Безусловно, Мэрилин Монро занимает далеко не последнее место в истории голливудского кино и сердцах многих ее поклонников. При жизни американская актриса и звезда таких известных фильмов, как «В джазе только девушки» и «Джентльмены предпочитают блондинок», не раз принимала участие в различных фотосессиях и еще будучи брюнеткой Нормой Джин была вынуждена сниматься полуобнаженной за сущие копейки. Предлагаем вам взглянуть на эти редкие и малоизвестные снимки незабвенной Мэрилин Монро.
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Скандальные эротические снимки Мэрилин Монро, о которых мало кто знает
Безусловно, Мэрилин Монро занимает далеко не последнее место в истории голливудского кино и сердцах многих ее поклонников. При жизни американская актриса и звезда таких известных фильмов, как «В джазе только девушки» и «Джентльмены предпочитают блондинок», не раз принимала участие в различных фотосессиях и еще будучи брюнеткой Нормой Джин была вынуждена сниматься полуобнаженной за сущие копейки. Предлагаем вам взглянуть на эти редкие и малоизвестные снимки незабвенной Мэрилин Монро.
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