно 20 см. Удалите лишние листья, оставьте буквально 2-3 листа сверху.
Как укоренить розы
Снизу острым канцелярским ножом сделайте острый надрез с одной и другой стороны, как бы заостряя один конец черенка. Это дополнительно простимулирует черенок розы наращивать корни.
Как укоренить розы
В пластиковых бутылках на дне проделайте отверстия паяльником или любым другим удобным и доступным инструментом для оттока лишней воды.
Как укоренить розы
Насыпьте в бутылки обыкновенный песок. Через горлышко бутылки вставьте черенки в песок. В одну 5-литровую бутылку поместится примерно 4 черенка.
Как укоренить розы
Каждую бутылку хорошо пролейте водой.

Как укоренить розы
Плотно закройте крышку и поставьте розы на постоянное место. Должно быть светло, но без прямых солнечных лучей, а также без сквозняков. Получились мини-парнички для черенков.
Как укоренить розы
По мере испарения влаги (в зависимости от погодных условий) подливайте воду, но не переливайте. Через 10 дней роза выпустит первые новые листочки.
Как укоренить розы
А через месяц черенки можно достать из бутылки, разрезав её, и проверить корешки. При соблюдении всех условий (температура, свет, своевременный полив), черенки розы хорошо укореняются и их можно высаживать на постоянное место.


Как укоренить розы
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