Наследие древности, или Какие амфитеатры уцелели через сотни лет

Четыре величественных амфитеатра — Коллизей, Верона, Пуле, Арле.
Более двух тысяч лет назад, когда могущественные римские императоры практически правили миром, были созданы величественные развлекательные сооружения – амфитеатры. Учитывая тягу римлян к кровавым представлениям, несложно догадаться для чего же понадобилось создавать столь удивительные открытые площадки. Многие века эти творения будоражили воображение, приводили в восторг своими грандиозными представлениями. Однако время и войны сделали свое дело, и амфитеатры были разрушены или растасканы на стройматериалы. Мы же собрали то, что уцелело.
Величественный Колизей. (Рим)
У современных туристов есть редчайшая возможность побывать на древнейших аренах мира, которые старательно и бережно не только сохраняются, но и по мере возможности восстанавливаются в первозданном виде неравнодушными и талантливыми архитекторами многих стран мира. Эти грандиозные сооружения и по сей день используются для проведения культурно-массовых мероприятий.
1. Колизей (Италия)
Величественный амфитеатр древнего Рима, до сих пор является одним из грандиозных сооружений на планете.
Схема всех уровней самого грандиозного амфитеатра Римской империи.
Начнем путешествие из наиболее знаменитого и известного во всем мире древнеримского амфитеатра – Колизей (от лат. colosseus — громадный, колоссальный), его еще называют амфитеатр Флавиев, в честь Тита Флавия Веспасиана. Императора, который своим повелением и начал строительство грандиозной арены, «в которой все сословия смогут наслаждаться яркими представлениями».
Эти стены были возведены 2000 лет назад.
Возведение этого грандиозного сооружения началось еще в 72 году до нашей эры. Данная гигантская арена разместилась между тремя холмами и занимает площадь 24 тысячи квадратных метров, длина наружного эллипса достигает 524 метров, а высота стен до 50. Сложно поверить, что столь грандиозный комплекс был построен вручную, всего за восемь лет!
На арене Колизея многие века проводились гладиаторские бои.
Долгие годы арена использовалась для проведения невероятно зрелищных, а порой жесточайших мероприятий. Эта кровавая сцена стала местом развлечений древних римлян, здесь публично казнили преступников, приговоренных к смертной казни, устраивали гладиаторские бои и сражения с дикими хищными животными.
Так выглядит отреставрированный древнеримский амфитеатр Колизей.
По прошествии многих веков амфитеатр потерял не только свое изначальное предназначение, но и был сильно разрушен землетрясением, произошедшим в середине XV века. Несмотря на это, вот уже почти 2000 лет Колизей так и остается неизменным символом Рима и всей Италии, где до сих пор проводят грандиозные концерты, фестивали и необычные театральные представления.
2. Арена ди Верона (Италия)
Арена ди Верона — один из самых известных амфитеатров мира.
Это историческое сооружение является наиболее знаменитым и величественным развлекательным комплексом шекспировской романтической Вероны. Амфитеатр был возведен еще в первом веке нашей эры во времена правления императора Августа и расположен на центральной городской площади Пьяцца-Бра. Арена имеет форму эллипса и состоит из 45 уровней. Ее длина составляет почти 140 метра, а ширина около 100. Это фантастическое сооружение способно вместить практически 30 тысяч человек и имеет 64 входа.
Стены амфитеатра было решено делать из розового и белого известняка.
Данный невероятный комплекс было решено строить из белого и розового известняка, который добывали местные мастера в окрестностях города, такое оформление сделало его фасад утонченно красивым. Как и Колизей, Верона служила ареной для проведения весьма популярных, в то время гладиаторских боев и схваток с дикими животными.
Морские бои, происходящие на арене ди Верона.
Но постепенно мода на кровавые развлечения прошла и такого рода арены стали использовать только для зрелищных представлений, вплоть до морских боев. Учитывая великолепную акустику, амфитеатр в эпоху Возрождения служил прекрасной открытой площадкой для театральных представлений и оперных действ.
Только четыре арки древнеримской арены сохранились в первозданном виде.
Несмотря на разруху после землетрясений и мародерства местных жителей, это уникальное архитектурное сооружение удалось сохранить и до наших дней. И сегодня фантастические акустические эффекты не потеряли своей популярности, а учитывая удобное расположение самой арены, делают ее центром оперного искусства не только Европы, но и всего мира.
Арена ди Верона — самое фееричное место проведения оперных действ.
Феерические представления, фестивали и конкурсы притягивают в это необыкновенное место сотни тысяч поклонников искусства.
3. Амфитеатр в Пуле (Хорватия)
Древнеримский амфитеатр, расположен на побережье полуострова Истрия.
Этот древнеримский амфитеатр был построен еще в I веке нашей эры в городе Пула на истрийском побережье. По сути это чуть уменьшенная копия римского Колизея. Она имеет округлую форму размером 133 на 105 метров, а высота стен достигает 33 м.
Грандиозный фасад древнеримской арены в Пуле.
Фасад арены отличается грациозностью и гармоничностью всего за длительное время перестроек и изменений, с одной стороны сооружения было создано два яруса с 72 неимоверно грандиозными арками, а с другой — возвели три яруса. Такая планировка связана с тем, что само сооружение находится на холмах. Поскольку во времена его возведения данная территория являлась колонией римской империи, то предназначение было аналогичным.
На этой арене проходили зрелищные гладиаторские бои и импровизированные сражения.
Вплоть до пятого века на огромной арене проводились кровавые и зрелищные представления, а после запрета такого рода развлечений она постепенно пришла в запустение. Несколько веков подряд амфитеатр грабили, растаскивая по камешкам некогда величественное сооружение, но со временем было решение о его восстановлении. И только благодаря этому мы можем судить о величии той далекой эпохи.
Верхний каменный ярус сохранился в первозданном виде.
Как ни странно, но верхний каменный ярус со множеством окон и подземные коммуникации сохранился и до наших дней. Для любителей экстрима есть уникальная возможность прогуляться под землей по древней системе водных коллекторов и увидеть «подсобные помещения», которые обеспечивали жизнедеятельность этого огромнейшего комплекса.
Амфитеатр Пулы — излюбленное место проведения кинофестивалей, концертов и ярких представлений.
В теперешнее время амфитеатр Пулы имеет статус самого уцелевшего сооружения древности и выполняет несколько функций: днем он принимает тысячи туристов как музей, а по вечерам начинается очень насыщенная культурная программа на любой вкус — начиная с грандиозных рок концертов и заканчивая восхитительными оперными представлениями. Это древнее сооружение является излюбленным местом проведения всевозможных музыкальных конкурсов, фестивалей и национальных празднеств.
4. Амфитеатр в Арле (Франция)
Величественный фасад амфитеатра в Арле.
Это величественное сооружение было возведено в первом веке нашей эры. Сама конструкция насчитывала 120 арок, имела овальную форму, размером 136 метров в длину и 109 в ширину. Арена вмещала до 25 тысяч зрителей и использовалась для проведения потрясающих зрелищ, состязаний и целых показательных сражений, вплоть до конца существования Римской империи.
Современный вид амфитеатра с высоты птичьего полета.
В эпоху Средневековья амфитеатр служил в качестве укрепленной крепости для 200 домов и нескольких церквей. Но в первой половине XIX века все постройки были снесены, и в ходе значительных преобразований архитекторам удалось вернуть прошлую грандиозность и величие этому античному сооружению.
В нынешнее время на арене амфитеатра проводят театрализованные представления и корриду.
Сейчас это фантастическое место является самым посещаемым архитектурным памятником чуть ли не всей Франции и считается символом города. На его арене очень часто ставят интересные спектакли и оперы, проводят всевозможные национальные праздники и выставки, устраивают зрелищные бои быков.
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