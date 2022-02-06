Любовь в огне революции: Инесса Арманд — муза Владимира Ленина

Когда речь заходит о женщинах Владимира Ленина, воображение сразу рисует образ Надежды Крупской, прославившейся фантастической работоспособностью и всевозможным пособничеством мужу в деле революции. Но в жизни вождя мирового пролетариата была еще одна женщина, которую историки часто называют его «музой», — Инесса Арманд. Она жила в доме Ленина и Крупской, и отношения всех участников этого «тройственного» союза были очень специфическими…



Говоря об Инессе Арманд (урожденной Элизабет Пешо д’Эрбенвилль), стоит отметить, что она прожила очень сложную жизнь и всегда была предана делу революции. Ее личная жизнь сложилась непросто: вначале был брак с Александром Армандом, сыном крупнейшего российского текстильного промышленника. В этом союзе были рождены четверо детей. Однако бытовые заботы не могли ее увлечь, Инесса занималась общественной деятельностью, была активной защитницей женских прав и свобод. Она была хорошо образованна и интеллигентна и вскоре увлеклась идеями социализма. Поддержку нашла в младшем брате Александра — Владимире.











Портрет Инессы Арманд







Владимир познакомил Инессу с трудами Ленина. Она настолько прониклась прочитанным, что даже завела переписку с Ильичом. Общение в письмах длилось несколько лет, за эти годы Инесса пережила многое — была арестована, сумела бежать, похоронила Владимира… Уехав из России, она получила экономическое образование в Брюсселе, здесь же состоялось личное знакомство Инессы с Лениным.

Детское фото Инессы АрмандВладимир Ильич предложил Инессе работу домоуправительницы в своем доме в Париже. Помимо хозяйственных дел, она занималась переводами, изданием работ ЦК партии, готовила и собственные труды. Именно ее Ленин отправляет в 1912 году в Россию, чтобы наладить агитационную деятельность (петербургская ячейка пропаганды была арестована). Повторный арест ожидает и Инессу . На этот раз ее выпускают под залог, оставленный мужем Александром (Инесса тут же вновь сбегает в Париж).Что касается отношений с Надеждой Крупской, то бытует мнение, что жена вождя знала о связи Ленина и Арманд , но не препятствовала. Крупская даже предлагала мужу развод, но Ленин не согласился на такой шаг. По некоторым сведениям, у Ленина и Арманд даже был внебрачный сын, но эта информация не подтверждена.Инесса Арманд умерла в 1920 году от холеры. Это стало настоящим ударом для Ленина, многие склонны верить, что это катализировало его собственную болезнь (Ильич пережил свою музу всего на три года). После трагического события Крупская забрала детей Арманд на воспитание, до конца жизни она поддерживала с ними связь и опекала. После смерти мужа Крупская даже хотела похоронить его рядом с Инессой (прах революционерки покоится в Кремлевской стене), однако ее идею не одобрили.Инесса Арманд с детьмиЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)