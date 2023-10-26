Наследие древности, или Какие амфитеатры уцелели через сотни лет

Четыре величественных амфитеатра — Коллизей, Верона, Пуле, Арле.

Величественный Колизей. (Рим)

1. Колизей (Италия)

Величественный амфитеатр древнего Рима, до сих пор является одним из грандиозных сооружений на планете.

Схема всех уровней самого грандиозного амфитеатра Римской империи.

Эти стены были возведены 2000 лет назад.

На арене Колизея многие века проводились гладиаторские бои.

Так выглядит отреставрированный древнеримский амфитеатр Колизей.

2. Арена ди Верона (Италия)

Арена ди Верона — один из самых известных амфитеатров мира.

Стены амфитеатра было решено делать из розового и белого известняка.

Морские бои, происходящие на арене ди Верона.

Только четыре арки древнеримской арены сохранились в первозданном виде.

Арена ди Верона — самое фееричное место проведения оперных действ.

3. Амфитеатр в Пуле (Хорватия)

Древнеримский амфитеатр, расположен на побережье полуострова Истрия.

Грандиозный фасад древнеримской арены в Пуле.

На этой арене проходили зрелищные гладиаторские бои и импровизированные сражения.

Верхний каменный ярус сохранился в первозданном виде.

Амфитеатр Пулы — излюбленное место проведения кинофестивалей, концертов и ярких представлений.

4. Амфитеатр в Арле (Франция)

Величественный фасад амфитеатра в Арле.

Современный вид амфитеатра с высоты птичьего полета.

В нынешнее время на арене амфитеатра проводят театрализованные представления и корриду.